Ionuț Stroe preia conducerea BT Pensii, în contextul extinderii Grupului Banca Transilvania pe piața pensiilor

Ionuț Stroe a fost numit Director General al BT Pensii, după aprobarea primită din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Anterior Director General Adjunct al companiei, acesta preia conducerea într-un moment important pentru Grupul Banca Transilvania, care își extinde prezența pe piața pensiilor private după achiziția BRD Pensii, marcând intrarea pe segmentul pensiilor private obligatorii – Pilonul 2.

Potrivit BT, postul de Director General a devenit vacant după ce Corina Cojocaru, care a coordonat BT Pensii în ultimii ani, a primit în decembrie 2025 avizul ASF pentru funcţia de Director General BRD Pensii, companie achiziționată de Grupul BT în noiembrie 2025. Achiziția a marcat intrarea Grupului BT pe Pilonul 2 și consolidarea poziției pe Pilonul 3, deschizând o nouă etapă de dezvoltare pentru segmentul de administrare a pensiilor.

BT Pensii administrează fonduri de pensii facultative (Pilonul 3), iar BRD Pensii, un fond de pensii private obligatorii (Pilonul 2).

Achiziția marchează intrarea Grupului Banca Transilvania pe segmentul pensiilor private obligatorii (Pilonul 2) și extinderea activității în administrarea fondurilor de pensii, alături de fondurile facultative (Pilonul 3) administrate prin BT Pensii.

După primirea aprobărilor aferente din partea Autorității de Supraveghere Financiară, denumirea societății BRD Pensii și a fondului de pensii administrat privat BRD se va modifica, reflectând apartenența la Grupul Banca Transilvania.