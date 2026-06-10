Consiliul Concurenței câștigă în primă instanță primele procese din dosarul ROBOR. Chirițoiu: Băncile au încercat să blocheze finalizarea investigației. Răspunsul Raiffeisen Bank, una din băncile vizate

Consiliul Concurenței anunță că a câștigat procesele intentate de două bănci implicate în investigația privind stabilirea indicelui ROBOR, după ce acestea au cerut instanțelor suspendarea unor proceduri derulate de autoritate. Demersurile vizau, potrivit instituției, blocarea finalizării cazului înainte de adoptarea și redactarea deciziei. Sentințele nu sunt definitive și pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Chirițoiu: Băncile s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor și redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigația

„Aceste acțiuni reprezintă o premieră. Niciodată în istoria Consiliului Concurenței nu s-a mai întâmplat așa ceva: băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigației. O companie care se consideră nevinovată merge în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția. În acest caz, însă, băncile s-au adresat instanței, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor și redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigația.

Ultimul proces s-a judecat luni dimineață, iar instanța a confirmat faptul că demersurile de blocare a procedurilor nu au avut fundament legal”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului

Concurenței.

Prima bancă a cerut accesul la documente cu caracter protejat

Una dintre bănci a solicitat instanței accesul la documente cu caracter protejat, fără a respecta procedurile legale aplicabile. Potrivit legislației, părțile investigate pot solicita instanței verificarea

modului în care autoritatea a administrat probele, numai după primirea deciziei cu motivarea extinsă.

Totodată, banca a cerut suspendarea organizării ședinței audierilor, demers care ar fi avut ca efect blocarea adoptării unei decizii de către Plenul Consiliului Concurenței. În cadrul audierilor, companiile investigate își prezintă punctul de vedere în fața Plenului instituției, înainte ca acesta să ia o decizie finală.

A doua bancă a solicitat suspendarea deliberărilor

Cea de-a doua bancă a solicitat suspendarea deliberărilor (adoptarea deciziei) Plenului Consiliului Concurenței, precum și a elaborării/redactării deciziei cu motivarea extinsă, tot pentru a bloca finalizarea investigației. Instanțele au respins solicitările ca fiind inadmisibile.

Sentințele instanțelor nu sunt definitive, băncile putând face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit Consiliului, ședința în cadrul căreia Plenul Consiliului Concurenței a decis sancționarea băncilor implicate în stabilirea indicelui ROBOR a avut loc vineri, 5 iunie, iar după aceea, fiecare bancă a fost informată cu privire la nivelul sancțiunii în cazul său.

Raiffeisen Bank: Asemenea demersuri sunt firești și legitime în exercitarea dreptului la apărare

Pentru o informare corectă a opiniei publice, Raiffeisen Bank vine cu câteva clarificări

Raiffeisen Bank nu a solicitat în instanță blocarea unei eventuale amenzi, așa cum a fost afirmat în spațiul public. O astfel de abordare nici nu era posibilă, în condițiile în care nu exista încă o decizie a autorității.

Raiffeisen Bank a inițiat demersurile prevăzute de lege pentru a demonstra corectitudinea conduitei sale, așa cum am anunțat public pe 8 iunie, în contextul investigației derulate de Consiliul Concurenței.

În cadrul acestor demersuri legale, Raiffeisen Bank a solicitat, ca măsură provizorie, suspendarea procedurii de investigație până la clarificarea unor aspecte legate de accesul la dosar și de exercitarea deplină a dreptului la apărare. Aceste aspecte nu au fost încă soluționate de instanță.

Suntem nevinovați și vom întreprinde toate demersurile legale pentru a confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor noastre



În același timp, problema de fond rămâne neschimbată: investigația nu a identificat nicio probă împotriva băncii.

Suntem nevinovați și vom întreprinde toate demersurile legale, atât în instanțele locale, cât și în cele europene, pentru a confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor noastre.

Citește si