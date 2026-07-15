Raiffeisen Comunități lansează ediția cu numărul 16 și deschide noi parteneriate cu românii de pretutindeni. Laura Mihăilă, Raiffeisen Bank: ”Ne dorim să conectăm organizații, grupuri de inițiativă și experți din România și din diaspora, pentru a genera împreună soluții cu impact real pentru comunități”

Raiffeisen Bank România și Asociația pentru Relații Comunitare anunță lansarea celei de-a 16-a ediții programului Raiffeisen Comunități, unul dintre cele mai longevive programe dedicate dezvoltării comunităților sustenabile din România. În noua ediție, programul își extinde rețeaua de parteneriate prin includerea comunităților de români de pretutindeni, încurajând colaborări între organizații, grupuri de inițiativă și experți din România și din diaspora pentru a dezvolta împreună proiecte cu impact în comunități, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

De aproape 15 ani, Raiffeisen Comunități susține inițiative construite împreună cu oamenii din comunități, bazate pe colaborare, implicare civică și dezvoltare sustenabilă. Ediția a 16-a păstrează arhitectura programului și modelul de incubare care au demonstrat rezultate în edițiile precedente, adăugând o dimensiune nouă: facilitarea colaborării dintre organizațiile locale și comunitățile de români din afara granițelor.

Noua componentă reflectă convingerea că expertiza, experiența și rețelele dezvoltate de românii din diaspora pot contribui la dezvoltarea comunităților din România și, în același timp, la consolidarea legăturilor dintre românii de pretutindeni. Programul nu este dedicat exclusiv diasporei, ci creează cadrul pentru parteneriate în care organizațiile și grupurile de inițiativă din România pot colabora cu ONG-uri, experți și comunități românești din străinătate, în proiecte care generează valoare de ambele părți.

„În cele 15 ediții de până acum, Raiffeisen Comunități ne-a arătat că cele mai valoroase proiecte apar atunci când oamenii și organizațiile construiesc împreună. În ediția a 16-a, deschidem programul către comunitățile de români de pretutindeni deoarece știm că implicarea, expertiza și dorința de a face bine nu au granițe. Ne dorim să conectăm organizații, grupuri de inițiativă și experți din România și din diaspora, pentru a genera împreună soluții cu impact real pentru comunități, pe termen lung.”, a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CSR, Raiffeisen Bank.

Programul continuă să susțină parteneriate formate din organizații neguvernamentale și grupuri de inițiativă care dezvoltă soluții pornind de la nevoile reale ale comunităților și implică activ cetățenii în procesul de schimbare. În ediția 16, aceste parteneriate vor putea integra și organizații sau experți din diaspora, consolidând colaborările internaționale și schimbul de bune practici.

„Românii din străinătate au dat dovadă, în nenumărate rânduri, că vor să se implice în dezvoltarea comunităților și în transformarea locurilor în care au crescut. O comunitate nu este definită doar de niște indicații geografice, ci și de oameni care împărtășesc aceleași valori și au aceeași misiune. Ediția 16 le va oferi românilor șansa să contribuie direct și la firul ierbii cu expertiza lor și-i va aduce mai aproape de locurile pe care le prețuiesc.”, a declarat Dana Pîrțoc, Director-Executiv Asociația pentru Relații Comunitare.

Raiffeisen Comunități pune în continuare accent pe construirea unor comunități durabile prin procese participative, colaborare între actori locali și dezvoltarea capacității organizațiilor de a genera schimbări sustenabile. Programul oferă, pe lângă finanțare, un parcurs de incubare și mentorat dedicat dezvoltării proiectelor și consolidării parteneriatelor.

În cadrul celei de-a 16-a ediții, Raiffeisen Bank va aloca un buget total de 4 milioane de lei, iar parteneriatele selectate vor putea beneficia de granturi cu valori cuprinse între 250.000 și 350.000 de lei, precum și de un program complex de incubare, mentorat și învățare.