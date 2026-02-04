Raiffeisen Bank depășește pragul de 10 miliarde de euro active administrate pentru clienți, consolidându-și poziția în top 3 pe piața de economisire și fonduri de investiții. Mihail Ion: ”Un reper semnificativ pentru Raiffeisen Bank care marchează un moment-cheie în implementarea strategiei noastre pe termen lung”

Raiffeisen Bank își menține ritmul accelerat de creștere în administrarea activelor pentru clienții persoane fizice, cu o evoluție semnificativă în ultimul an. Activele gestionate au crescut cu 1 miliard de euro, depășind, în prezent, pragul de 10 miliarde de euro, ceea asigură băncii o cotă de piață de 11% în segmentul de economisire și fonduri de investiții.

Aceste rezultate plasează Raiffeisen Bank pe locul 3 în piață după resursele atrase de la clienți în instrumente de economisire clasice (conturi curente, de economii si depozite) și consolidează locul 3 în piața fondurilor de investiții deținut de Raiffeisen Asset Management, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Performanța este susținută de încrederea pe care clienții Raiffeisen au acordat-o atât produselor de economisire, cât și investițiilor în fondurile administrate de Raiffeisen Asset Management, confirmând totodată potențialul pieței în zona de planificare financiară personală.

”Depășirea pragului de 10 miliarde de euro administrate reprezintă un reper semnificativ pentru Raiffeisen Bank și marchează un moment-cheie în implementarea strategiei noastre pe termen lung. Continuăm să susținem economisirea și investițiile clienților și să răspundem nevoilor lor prin soluții sigure, moderne și personalizate. Ne propunem să oferim fiecărui client oportunitatea să valorifice cât mai eficient resursele financiare de care dispune, punându-le la dispoziție toate instrumentele de care au nevoie pentru economisire și investiții, astfel încât să-și poată construi un viitor financiar solid.”, a precizat Mihail Ion, VP, Retail, Raiffeisen Bank România.

Principalii factori care au determinat această evoluție:

• Creșterea fondurilor de investiții administrate de Raiffeisen Asset Management (RAM): În ultimul an, fondurile de investiții administrate de RAM au înregistrat un avans de 35%, reflectând atât încrederea clienților în expertiza băncii, cât și interesul crescut pentru diversificarea portofoliilor și pentru plasamente financiare cu potențial de randament pe termen mediu și lung.

• Majorarea volumului conturilor de economii: Conturile de economii au avut o evoluție pozitivă, marcând în 2025 o creștere de 21% față de anul precedent. Această performanță se datorează atât atractivității ofertelor Raiffeisen Bank, cât și unei conștientizări sporite a importanței economisirii în rândul clienților.

Avansul conturilor curente și al depozitelor bancare: Segmentul conturilor curente și al depozitelor a înregistrat, la rândul său, o creștere anuală de 7%. Acest rezultat reflectă preferința clienților pentru soluții de economisire sigure, flexibile și ușor de gestionat, precum și încrederea acordată stabilității și serviciilor oferite de Raiffeisen Bank.