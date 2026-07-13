NETOPIA Payments primește licența de instituție de plată de la BNR. Ce înseamnă pentru comercianți

NETOPIA Payments, unul dintre cei mai mari procesatori de plăți online din România, a obținut licența de instituție de plată din partea Băncii Naționale a României (BNR), un pas care marchează trecerea companiei de la statutul de furnizor de soluții tehnice de plată la cel de instituție financiară reglementată. Autorizația aduce cerințe mai stricte privind administrarea fondurilor, controlul operațional și conformitatea, fără a modifica modul în care comercianții utilizează serviciile companiei.

NETOPIA Payments devine instituție financiară reglementată



Piața de plăți online din România a ajuns la maturitate. Volumele de tranzacții și vânzări online au crescut, iar odată cu ele a crescut și responsabilitatea din spatele fiecărei încasări. În acest context, statutul de instituție de plată devine un diferențiator concret între furnizorii de servicii tehnice și cei care operează într-un cadru reglementat, cu obligații clare față de autoritatea de supraveghere.

Peste 25.000 de comercianți folosesc NETOPIA Payments

NETOPIA Payments deservește peste 25.000 de comercianți din e-commerce și procesează anual peste 30% din tranzacțiile online cu cardul efectuate pe piața locală, ceea ce face ca această autorizare să fie relevantă direct pentru un segment important din comerțul digital din România.



Obținerea licenței confirmă alinierea companiei la un cadru specific instituțiilor de plată și implică standarde mai stricte privind administrarea fondurilor, controlul operațional și mecanismele de conformitate. Concret, aceasta înseamnă separarea și protejarea fondurilor aferente operațiunilor de plată, controale interne consolidate și raportare periodică către BNR.

Raluca Micu: Încrederea este cel mai important activ în industria plăților, iar statutul de instituție de plată este modul în care o construim sistematic



„Echipa NETOPIA Payments a lucrat câțiva ani la acest proces, iar organizația s-a transformat în consecință. S-a consolidat guvernanța, cadrul de control intern, gestionarea riscurilor și reziliența operațională. Încrederea este cel mai important activ în industria plăților, iar statutul de instituție de plată este modul în care o construim sistematic”, a declarat Raluca Micu, CEO NETOPIA Payments.

Pentru comercianți, această schimbare nu presupune pași suplimentari și nu afectează fluxurile curente de plată sau decontare. Serviciile NETOPIA Payments vor continua să funcționeze fără întreruperi, iar actualizarea termenilor și condițiilor se va realiza automat.

Din perspectivă operațională, noul statut întărește cadrul de control în care compania operează și adaugă un nivel suplimentar de protecție pentru fondurile procesate. Pentru comercianții care procesează prin NETOPIA Payments, aceasta înseamnă un partener reglementat de BNR, cu un cadru financiar robust.

NETOPIA Payments continuă investițiile în tehnologie

NETOPIA Payments continuă investițiile în tehnologie, securitate și reziliență operațională, pentru a răspunde cerințelor tot mai ridicate din industrie și nevoilor comercianților care operează într-un mediu digital competitiv.

Prin obținerea acestei licențe, NETOPIA Payments își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea comerțului digital din România printr-o infrastructură de plăți sigură, stabilă și adaptată unei piețe în continuă transformare.

Ce înseamnă pentru comercianți

Autorizația aduce cerințe mai stricte privind administrarea fondurilor, controlul operațional și conformitatea, fără a modifica modul în care comercianții utilizează serviciile companiei.

INFO BankingNews

Licența de instituție de plată permite companiei să opereze într-un cadru reglementat de BNR, similar altor participanți din industria serviciilor de plată. Autorizarea presupune respectarea unor cerințe privind protejarea fondurilor clienților, administrarea riscurilor, controlul intern și raportarea periodică către banca centrală.

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