BCR listează o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de peste 1 miliard de lei. Sergiu Manea: ”Este cea mai mare emisiune corporativă listată anul acesta la Bursa de Valori București, ceea ce pentru noi este un vot de încredere. Încredere în BCR, încredere în industria bancară și încredere în România”

Banca Comercială Română (BCR) listează marți, 14 iulie, o nouă emisiune de obligațiuni pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), în valoare de peste 1 miliard de lei.

Obligațiunile intră la tranzacționare sub simbolul bursier BCR33 și au o maturitate de 7 ani, se arată într-un comunicat de presă.

Este prima emisiune de obligațiuni a companiei BCR din 2026, cea de-a 13-a emisiune listată de-a lungul timpului, precum și cea mai mare emisiune corporativă de la Bursă din acest an. Plasamentul privat în vederea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor BCR33 s-a derulat în perioada 11 – 12 iunie 2026, oferta fiind închisă anticipat în mai puțin de 24 de ore, cu o

subscriere totală de 1.000.200.000 lei, dublă față de suma minimă anunțată de 500 milioane de lei.

Obligațiunile corporative ale BCR, 1667 la număr, cu o valoare nominală de 600.000 lei, au o dobândă fixă de 7,77%, plătibilă anual și vor atinge maturitatea pe 16 iunie 2033.

Obligațiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei să acceseze piețe de capital internaționale pentru finanțare. Oferta a fost destinată exclusiv investitorilor calificați, fiind plasate 21 de ordine de subscriere, dintre care 64% provin de la investitori români și 36% de la investitori internaționali.

Emisiunea de obligațiuni BCR a primit rating Baa2 de la agenția Moody’s Ratings. Un rating Baa2 pentru obligațiuni este încadrat în categoria investment grade (recomandat pentru investiții), emitenții cu acest rating fiind considerați stabili.

„Cu o nouă emisiune de obligațiuni de peste un miliard de lei, ajungând astăzi la finanțări totale de 13,4 miliarde de lei, Banca Comercială Română își menține poziția de actor principal pe piața de capital românească. Obligațiunile listate astăzi la BVB demonstrează încrederea investitorilor instituționali în profilul financiar al BCR și în potențialul economiei locale. BCR continuă să folosească Bursa ca resursă strategică de finanțare, demonstrând stabilitatea și capacitatea reală de creștere a pieței noastre financiare. Ne bucurăm să marcăm împreună acest nou succes și suntem încrezători că parteneriatul dintre BCR și Bursa de Valori București va continua să genereze valoare și în anii următori”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București.

”O emisiune de un miliard de lei, încheiată în mai puțin de 24 de ore, dublu subscrisă. Este cea mai mare emisiune corporativă listată anul acesta la Bursa de Valori București, ceea ce pentru noi este un vot de încredere. Încredere în BCR, încredere în industria bancară și încredere în România. De astăzi, această încredere își continuă parcursul pe piața de capital,

unde obligațiunile BCR sunt tranzacționate într-un ecosistem construit pe transparență, disciplină și guvernanță”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Emisiunea de obligatiuni care debutează astăzi la Bursă este a 13-a emisiune listată de BCR la BVB. Prima emisiune de obligațiuni emisă de BCR a ajuns la maturitate, în prezent fiind tranzacționate în total 12 emisiuni corporative. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni emisă de bancă se tranzacționează din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26. În 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligațiuni, dintre care una de obligatiuni verzi, BCR28, BCR28A si BCR28B. În 2022, BCR a listat pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București 3 emisiuni de obligatiuni, dintre care prima și a treia corporative, BCR27 si BCR28C, în timp ce a doua a fost o emisiune de obligațiuni verzi, BCR27A.

În 2023, BCR a listat două emisiuni de obligațiuni: în luna mai, a avut loc listarea emisiunii de euroobligațiuni verzi BCR27E, marcând debutul băncii pe piețele internaționale de capital, iar în decembrie, a fost admisă la tranzacționare emisiunea de obligațiuni BCR29, în valoare de 1 miliard de lei. În 2025, BCR a listat la Bursă două emisiuni de obligațiuni, BCR31 și BCR31E, iar anul acesta obligațiunile BCR33, în valoare de 1 miliard de lei. Prin emisiunile de obligațiuni listate până în prezent la Bursă, BCR a atras finanțări totale de 13,4 miliarde de lei.