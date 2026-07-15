500.000 de clienți Banca Transilvania economisesc automat prin Round Up din BT Pay

500.000 de clienți ai Băncii Transilvania folosesc opțiunea Round Up din aplicația BT Pay pentru a economisi automat la fiecare plată cu cardul. Numărul utilizatorilor acestei funcționalități a crescut de aproximativ șapte ori în ultimii trei ani, iar peste 12.000 de persoane își activează Round Up în fiecare lună, precizează BT într-un comunicat de presă.

Adopția Round Up accelerează

Potrivit Băncii Transilvania, șapte din zece persoane care au conturi de economii la bancă folosesc și Round Up. Funcționalitatea permite economisirea automată prin rotunjirea valorii plăților efectuate cu cardurile BT de debit în lei, atât la comercianți, cât și online, în România sau în străinătate.

Sumele economisite sunt transferate într-un cont dedicat, remunerat cu o dobândă de 3%, iar banii pot fi consultați și transferați oricând în contul curent direct din aplicația BT Pay.

Tinerii sunt cei mai activi utilizatori

Datele prezentate de BT arată că:

-aproximativ 31% dintre utilizatorii Round Up au între 18 și 26 de ani;

-34% au între 27 și 42 de ani;

-un client economisește, în medie, circa 200 de lei pe lună prin această opțiune.

Banca Transilvania afirmă că pentru mulți clienți Round Up reprezintă primul pas către economisirea consecventă și dezvoltarea unor obiceiuri financiare sănătoase.

Cum funcționează Round Up

Opțiunea poate fi activată din aplicația BT Pay, în secțiunea Carduri – Round Up.

Clienții pot alege ca fiecare plată să fie rotunjită până la 1 leu, 5 lei sau 10 lei, diferența fiind transferată automat în contul de economii. De exemplu, dacă pragul ales este de 10 lei, iar o plată este de 3,5 lei, diferența de 6,5 lei este economisită automat.

De asemenea, prin funcționalitatea Round Up Accelerator, suma economisită poate fi multiplicată de două, trei sau cinci ori.