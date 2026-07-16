Raiffeisen Bank România încheie un parteneriat cu Regina Maria și continuă să extindă beneficiile din comunitatea GatadeBusiness. Ionuț Pătrăhău: ”Accesul la servicii medicale de calitate poate deveni un beneficiu relevant pentru angajați”

Raiffeisen Bank România extinde ecosistemul GatadeBusiness, dedicat antreprenorilor, prin lansarea unui parteneriat cu Rețeaua privată de sănătate Regina Maria. Noul beneficiu este disponibil pentru clienții IMM ai băncii și oferă acces la un abonament medical exclusiv, gândit pentru a susține sănătatea angajaților și dezvoltarea sustenabilă a afacerilor, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

„Pentru antreprenori, grija față de echipă este una dintre cele mai importante responsabilități. În acest context, accesul la servicii medicale de calitate poate deveni un beneficiu relevant pentru angajați și, în același timp, un instrument prin care companiile își consolidează echipele. Prin parteneriatul cu Regina Maria, adăugăm în GatadeBusiness o componentă de sănătate ușor de accesat, care răspunde unei nevoi reale a antreprenorilor – aceea de a proteja oamenii alături de care își construiesc afacerile”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România.

Oferta pentru companii este dedicată antreprenorilor IMM clienți Raiffeisen Bank și include abonamentul „Partener Raiffeisen”, cu reducere de 50%, la prețul special de 49 lei/lună/abonat, pachet disponibil exclusiv prin aplicația Raiffeisen Smart Business. Abonamentul poate fi oferit ca beneficiu pentru angajați și este deductibil fiscal, în limita a 400 euro/an/angajat.

„Când accesul la prevenție devine simplu și integrat, antreprenorii își pot canaliza întreaga energie spre ceea ce construiesc. Acest parteneriat este despre a le fi alături cu instrumente concrete, care elimină riscurile și susțin, în mod real, performanța comunității antreprenoriale.” a declarat Fady Chreih, CEO, Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Accesând această ofertă, companiile pot oferi acces la servicii medicale în clinică și online, printr-un abonament care include consultații de medicină generală, medicină internă, medicina muncii și de specialitate, analize de screening, investigații imagistice, servicii stomatologice și psihoterapie cu reduceri dedicate, dosar medical digital și suport medical 24/7.

“Într-o companie mică, rolul fiecărui angajat este esențial. Absența unui singur coleg poate însemna întârzieri în proiecte, presiune suplimentară asupra echipei și un impact direct asupra businessului. De aceea, accesul rapid la servicii medicale și prevenția nu mai sunt beneficii opționale, ci instrumente care contribuie la continuitatea activității. Împreună cu Raiffeisen Bank, ne propunem să le oferim antreprenorilor un mod prin care să aibă grijă de oameni și, în același timp, de sănătatea propriului business”, a declarat Andreea Minuță, Director Executiv al Diviziei Abonamente, Rețeaua de sănătate Regina Maria.

Parteneriatul cu Regina Maria completează comunitatea GatadeBusiness, construită de Raiffeisen Bank pentru a aduce antreprenorilor soluții utile dincolo de banking, relevante pentru administrarea și creșterea businessului.