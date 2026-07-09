ING Bank extinde RoPay în e-commerce. Dedeman introduce plata instant pentru comenzile online

ING Bank România și Dedeman fac un nou pas în digitalizarea plăților, prin integrarea RoPay în platforma de comerț online a retailerului și extinderea utilizării serviciului național de plăți instant într-un nou context de cumpărare online.

RoPay, sistemul național de plăți instant, își extinde utilizarea în comerțul online

Astfel, clienții care cumpără de pe site-ul Dedeman pot alege RoPay la finalizarea comenzii și pot autoriza plata direct din aplicația de mobile banking a băncii lor, într-un flux digital simplu și sigur. Prin această soluție, consumatorii beneficiază de plată în timp real pentru achiziția de bunuri și servicii, de o experiență de cumpărare îmbunătățită, precum și de plăți și returnarea banilor fără costuri. Porivit ING, returnarea banilor este procesată instant.

RoPay pentru comercianți

Pentru comercianți, RoPay aduce costuri de procesare reduse, decontarea tranzacțiilor în maximum 10 secunde, reconciliere în timp real, precum și posibilitatea de a corela programe de loialitate cu utilizarea RoPay. În plus, soluția permite gestionarea în timp real a returnării banilor, gratuit, în termen de până la 30 de zile, contribuind astfel la o experiență îmbunătățită pentru clienți.

Raluca Țintoiu: Extindem accesul la o metodă de plată instant, simplă și relevantă pentru cumpărături

„Prin integrarea RoPay în platforma de eCommerce Dedeman, extindem accesul la o metodă de plată instant, simplă și relevantă pentru cumpărăturile de zi cu zi. Prin ING WebPay, comercianții pot integra mai ușor opțiuni moderne de plată, iar clienții beneficiază de o experiență digitală mai rapidă a plății și returnarea instantă a banilor,” a declarat Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

RoPay face parte din serviciul național de plăți mobile instant fără card

Soluția face parte din serviciul național de plăți mobile instant fără card RoPay, dezvoltat de TRANSFOND, împreună cu instituțiile financiar-bancare, care permite utilizatorilor să efectueze transferuri instant între persoane, fără comisioane, dar și să plătească la comercianți, utilizând aplicația de mobile banking pentru scanarea codurilor QR, alegând banca din care vor să plătească, atunci când cumpărăturile se fac de pe mobil sau plătind prin utilizarea numărului de telefon, în locul introducerii detaliilor bancare.

Radu Burghelea: Contribuim la promovarea unui mijloc de plată românesc și performant

„La Dedeman, căutăm permanent soluții care pot face experiența de cumpărare mai simplă și mai eficientă pentru clienții noștri. Introducerea RoPay în platforma noastră online este un pas firesc în această direcție, oferind o metodă de plată modernă, sigură și ușor de utilizat. Ne bucurăm să implementăm această soluție împreună cu ING Bank România, să contribuim la promovarea unui mijloc de plată românesc și performant și să continuăm dezvoltarea experienței digitale oferite clienților noștri prin inovații care răspund nevoilor lor,” a declarat Radu Burghelea, Director Omnichannel Marketing, Dedeman.

ING Bank extinde ecosistemul RoPay

Această nouă integrare vine în continuarea demersurilor prin care ING Bank România a extins treptat utilizarea RoPay, atât pentru persoane fizice, cât și în parteneriat cu comercianți și alți parteneri de business. În 2025, ING a lansat serviciul RoPay pentru persoane fizice, iar ulterior a continuat dezvoltarea acestui ecosistem prin implementări care au adus plățile instant în contexte de utilizare tot mai diverse și mai apropiate de viața de zi cu zi a clienților.

Pe zona comercială, ING a introdus RoPay la POS în parteneriat cu Auchan, a implementat plata prin cod QR pe documentele de plată emise de Generali România și a extins ulterior opțiunile de plată disponibile pentru clienții PPC Energie, DIGI și alții.

Sabin Carantină: RoPay a fost gândit ca o infrastructură națională sigură, eficientă și accesibilă

„Adoptarea RoPay de către un lider de piață precum Dedeman, cu suportul tehnic al ING Bank, reprezintă un moment de referință pentru retailul online din România și o confirmare a utilității ecosistemului pe care l-am dezvoltat. RoPay a fost gândit ca o infrastructură națională sigură, eficientă și accesibilă, capabilă să transforme radical comportamentul de plată al românilor. Ne bucurăm să vedem cum viziunea noastră prinde contur în beneficiul direct al consumatorilor și comercianților, setând un nou standard de viteză și costuri zero pentru plătitori pe piața de eCommerce,” a declarat Sabin Carantină, Director General al TRANSFOND.