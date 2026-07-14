Stiri de top

Raiffeisen Bank lansează Treasury Flex, un pachet de trezorerie pentru afacerile mari. Alin Neacșu: Le oferim companiilor mai mult decât un produs de economisire

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank România lansează Raiffeisen Treasury Flex, un pachet integrat de produse și servicii destinat exclusiv companiilor care încep o relație cu banca. Oferta reunește soluții pentru administrarea lichidităților, tranzacții valutare și operațiuni curente, fiind adresată companiilor cu afaceri de peste 7 milioane de euro care urmăresc atât obținerea unui randament pentru fondurile disponibile, cât și o administrare mai eficientă a fluxurilor financiare.

Contents
Raiffeisen Bank România lansează Raiffeisen Treasury Flex Dobândă pentru fondurile neutilizate cu acces la baniCe conține pachetul Alin Neacșu: Le oferim companiilor mai mult decât un produs de economisirePachetul este dedicat clienților noi Corporate, cu cifră de afaceri de peste 7 milioane EUR.

Raiffeisen Bank România lansează Raiffeisen Treasury Flex

Potrivit băncii, Raiffeisen Treasury Flex se adresează companiilor care urmăresc atât obținerea unor randamente competitive pentru lichiditățile disponibile, cât și eficientizarea operațională a plăților, încasărilor și tranzacțiilor valutare.

Dobândă pentru fondurile neutilizate cu acces la bani

Prin acest pachet, companiile pot obține dobândă pentru fondurile pe care nu le utilizează imediat, păstrând, în același timp, accesul la acestea. În contextul în care depozitele clasice implică, de regulă, pierderea dobânzii în cazul retragerii sumelor înainte de scadență, multe companii aleg să își mențină disponibilitățile în conturile curente, chiar dacă acestea nu sunt remunerate. Raiffeisen Treasury Flex oferă o alternativă care îmbină accesibilitatea cu oportunitatea de valorificare a lichidităților, în RON și EUR, în condiții competitive.

Ce conține pachetul

Pachetul Raiffeisen Treasury Flex include:

•Cont de economii în RON și EUR, cu dobânzi competitive, pentru soldurile mai mici de 1 milion de euro echivalent, de 6% p.a. pentru RON și 2,25% p.a. pentru euro, fără penalizări pentru depuneri sau retrageri de fonduri;
•Condiții preferențiale pentru tranzacțiile valutare EUR/RON, la un curs de BNR ± 0,1%, pentru zilele lucrătoare, în intervalul orar 13:00 – 15:00, prin semnarea contractului cadru Treasury Master Agreement;
•Acces la platforma de tranzacționare Rflex, unde banca oferă cursuri competitive, ordine limita pe curs de schimb și depozite cu scadență flexibilă.
•O structură de comisioane avantajoasă pentru plăți și încasări prin contul curent, menită să susțină eficiența financiară și operațională a companiilor.

Alin Neacșu: Le oferim companiilor mai mult decât un produs de economisire

„Prin această ofertă, ne propunem să le oferim companiilor mai mult decât un produs de economisire. Venim cu o soluție integrată de trezorerie, care combină randamentul pentru lichidități, flexibilitatea operațională și condiții competitive pentru tranzacțiile curente. Este un pas firesc în direcția în care vrem să susținem clienții Corporate: cu soluții simple, relevante și adaptate nevoilor reale de business”, declară Alin Neacșu, Director Corporații Mari, Raiffeisen Bank România.

Astfel, dobânzile oferite și comisioanele reduse permit gestionarea eficientă a întregului flux financiar, fără nevoia de a alege între randamente și flexibilitate.

Pachetul este dedicat clienților noi Corporate, cu cifră de afaceri de peste 7 milioane EUR.

Raiffeisen Bank pune la dispoziția companiilor soluții de cash management, administrare a lichidităților și servicii tranzacționale adaptate nevoilor activității curente, susținându-le în optimizarea fluxurilor financiare și în fundamentarea deciziilor de trezorerie.

You Might Also Like

EXCLUSIV. ”Achiziția Garanti BBVA ne poziționează în prima ligă”. Zdenek Romanek detaliază planurile Raiffeisen Bank în România și anticipează viitorul: ”Băncile care vor conta cu adevărat vor fi cele la care clienții apelează pentru sfaturi, nu doar pentru tranzacții”

Într-o lume tot mai digitală, UniCredit Bank pariază pe „human touch”. Înghețată și bonsai la lansarea Prime din cea mai nouă agenție bancară de pe Calea Dorobanți. Mihaela Lupu: „Poate părea contra curentului, dar vrem să păstrăm întotdeauna interacțiunea umană”

500.000 de clienți Banca Transilvania economisesc automat prin Round Up din BT Pay

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Fundament pentru un nou model de dezvoltare economică – oportunitatea transformărilor tehnologice pentru IMM-urile din România

Un nou mod de a plăti gratuit, sigur și instant. eMAG lansează plățile prin RoPay cu ING Bank. Raluca Țintoiu: ”Viteza și simplitatea experienței de plată sunt tot mai importante pentru clienți, iar fiecare pas în plus la finalizarea unei plăți îngreunează”

TAGGED: , , , , , , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Record de cereri de negociere cu băncile prin CSALB. Ce au solicitat românii? Alexandru Păunescu: ”Contextul tensionat de pe plan intern și internațional generează stres financiar pentru toți consumatorii. De aceea, mulți dintre ei încearcă să găsească rezolvări”
Next Article ING, DNSC și Poliția Română avertizează: fraudele telefonice au devenit cea mai răspândită metodă de fraudă. Cum reacționează seniorii în fața tentativelor de fraudă și ce pot face pentru protecția lor
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?