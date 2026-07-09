UniCredit Consumer Financing intră pe piața finanțării soluțiilor auditive printr-un parteneriat cu Audionova. Emil Mitescu: Oferim un proces digital simplificat, direct în clinică

UniCredit Consumer Financing a încheiat un parteneriat cu Audionova, prin care oferă clienților acces la soluții avansate pentru corectarea auzului. Printr-un flux de creditare 100% digital, parteneriatul are ca obiectiv atât creșterea accesului la testare auditivă, cât și oferirea de soluții complete pentru deficiențele auzului. După ce testarea și soluțiile auditive sunt stabilite cu specialiștii, UniCredit Consumer Financing oferă soluția de finanțare simplă și rapidă.

Audionova cu o experiență de peste 26 de ani

Audionova este partener autorizat al GN ReSound fiind unul dintre liderii globali in tehnologia solutiilor auditive. Audionova cu o experiență de peste 26 de ani în cele 58 de centre din România și folosește o tehnologie avansată de testare și aparate auditive de înaltă calitate, realizate cu ajutorul tehnologiei 3D, pentru o adaptare precisă și confort sporit. Mai mult, compania oferă în 8 centre testare auditivă pentru copii și nou-născuți. Audionova pune accent pe o diagnosticare corectă, urmată de recomandarea și adaptarea aparatelor auditive moderne, inclusiv cu accesorii wireless, pentru o experiență auditivă completă și plăcută.

Credit pentru aparate auditive cu ajutorul unui cod QR

După vizita într-unul dintre cabinetele Audionova, pacientul primește o ofertă personalizată care conține informații despre pachetul de produse necesare, adaptat nevoilor sale auditive, costul total al acestuia, precum și un cod QR unic, aferent finanțării pachetului și serviciilor oferite. Prin scanarea codului QR, pacientul este direcționat către procesul de creditare online, care oferă rapiditate, confort și transparență. Detalii privind creditul găsiți pe www.audionova.ro.

Emil Mitescu: Oferim un proces digital simplificat, direct în clinică

„Credem că tehnologia și finanțarea pot lucra împreună pentru a face serviciile esențiale mai accesibile. Alături de Audionova, oferim clienților posibilitatea de a accesa rapid soluții auditive, printr-un proces digital simplificat, direct în clinică. Este un exemplu concret al modului în care construim produse care răspund unor nevoi esențiale și contribuie la o viață mai bună.”, a declarat Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

Emanuela Popescu: Credem că sănătatea auzului trebuie să fie accesibilă tuturor

„La Audionova, misiunea noastră este să ajutăm cât mai multe persoane să redescopere bucuria de a auzi clar și de a rămâne conectate la tot ceea ce contează în viața lor. Prin parteneriatul cu UniCredit Consumer Financing, facem un pas important în direcția creșterii accesibilității la soluții auditive moderne, oferind pacienților noștri nu doar tehnologie avansată și expertiză de specialitate, ci și o modalitate simplă, rapidă și digitală de finanțare. Credem că sănătatea auzului trebuie să fie accesibilă tuturor, iar această colaborare ne ajută să eliminăm barierele care pot sta în calea unei vieți auzite, la adevăratul potențial.” a spus Emanuela Popescu, Director General, Audionova.