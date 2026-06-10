Sindicatele din bănci intră în disputa ROBOR și apără angajații din bănci: „Nu transformați zeci de mii de profesioniști în victime colaterale”. Cum arată, în opinia FSIF, o analiză corectă

Federația Sindicatelor din Industria Financiară (FSIF) intră oficial în dezbaterea generată de sancțiunile anunțate de Consiliul Concurenței în cazul indicilor ROBID/ROBOR și mută discuția într-o zonă mai puțin prezentă până acum în spațiul public: impactul asupra angajaților din sistemul bancar.

Sindicaliștii spun răspicat că nu împărtășesc concluziile autorității și avertizează că imaginea întregului sector riscă să fie afectată, inclusiv cea a zecilor de mii de oameni care lucrează în bănci.

FSIF: Nu doar băncile sunt afectate, ci și oamenii din spatele ghișeelor și aplicațiilor

Într-o poziție publică fermă, Federația Sindicatelor din Industria Financiară susține că modul în care au fost comunicate concluziile investigației poate genera percepții nedrepte asupra întregului sector bancar. Sindicaliștii spun că în spatele instituțiilor de credit există angajați care, în ultimii ani, au gestionat relația cu clienții în perioade marcate de pandemie, inflație ridicată, criză energetică și incertitudine economică.

„Acești oameni au stat zi de zi în fața clienților, au explicat, au sprijinit, au găsit soluții, au preluat tensiuni și temeri reale. Au fost acolo când oamenii aveau nevoie nu doar de produse financiare, ci de claritate, răbdare și mai ales de competență și încredere.”

FSIF consideră că eventualele concluzii privind încălcarea regulilor de concurență nu trebuie să ducă la generalizări asupra întregii industrii și nici asupra angajaților.

Sindicatul contestă concluziile. Ce trebui să cuprindă o analiză corectă

Federația afirmă că orice evaluare privind presupuse abateri trebuie raportată la cadrul legal, instituțional și operațional în care funcționează piața monetară interbancară și mecanismul de stabilire a indicilor ROBID și ROBOR. Potrivit organizației, o analiză corectă trebuie să țină cont nu doar de comunicările dintre participanții la piață, ci și de regulile de funcționare ale sistemului, de condițiile economice și de contextul în care au evoluat dobânzile.

„Respectarea principiilor legalității, transparenței, predictibilității și dreptului la apărare reprezintă elemente fundamentale ale statului de drept și ale unei economii de piață funcționale”, transmite FSIF.

Mesaj pentru etapa următoare: băncile au dreptul să conteste decizia

Federația atrage atenția că instituțiile vizate trebuie să beneficieze de dreptul deplin de a analiza deciziile motivate și de a folosi toate căile legale disponibile pentru apărarea pozițiilor lor. În același timp, organizația subliniază că exercitarea dreptului la contestare nu reprezintă o contestare a rolului instituțiilor statului, ci un mecanism normal într-un stat de drept.

Stabilitatea sistemului bancar este rezultatul muncii zilnice a profesioniștilor din banci

În finalul poziției publice, FSIF transmite că stabilitatea sistemului bancar nu este doar o chestiune instituțională, ci rezultatul muncii zilnice a profesioniștilor care susțin relația cu clienții și finanțarea economiei. „Angajații din sistemul financiar-bancar nu trebuie transformați în victime colaterale ale unei interpretări pe care FSIF nu o împărtășește. Ei au fost și rămân parteneri ai clienților, în momente bune și în momente grele, iar munca lor trebuie respectată și protejată de generalizări nedrepte.”