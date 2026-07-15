Într-o lume tot mai digitală, UniCredit Bank pariază pe „human touch”. Înghețată și bonsai la lansarea Prime din cea mai nouă agenție bancară de pe Calea Dorobanți. Mihaela Lupu: „Poate părea contra curentului, dar vrem să păstrăm întotdeauna interacțiunea umană”

Într-o perioadă în care băncile investesc tot mai mult în digitalizare, UniCredit a ales să vorbească față în față despre oameni. BankingNews a fost prezentă la lansarea Prime by UniCredit de pe Calea Dorobanți, o lansare în stil italian, unde invitații au fost întâmpinați cu gelato, servită direct dintr-o tonetă amplasată chiar în interiorul noii sucursale.

La eveniment au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, parteneri ai băncii și clienți, iar momentul central a fost tăierea unei panglici, o lansare simbolică a noii sucursale de către Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank Romania și Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail al UniCredit Bank.

Trebuie să vă atenționez că evenimentul nu a fost despre inaugurarea unei sucursale sau lansarea unui nou pachet bancar. A fost cu oameni despre oameni, în sediul unei foste bănci prezente în România – OTP Bank. Și oficialii băncii au ținut să precizeze asta încă din deschiderea conferinței. Atunci când clientul are nevoie de un sfat important, la celălalt capăt al conversației va fi mereu un om, nu un robot, a punctat Antoaneta Curteanu.

Antoaneta Curteanu: „Când sunați, vă răspunde un om”

Vorbind în deschidere, Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail al UniCredit Bank, a mai explicat că noua sucursală găzduiește două birouri Prime, dedicate consultanței personalizate, unde clienții vor putea discuta direct cu un bancher despre administrarea și dezvoltarea patrimoniului lor.

„Avem două birouri Prime unde vom acorda consultanță one-to-one, sfaturi despre ce puteți face pentru a vă înmulți banii. Suntem la dispoziția dumneavoastră, într-o relație directă. Clienții au numărul nostru de telefon în Mobile Banking și pot lua legătura oricând cu colegii noștri. Astăzi, multe conversații încep cu un robot. Noi vrem să vă arătăm că, atunci când sunați, vă răspunde un om adevărat, care vă așteaptă aici, în sucursala noastră. Mulțumim că sunteți cu noi, mulțumim colegilor noștri pentru eforturile de până acum și de acum încolo”, a spus Antoaneta Curteanu.

Mihaela Lupu: Poate părea contra curentului să deschidem noi sucursale în momente în care majoritatea băncilor își restrâng spațiile fizice

Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank România, a explicat de ce banca continuă să investească în sucursale într-o perioadă în care multe instituții financiare reduc prezența fizică. Mai mult, UinCredit vrea să păstreze interactiunea umană, să păstreze „acest human touch”.

„Suntem foarte fericiți să fim aici. Poate părea contra curentului să deschidem noi sucursale în momente în care majoritatea își restrâng spațiile fizice. Credem foarte mult în digitalizare și știm că ea ne face viața mai ușoară. Dar vrem să păstrăm întotdeauna interacțiunea umană, iar colegii noștri au disponibilitatea de a fi alături de clienți în momentele importante din viața lor. „

Vrem să păstrăm acest human touch. Aceasta este filosofia strategiei UniCredit

„Nu este despre pereți sau despre un spațiu frumos. Este despre a fi acolo atunci când oamenii au nevoie de consiliere. În timp ce majoritatea merge către digital, noi vrem să păstrăm acest human touch. Aceasta este filosofia strategiei noastre.”

Prime în mai multe sucursale UniCredit

Totodată, Mihaela Lupu a explicat celor prezenți că Prime nu se limitează doar la noua sucursală din Dorobanți. Colțuri dedicate Prime vor exista în mai multe unități UniCredit, iar clienții vor avea acces la consultanți specializați și la o relație personalizată cu banca.

Oficialul UniCredit a subliniat că investiția reprezintă și un semnal de încredere în piața locală.

Încredere și pentru economia românească

„Este un semnal de încredere și pentru economia românească. Să deschizi business-uri în aceste timpuri este un alt semnal pe care vrem să îl dăm pieței că avem încredere în viața din România. Si Grupul UniCredit de asemenea, continuă să creadă în România”, a punctat Lupu.

Un bonsai pentru noul început

Înainte de momentul simbolic al tăierii panglicii, Mihaela Lupu și Antoaneta Curteanu i-au oferit managerului noii Sucursale Dorobanți, Cristian Pribeagu, un bonsai. Am înțeles apoi că alegerea nu a fost întâmplătoare. Potrivit Mihaelei Lupu, bonsaiul reprezintă echilibrul, sustenabilitatea și longevitatea, dar și grija cu care trebuie construit un proiect pe termen lung.

„Avem un moment simbolic. Avem pentru Cristi, seful de sucursală, un bonsai. Bonsaiul este o plantă care reprezintă echilibrul, sustenabilitate, longevitate, dar trebuie îngrijit foarte bine. Un bonsai nu se crește foarte ușor. Se crește cu grijă, cu atenție. Și așa am vrea să crească și sucursala asta și tot businessul de Prime în România.”, a explicat Mihaela Lupu.

Ce este Prime by UniCredit

Lansat în România ca parte a modelului regional Prime by UniCredit, noul concept este destinat clienților care își doresc o experiență bancară personalizată și acces rapid la servicii premium, păstrând în același timp relația directă cu un bancher dedicat.

Pentru a susține această strategie, UniCredit a amenajat birouri Prime dedicate, unde clienții pot beneficia de consultanță personalizată într-un spațiu rezervat.

Pachetul Prime include conturi curente în lei, euro și dolari SUA, card Mastercard Platinum, retrageri nelimitate de numerar de la ATM-uri din țară și din străinătate, operațiuni bancare curente și plăți digitale în lei și valută.

Prin cardul Mastercard Platinum, clienții beneficiază de asigurare gratuită de călătorie, acces în peste 1.800 de lounge-uri din aeroporturi prin Priority Pass, serviciul Fast Track în aeroporturile partenere, Global Data Roaming în peste 120 de țări și alte experiențe exclusive Mastercard.

Oferta este completată de programul de loialitate UniCredit X Priceless, prin care punctele acumulate la tranzacțiile eligibile pot fi transformate în cashback la comercianții parteneri.

Cât costă Prime

Modelul Prime este construit astfel încât costul lunar să scadă pe măsură ce crește nivelul relației financiare cu banca. Prime este gratuit pentru clienții care dețin economii și investiții de cel puțin 500.000 de lei sau pentru cei care încasează venituri lunare de minimum 15.000 de lei și au economii și investiții de cel puțin 150.000 de lei.

Tariful este de 30 de lei pe lună pentru anumite categorii de clienți cu venituri și economii eligibile, iar în celelalte situații costul este de 60 de lei pe lună. În primele trei luni după aderare, pachetul poate fi utilizat fără costuri.

Cashback de până la 1.000 de lei la lansare

Pentru a marca lansarea Prime, UniCredit Bank desfășoară în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2026 campania „Bun venit în oferta Prime”.

Clienții noi și cei existenți care aleg să facă upgrade la Prime pot primi recompense totale de până la 1.000 de lei cashback, prin utilizarea cardului Mastercard inclus în ofertă, constituirea de depozite la termen și accesarea soluțiilor investiționale din portofoliul băncii.