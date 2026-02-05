BCR și Erste Group finanțează cu 58,5 milioane euro proiectul de energie eoliană dezvoltat de Greenvolt Power. Manuela Trisnevschi: ”Această finanțare evidențiază expertiza BCR în proiecte de energie și capacitatea noastră de a oferi soluții bancare pentru investiții în infrastructură de mari dimensiuni”

Banca Comercială Română (BCR) acordat o finanțare de 29,25 milioane euro către Greenvolt Power, parte a Greenvolt Group, dezvoltator global de proiecte eoliene și solare, dar și de sisteme de stocare a energiei în baterii. Compania dezvoltă un proiect eolian onshore de 49,8 MW, în Săcele, județul Constanța, cu data estimată de finalizare a construcției în a doua jumătate din 2026, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Valoarea totală a finanțării se ridică la 58,5 milioane euro și este asigurată de BCR și Erste Group Bank AG. În cadrul tranzacției, BCR contribuie atât printr-o finanțare pe termen lung de 29,25 milioane euro, dar și prin alte două facilități de finanțare destinate susținerii fazelor de construcție și operare ale proiectului.

„Această finanțare evidențiază expertiza BCR în proiecte de energie și capacitatea noastră de a oferi soluții bancare pentru investiții în infrastructură de mari dimensiuni. Colaborarea cu Erste Group ne permite să punem la dispoziția clienților tichete de finanțare mari, contribuind totodată la securitatea energetică regională, la dezvoltarea comunităților și la competitivitatea economică a României. Ne bucurăm să fim partenerul bancar al Greenvolt și un facilitator al investițiilor în energie regenerabilă din țara noastră”, a declarat Manuela Trisnevschi, Head of Energy and Utilities, Banca Comercială Română.

„Europa Centrală și de Est, în special România, rămân piețe strategice pentru Greenvolt, unde continuăm să implementăm și să livrăm proiecte de înaltă calitate, cu un impact clar asupra tranziției energetice – esențială atât din motive de mediu, cât și pentru consolidarea independenței și securității energetice, care devin factori tot mai importanți pentru creșterea și stabilitatea fiecărui stat”, a declarat João Manso Neto, CEO al Greenvolt Group.

„Prin susținerea acestui proiect, Erste Group își consolidează angajamentul de a sprijini și dezvolta infrastructura de energie regenerabilă din România. Această finanțare reflectă încrederea noastră în istoricul Greenvolt și în fundamentele solide ale pieței românești de energie regenerabilă” a spus Ladislav Tolmáči, Executive Director Corporate Finance, Erste Group Bank.

Finalizarea cu succes a acestei tranzacții confirmă rolul BCR în mobilizarea capitalului pentru sectorul energiei regenerabile din România, sprijinind tranziția către o economie sustenabilă, cu emisii reduse de carbon.

Tranzacția a beneficiat de suportul mai multor consultanți, printre care Clifford Chance Badea, în calitate de consultant juridic al băncilor finanțatoare, și PwC, ca auditor al modelului financiar.