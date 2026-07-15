Un nou mod de a plăti gratuit, sigur și instant. eMAG lansează plățile prin RoPay cu ING Bank. Raluca Țintoiu: ”Viteza și simplitatea experienței de plată sunt tot mai importante pentru clienți, iar fiecare pas în plus la finalizarea unei plăți îngreunează”

ING Bank România și eMAG, lansează plata comenzilor online prin intermediul RoPay, soluția națională complet digitală și gratuită, prin care clienții eMAG pot achita instant costul comenzilor, fără a mai introduce manual datele cardului în formularul de plată, se arată într-un comunicat de presă.

„Viteza și simplitatea experienței de plată sunt tot mai importante pentru clienți, iar fiecare pas în plus la finalizarea unei plăți îngreunează. Pentru cei peste 6.77 milioane de clienți care pot utiliza deja RoPay în comerțul electronic, plățile sunt mai simple, nu suportă comisioane și sunt instant. eMAG este liderul industriei de ecommerce în România și adopția soluției RoPay va revoluționa cu siguranță comportamentul de plată și va urca opțiunea pentru platforma de plăți autohtonă în topul preferințelor românilor”, susține Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

eMAG se adaugă unei liste extinse de comercianți care au introdus soluții de plată prin RoPay alături de ING Bank. Printre acestea se află companii din domeniul telecomunicațiilor, retail, energie sau asigurări.

„eMAG este o companie de tehnologie și, de 25 de ani, folosim tehnologia pentru a îmbunătăți fiecare etapă din experiența de shopping pentru milioane de români. Pe eMAG, clienții aleg deja plata cu cardul pentru peste două treimi dintre comenzi, ceea ce arată cât de importantă este o experiență de plată simplă, rapidă și sigură. RoPay completează acest flux cu o soluție locală, instant și ușor de folosit, care are potențialul de a accelera adopția plăților digitale și de a susține dezvoltarea economiei digitale în România”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Peste 6,77 milioane de români pot utiliza deja RoPay pentru plăți în comerțul electronic, iar peste 8,5 milioane sunt înrolați în sistemul RoPay pentru transferuri pe baza numărului de telefon. Pentru aceștia soluția de plată prin RoPay, indiferent la care dintre operatori plătesc și indiferent de banca lor, este nu doar mai simplă și gratuită, dar și mult mai sigură, pentru că nu mai introduc datele cardului.

„Integrarea RoPay în fluxul de plată eMAG marchează un pas deosebit de important în adopția plăților digitale instant, cu telefonul, în România. Pentru clienții eMAG, serviciul RoPay simplifică procesul de plată prin eliminarea introducerii manuale a detaliilor de plată și autorizarea instantanee a tranzacției direct din aplicația bancară mobilă. Dincolo de timpul economisit și de ușurința utilizării, principalul beneficiu este siguranța, iar faptul că soluția este dezvoltată local contribuie la consolidarea infrastructurii digitale naționale. Este un moment în care cu toții putem contribui la susținerea sistemului național de plăți instant cu mobilul, RoPay”, a declarat Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

Cum se face plata?

Clienții eMAG vor avea la dispoziție două modalități de a efectua plata comenzilor prin RoPay, fără comisioane sau alte costuri suplimentare:

De pe telefon. În aplicația eMAG, clienții pot plăti prin RoPay dacă au activat serviciul RoPay Alias (pe baza numărului de telefon) sau își pot selecta banca pentru a continua plata din aplicația de mobile banking.

De pe desktop sau laptop. Pe site-ul eMAG, după selectarea opțiunii de achitare a coșului de cumpărături, clienții pot continua operațiunea de plată prin RoPay. În acest caz, pot utiliza RoPay Alias sau se va afișa un cod QR care trebuie scanat prin intermediul aplicației de mobile banking instalate pe telefon.

În ambele situații suma, contul și detaliile comenzii sunt completate automat. Pentru finalizarea tranzacției, va fi necesară doar confirmarea plății. Plata se realizează instant fără a mai fi nevoie de salvarea unui card sau de introducerea manuală de informații, cum ar fi datele cardului.