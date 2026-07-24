Fac băncile din România profituri prea mari? Iancu Guda explică de unde vin câștigurile sistemului bancar

Profitul net al băncilor din România a ajuns la aproximativ 15,5 miliarde de lei în 2025, dar o singură cifră și un singur an nu sunt suficiente pentru a vorbi despre un „supraprofit”. Într-o analiză transmisă BankingNews, economistul Iancu Guda urmărește rezultatele sistemului bancar pe parcursul mai multor cicluri economice și compară randamentul obținut de bănci cu cel al întregului mediu de afaceri.

Profitul trebuie raportat la capitalul investit, la activele administrate și la riscurile asumate, susține Iancu Guda. În plus, evaluarea unei industrii în care investițiile sunt realizate pe termen lung nu poate porni doar de la rezultatul unui singur an favorabil.

Cum arată profitabilitatea pe termen lung

În 2025, randamentul capitalului investit în sectorul bancar a fost de aproximativ 14,1%, potrivit calculelor autorului, sub media de 16,4% înregistrată la nivelul companiilor din România.

Diferența se păstrează și pe termen lung. În perioada 2015–2025, băncile au obținut un randament mediu anual al capitalului de 13,5%, comparativ cu 16,2% pentru întregul mediu de afaceri.

Dacă este inclusă și perioada pierderilor de după criza financiară, randamentul mediu al capitalului investit în sectorul bancar a fost de aproximativ 7,2% în intervalul 2009–2024, față de circa 11% la nivelul economiei.

Analiza mai arată că sectorul bancar nu s-a aflat în ultimii 15 ani între primele zece domenii ale economiei din perspectiva randamentului capitalului investit.

Prin urmare, profitul băncilor este mare ca valoare absolută, dar randamentul obținut de acționari nu a depășit, pe termen lung, media mediului de afaceri din România.

De ce au crescut profiturile în ultimii ani

Principala explicație cu care economistul vine ține de creșterea volumului creditării. Soldul împrumuturilor acordate populației și companiilor a urcat de la aproximativ 260 de miliarde de lei în ianuarie 2020 la 440 de miliarde de lei în mai 2026, arată analiza.

Avansul de 180 de miliarde de lei din această perioadă este de trei ori mai mare decât creșterea cumulată în întregul deceniu anterior.

Creditele acordate populației au ajuns la aproximativ 212 miliarde de lei, față de 143 miliarde de lei la începutul anului 2020. În cazul companiilor nefinanciare, soldul a crescut de la 118 miliarde la aproximativ 226 miliarde de lei.

Deci, profitul băncilor a crescut pentru că acestea fac mai mult business

Băncile obțin, astfel, venituri din dobânzi pentru un volum mult mai mare de finanțări. La profitabilitate au contribuit și necesarul ridicat de finanțare al statului, reducerea costurilor prin digitalizare și nivelul scăzut al creditelor neperformante.

Profitul vine din diferența dintre dobânzi?

Iancu Guda contestă explicația potrivit căreia rezultatele băncilor au crescut în principal deoarece acestea aplică dobânzi mari la credite și plătesc dobânzi mici pentru depozite.

Diferența dintre dobânda medie la creditele aflate în sold și cea plătită pentru depozite se situează la aproximativ 2,7 puncte procentuale în relația cu populația și la circa 3 puncte procentuale în cazul companiilor, potrivit datelor analizate de economist.

Această diferență nu se transformă integral în profit. Din ea trebuie acoperite costurile operaționale, taxele, cerințele de reglementare și pierderile generate de creditele care nu mai sunt rambursate.

În plus, volumul depozitelor este cu aproximativ 50% mai mare decât cel al creditelor, astfel că dobânzile încasate și cele plătite de bănci se aplică unor baze diferite.

O industrie mai mare, dar și mai eficientă

Digitalizarea a permis băncilor să administreze active și portofolii de credite mult mai mari cu o rețea teritorială și un număr de angajați semnificativ mai mici decât înaintea crizei financiare din 2008.

Profitabilitatea a fost susținută și de menținerea ratei creditelor neperformante sub 3%. Atunci când mai puține împrumuturi intră în dificultate, băncile înregistrează cheltuieli mai mici cu provizioanele pentru pierderi.

Astfel, creșterea recentă a profitului a venit dintr-o combinație de factori: mai multe credite acordate, finanțarea statului, costuri operaționale mai mici și portofolii cu puține credite neperformante.

Concluzia

Pe durata mai multor cicluri economice și raportat la capitalul investit, rezultatul sectorului bancar rămâne sub media profitabilității întregului mediu de afaceri, arată analiza semnată de Iancu Guda.

Analiza integrală, tabelele și graficele realizate de Iancu Guda pot fi consultate AICI.