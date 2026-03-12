Ionuț Stroe preia conducerea BT Pensii, în contextul extinderii Grupului Banca Transilvania pe piața pensiilor

Gabriela Dinu
Ionuț Stroe a fost numit Director General al BT Pensii, după aprobarea primită din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Anterior Director General Adjunct al companiei, acesta preia conducerea într-un moment important pentru Grupul Banca Transilvania, care își extinde prezența pe piața pensiilor private după achiziția BRD Pensii, marcând intrarea pe segmentul pensiilor private obligatorii – Pilonul 2.

Ionuț Stroe este noul Director General al BT Pensii

Ionuț Stroe este noul Director General al BT Pensii

Potrivit BT, postul de Director General a devenit vacant după ce Corina Cojocaru, care a coordonat BT Pensii în ultimii ani, a primit în decembrie 2025 avizul ASF pentru funcţia de Director General BRD Pensii, companie achiziționată de Grupul BT în noiembrie 2025. Achiziția a marcat intrarea Grupului BT pe Pilonul 2 și consolidarea poziției pe Pilonul 3, deschizând o nouă etapă de dezvoltare pentru segmentul de administrare a pensiilor.

BT Pensii administrează fonduri de pensii facultative (Pilonul 3), iar BRD Pensii, un fond de pensii private obligatorii (Pilonul 2).

Achiziția marchează intrarea Grupului Banca Transilvania pe segmentul pensiilor private obligatorii (Pilonul 2) și extinderea activității în administrarea fondurilor de pensii, alături de fondurile facultative (Pilonul 3) administrate prin BT Pensii.

După primirea aprobărilor aferente din partea Autorității de Supraveghere Financiară, denumirea societății BRD Pensii și a fondului de pensii administrat privat BRD se va modifica, reflectând apartenența la Grupul Banca Transilvania.

You Might Also Like

Raiffeisen Bank lansează o ofertă specială pentru clienții care își încasează veniturile prin bancă. Mihail Ion: ”Nu este vorba doar despre costuri zero pentru pachetele de cont curent, ci despre un sistem complet de beneficii”

Interviu ”Banking la Genul Feminin”. Dana Dima, BCR, despre echipă, empatie, eșec, dar și despre viața de dincolo de job: „Leadershipul nu înseamnă aplauze într-o sală. Înseamnă să stai nopți și zile alături de oamenii tăi”

Foto &Video. BCR devine partener de încredere al Federației Române de Baschet. Sergiu Manea, despre diferența dintre coș și pasa decisivă: „Succesul fiecăruia dintre noi are o limită. Iar limita e dată de succesul colectiv”

„Muntele de Haine” crește în România. Administrațiile locale colectează textile doar pe hârtie: doar 6–8% sunt efectiv reciclate

Băncile pot finanța industria de apărare. Răzvan Pîrcălăbescu, Președinte OPIA: Dezvoltarea industriei de apărare este o necesitate strategică pentru România

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
- Publicitate -
