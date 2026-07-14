Raiffeisen Bank lansează Treasury Flex, un pachet de trezorerie pentru afacerile mari. Alin Neacșu: Le oferim companiilor mai mult decât un produs de economisire

Raiffeisen Bank România lansează Raiffeisen Treasury Flex, un pachet integrat de produse și servicii destinat exclusiv companiilor care încep o relație cu banca. Oferta reunește soluții pentru administrarea lichidităților, tranzacții valutare și operațiuni curente, fiind adresată companiilor cu afaceri de peste 7 milioane de euro care urmăresc atât obținerea unui randament pentru fondurile disponibile, cât și o administrare mai eficientă a fluxurilor financiare.

Raiffeisen Bank România lansează Raiffeisen Treasury Flex

Potrivit băncii, Raiffeisen Treasury Flex se adresează companiilor care urmăresc atât obținerea unor randamente competitive pentru lichiditățile disponibile, cât și eficientizarea operațională a plăților, încasărilor și tranzacțiilor valutare.

Dobândă pentru fondurile neutilizate cu acces la bani

Prin acest pachet, companiile pot obține dobândă pentru fondurile pe care nu le utilizează imediat, păstrând, în același timp, accesul la acestea. În contextul în care depozitele clasice implică, de regulă, pierderea dobânzii în cazul retragerii sumelor înainte de scadență, multe companii aleg să își mențină disponibilitățile în conturile curente, chiar dacă acestea nu sunt remunerate. Raiffeisen Treasury Flex oferă o alternativă care îmbină accesibilitatea cu oportunitatea de valorificare a lichidităților, în RON și EUR, în condiții competitive.

Ce conține pachetul

Pachetul Raiffeisen Treasury Flex include:

•Cont de economii în RON și EUR, cu dobânzi competitive, pentru soldurile mai mici de 1 milion de euro echivalent, de 6% p.a. pentru RON și 2,25% p.a. pentru euro, fără penalizări pentru depuneri sau retrageri de fonduri;

•Condiții preferențiale pentru tranzacțiile valutare EUR/RON, la un curs de BNR ± 0,1%, pentru zilele lucrătoare, în intervalul orar 13:00 – 15:00, prin semnarea contractului cadru Treasury Master Agreement;

•Acces la platforma de tranzacționare Rflex, unde banca oferă cursuri competitive, ordine limita pe curs de schimb și depozite cu scadență flexibilă.

•O structură de comisioane avantajoasă pentru plăți și încasări prin contul curent, menită să susțină eficiența financiară și operațională a companiilor.

Alin Neacșu: Le oferim companiilor mai mult decât un produs de economisire

„Prin această ofertă, ne propunem să le oferim companiilor mai mult decât un produs de economisire. Venim cu o soluție integrată de trezorerie, care combină randamentul pentru lichidități, flexibilitatea operațională și condiții competitive pentru tranzacțiile curente. Este un pas firesc în direcția în care vrem să susținem clienții Corporate: cu soluții simple, relevante și adaptate nevoilor reale de business”, declară Alin Neacșu, Director Corporații Mari, Raiffeisen Bank România.

Astfel, dobânzile oferite și comisioanele reduse permit gestionarea eficientă a întregului flux financiar, fără nevoia de a alege între randamente și flexibilitate.

Pachetul este dedicat clienților noi Corporate, cu cifră de afaceri de peste 7 milioane EUR.

Raiffeisen Bank pune la dispoziția companiilor soluții de cash management, administrare a lichidităților și servicii tranzacționale adaptate nevoilor activității curente, susținându-le în optimizarea fluxurilor financiare și în fundamentarea deciziilor de trezorerie.