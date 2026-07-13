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UniCredit Bank extinde ShopSmart în Business Mobile pentru antreprenorii din segmentul Micro. Antoaneta Curteanu: Aducem beneficii relevante pentru companii

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

UniCredit Bank anunță extinderea programului ShopSmart către clienții din segmentul Micro, care vor putea beneficia de oferte comerciale direct din aplicația Business Mobile. Antreprenorii pot accesa cashback, vouchere și coduri de reducere pentru plățile efectuate cu cardurile eligibile la comercianții parteneri, direct din aplicația de mobile banking.

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UniCredit Bank extinde programul ShopSmart către clienții din segmentul MicroAntoaneta Curteanu: Aducem beneficii relevante pentru companii, integrate natural în experiența de platăPeste 500.000 de utilizatori ai ShopSmart în rândul persoanelor fiziceActivare direct din Business Mobile

UniCredit Bank extinde programul ShopSmart către clienții din segmentul Micro

Programul este disponibil gratuit și oferă beneficii sub formă de cashback, vouchere și coduri de reducere pentru plățile realizate cu cardurile eligibile la comercianții parteneri ai băncii. Potrivit UniCredit Bank, extinderea urmărește să ofere antreprenorilor instrumente suplimentare pentru optimizarea costurilor curente ale afacerii.

Antoaneta Curteanu: Aducem beneficii relevante pentru companii, integrate natural în experiența de plată

„Ne dorim să oferim clienților noștri soluții digitale care să aducă valoare în activitatea lor curentă. Extinderea ShopSmart către zona Micro reprezintă un pas firesc, prin care aducem beneficii relevante pentru companii, integrate natural în experiența de plată”, a declarat Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Executiv Retail la UniCredit Bank.

Peste 500.000 de utilizatori ai ShopSmart în rândul persoanelor fizice

Banca arată că lansarea pentru segmentul Micro vine după rezultatele obținute în zona de retail, unde peste 500.000 de clienți persoane fizice utilizează deja ShopSmart. Potrivit instituției, nivelul de adopție confirmă interesul pentru un program integrat în aplicația de mobile banking, care oferă acces la beneficii personalizate.

Activare direct din Business Mobile

Pentru utilizarea programului, clienții trebuie să activeze ShopSmart direct din aplicația Business Mobile, prin acceptarea Termenilor și Condițiilor și a Notei de informare GDPR. Ulterior, aceștia pot vizualiza și activa ofertele disponibile, iar beneficiile se aplică tranzacțiilor eligibile, în condițiile stabilite de comercianții parteneri.

În cazul companiilor din segmentul Micro care au mai mulți utilizatori desemnați în aplicație, procesul de înrolare și activare poate fi realizat de oricare dintre aceștia, beneficiile fiind valabile pentru toate cardurile eligibile emise pe companie.

UniCredit Bank precizează că ofertele sunt dezvoltate împreună cu partenerii comerciali și sunt actualizate permanent în funcție de perioadă, locație sau profilul de utilizare, pentru a rămâne relevante pentru clienți.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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