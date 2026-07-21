CEC Bank lansează transferurile instant în EUR utilizând soluția Allevo

Allevo anunță implementarea cu succes a soluției FinTPc-TIPS la CEC Bank, a treia bancă dupa active din România în 2025. Soluția asigură platforma tehnologică și funcționalitățile integrale de procesare a instrucțiunilor instant in EUR, conform cerințelor de sistem ale TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) operat de Eurosystem.

Astfel, clienții CEC Bank vor putea încasa transferuri în EUR instant, inițiate din țări europene care au adoptat moneda EUR, sau din zona SEPA (Single Euro Payments Area) care nu utilizează EUR. În cazul zonei SEPA, care include și România, fondurile pot fi primite de la băncile care au aderat la schema de plăți instant în EUR.

FinTPc este soluția Allevo care conectează aplicații interne bancare la servicii externe precum cele administrate de SWIFT, Transfond, Eurosystem. FinTPc asigură procesarea în regim STP (Straight Through Processing) a tranzacțiilor intermediate de toate aceste sisteme.

Funcțiile de bază ale soluției FinTPc sunt reprezentate de automatizarea fluxurilor, procesarea diferitelor tipuri și standarde de mesaje, validarea, reconcilierea, asigurarea rezilienței și persistenței tranzacțiilor pe care le procesează. Totodată, FinTPc oferă un set bogat de funcționalități tehnice și de business, menite să răspundă nevoilor operatorilor, cerințelor organismelor de reglementare, politicilor de audit și clienților finali.

FinTPc-TIPS este o funcționalitate a suitei de produse software FinTPc, ce asigură procesarea 24/7/365, în mod automat, a transferurilor instant denominate în EUR, pe teritoriul Uniunii Europene.

Pentru CEC Bank, FinTPc-TIPS realizează interconectarea cu serviciul TIPS prin intermediul infrastructurii SWIFT proprie băncii. Această interfațare reutilizează infrastructura SWIFT existentă, pentru conectarea la noul canal de mesagerie SWIFTNet Instant, prin utilizarea software-ului Alliance Gateway Instant (AGI). Totodată, FinTPc-TIPS poate asigura și inferfațarea prin web services cu serviciul RO-TIPS oferit de Transfond, pentru acele bănci care preferă acest tip de integrare.

FinTPc-TIPS asigură integrarea tehnică a sistemelor interne ale băncii cu serviciul TIPS prin una dintre metodele de mai sus, asigurând preluarea datelor corespunzătoare instrucțiunilor de plată de tip SCT Inst în diverse formate (proprietare sistemelor interne ale băncii sau XML ISO20022), conversia acestora în formate diferite și rutarea către sistemul destinație, cu respectarea parametrilor de performanță.

„Tot mai mulți clienți se așteaptă ca transferurile de bani să fie la fel de rapide și de simple precum trimiterea unui mesaj. Prin lansarea încasărilor Instant în EUR răspundem acestei așteptări și aducem mai aproape de clienții noștri avantajele infrastructurii europene de plăți instant. Continuăm astfel să investim în servicii digitale moderne, care economisesc timp și oferă acces rapid la fonduri, indiferent de momentul în care sunt efectuate transferurile”, a declarat Mirela Medelean, Director, Direcția Operațiuni CEC Bank.

„Ne mândrim cu faptul că CEC Bank a ales soluția FinTPc-TIPS pentru a procesa încasări instant în EUR. Banca devine astfel unul dintre jucătorii care au ales să se conecteze la acest serviciu oferit de Eurosystem, implementând soluția FinTPc-TIPS pentru a asigura cerințele de sistem. Mulțumim echipei CEC Bank pentru încrederea cu care a investit Allevo, lucru care a dus la implementarea cu succes a proiectului într-un timp foarte scurt”, a declarat Sorina Bera, Director General Allevo.

Despre Allevo

Allevo este o companie furnizoare de soluții software pentru procesarea tranzacțiilor financiare. Soluțiile Allevo sprijină instituțiile financiare să reducă costul total al investiției și să atingă interoperabilitate de-a lungul întregului lanț de distribuție. https://allevo.ro/

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale. CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online. Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice – producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/.