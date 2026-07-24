UniCredit Bank și-a majorat cu un miliard de euro portofoliul de credite din România, într-un singur an. Banca a obținut un profit net de 158 milioane de euro în primul semestru din 2026

UniCredit a raportat pentru operațiunile din România un profit net de 158 milioane de euro în primul semestru din 2026 (S1), în scădere cu 5,6% față de cele 167 milioane de euro obținute în aceeași perioadă din 2025. La curs valutar constant, declinul a fost de 2,6%.

În T2, profitul UniCredit România a fost de 78 milioane de euro

În trimestrul al doilea, profitul net s-a situat la 78 milioane de euro, față de 76 milioane de euro în T2 2025 și 80 milioane de euro în primele trei luni ale acestui an.

Potrivit datelor publicate de bancă și consultate de BankingNews, veniturile operațiunilor din România au ajuns la 465 milioane de euro în S1 2026, comparativ cu 467 milioane de euro în perioada similară a anului trecut. Veniturile au scăzut cu 0,4% în termeni raportați, dar au crescut cu 2,4% la curs valutar constant.

Veniturile nete din dobânzi s-au redus cu 1,6%, până la 328 milioane de euro, în timp ce la curs valutar constant au înregistrat o creștere de 1,1%. Veniturile din comisioane au avansat cu 8,5%, la 124 milioane de euro, respectiv cu 11,5% la curs valutar constant.

Creditele au ajuns la 13,5 miliarde de euro

Datele UniCredit evidențiază cum creditarea a continuat să crească în România. Astfel, portofoliul de împrumuturi acordate clienților s-a majorat cu aproximativ un miliard de euro în ultimele 12 luni, ajungând la 13,5 miliarde de euro la finalul lunii iunie 2026. Comparativ cu nivelul de 12,5 miliarde de euro raportat la jumătatea anului trecut, avansul a fost de 8,3%.

Și depozitele clienților au crescut cu 4%, de la 14,4 miliarde de euro la 14,9 miliarde de euro. Activele ponderate la risc au urcat cu 10,8%, până la 12,1 miliarde de euro.

UniCredit și-a redus costurile operaționale cu 11%

Costurile operaționale s-au redus cu 11%, de la 187 milioane de euro la 166 milioane de euro. Cheltuielile cu personalul au coborât cu 8,5%, la 85 milioane de euro, iar celelalte costuri administrative s-au diminuat cu 10,3%, până la 61 milioane de euro, mai arată datele UniCredit.

Profitul operațional net a ajuns la 247 milioane de euro, iar profitul înainte de impozitare a scăzut cu 4,2%, la 220 milioane de euro.

Numărul de angajați scade

Numărul de angajați cu normă întreagă, din România, a scăzut cu 12,2%, de la 4.851 la 4.261.

Grupul UniCredit își majorează ținta de profit pentru 2026

La nivel de grup, UniCredit a raportat un profit net de 6,3 miliarde de euro în primul semestru din 2026, în creștere cu 3% față de aceeași perioadă a anului precedent și cu 24% pe o bază ajustată.

În trimestrul al doilea, profitul net raportat s-a situat la 2,9 miliarde de euro. Fără costurile excepționale de 245 milioane de euro asociate participației în Commerzbank, profitul net ar fi ajuns la aproximativ 3,1 miliarde de euro.

Veniturile grupului au crescut cu 7% în T2 2026, la 6,5 miliarde de euro. Excluzând elementul excepțional de tranzacționare legat de Commerzbank, creșterea veniturilor ar fi fost de 11%.

După rezultatele din primul semestru, UniCredit și-a majorat ținta de profit net pentru întregul an 2026 de la cel puțin 11 miliarde de euro la un nivel semnificativ peste 11 miliarde de euro. Excluzând costurile de integrare, grupul estimează un profit net de aproximativ 11,5 miliarde de euro.

Pentru 2028, UniCredit anticipează un profit net semnificativ peste 13 miliarde de euro, iar pentru 2030, peste 15 miliarde de euro. Estimările sunt formulate înaintea unei eventuale consolidări integrale a Commerzbank.

Andrea Orcel: „Aceste rezultate, împreună cu soliditatea mecanismelor noastre de protecție, ne-au permis să ne îmbunătățim estimarea privind profitul net pentru anul 2026 la un nivel semnificativ peste 11 miliarde euro, respectiv aproximativ 11,5 miliarde euro, excluzând costurile de integrare”

„UniCredit a înregistrat încă o dată un set remarcabil de rezultate, care a condus la cea mai bună performanță operațională din istoria noastră și la un nivel record al rezultatelor din primul semestru”, a declarat Andrea Orcel, CEO al UniCredit.

Potrivit acestuia, grupul continuă să investească în oameni, tehnologie și inteligență artificială pentru simplificarea activității, creșterea eficienței și îmbunătățirea experienței oferite clienților.