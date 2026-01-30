Stiri de top

Banca Transilvania obține rating VEKTOR maxim pentru comunicarea cu investitorii în 2025. Performanță de top ca emitent de acțiuni și obligațiuni

Banca Transilvania a obținut în 2025 ratingul VEKTOR maxim pentru comunicarea cu investitorii, atât ca emitent de acțiuni, cât și – în premieră – ca emitent de obligațiuni, în urma evaluării realizate de Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR). Rezultatul confirmă poziția băncii printre cei mai transparenți și activi emitenți de pe Bursa de Valori București.

Contents
Al șaptelea an consecutiv în care BT obține rating maxim pentru comunicarea cu investitoriiDialog constant cu investitorii, acționarii și analiștiiRecunoaștere la categorii de referință pentru piața de capitalUn brand cu magnetism pe Bursă


VEKTOR este indicatorul care măsoară calitatea comunicării cu investitorii pentru companiile listate la Bursa de Valori București. Având la bază o metodologie specifică, analizează nivelul de transparență, accesibilitatea informațiilor și proactivitatea în relația cu piața de capital.


Al șaptelea an consecutiv în care BT obține rating maxim pentru comunicarea cu investitorii


Este al șaptelea an consecutiv în care Banca Transilvania obține rating maxim pentru comunicarea cu investitorii, ceea ce reflectă angajamentul de a oferi un cadru predictibil, acces rapid la informații relevante și o comunicare aliniată celor mai bune practici pe piața de capital.


Ecosistemul de comunicare BT este construit în jurul platformei Relații investitori, care cuprinde informații financiare, prezentări, rapoarte, detalii privind strategia BT, noutăți și alte resurse necesare și utile analizelor investiționale.


Dialog constant cu investitorii, acționarii și analiștii


Organizarea de adunări generale, teleconferințe trimestriale de prezentare a rezultatelor, evenimentul anual Investor Day, roadshow-urile internaționale și întâlnirile individuale cu investitori instituționali și analiști – toate acestea susțin comunicarea băncii. De asemenea, Grupul Financiar Banca Transilvania participă la evenimente internaționale financiare, economice și dedicate pieței de capital, cel mai recent fiind CEE Forum, organizat de Financial Times Live, în Viena, în ianuarie 2026

Recunoaștere la categorii de referință pentru piața de capital


2025 a fost anul în care Banca Transilvania a primit cele mai multe premii pentru relația și comunicarea cu investitorii. Cele mai recente au fost primite în cadrul Galei by ARIR, ca rezultat al voturilor investitorilor instituționali și ale juriului. BT a fost recunoscută la categorii de referință pentru piața de capital, cum sunt: Best Investor Relations Program, ESG Performance & Communication, Best IR Website, Best IR Event și Best Annual Report.


Un brand cu magnetism pe Bursă


La sfârșitul anului 2025, Banca Transilvania avea peste 72.000 de acționari. Ritmul mediu de aproape 500 de noi investitori lunar reflectă magnetismul BT, susținut de performanța financiară solidă, reputația și reziliența băncii, precum și de încrederea în evoluția sa ca lider al sectorului bancar din România și din Europa de Sud-Est, precum și ca jucător-cheie în piața de capital.

