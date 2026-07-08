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BRD susține o nouă finanțare sustenabilă de 30 milioane euro pentru Autonom Services. Irina Neacșu: ”Autonom Services își întărește statutul de afacere antreprenorială de mare anvergură prezentă la BVB”

Cornel Dinu
Cornel Dinu
Credit foto: Gabriel Petrescu / Shutterstock.com

BRD Groupe Société Générale a avut un rol cheie în intermedierea unei noi emisiuni de obligațiuni realizate de Autonom Services, în valoare totală de 30 milioane euro, în cadrul unui plasament privat suprasubscris de investitori locali și internaționali. Emisiunea are o maturitate de cinci ani și oferă un cupon fix de 5,97% pe an, plătibil anual, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

În cadrul tranzacției, BRD a acționat în calitate de Co-aranjor și Bookrunner, Agent unic de structurare a obligațiunilor corelate cu obiective de sustenabilitate și Agent de listare, contribuind la implementarea uneia dintre cele mai importante finanțări sustenabile corporative realizate recent pe piața locală de capital.

„Autonom Services a finalizat cu succes a patra emisiune de obligațiuni, prin care își consolidează ponderea acestei modalități de finanțare între alternativele de finanțare în condițiile în care, în ultimii ani, și-a crescut cota de piață pe segmentele serviciilor de leasing operațional și respectiv rent-a-car, printr-o creștere alertă, atât organică, cât și prin achiziții ale unor competitori. Astfel, Autonom Services își întărește statutul de afacere antreprenorială de mare anvergură prezentă la BVB, care a convins în mod sistematic investitorii instituționali de calibru să-i finanțeze operațiunile”, a spus Irina Neacșu, Director Executiv Corporate Finance, BRD Groupe Societe Generale.

Emisiunea reprezintă a treia finanțare de tip sustainability-linked realizată de Autonom Services și reflectă integrarea obiectivelor de sustenabilitate în strategia de dezvoltare a companiei. Obligațiunile urmează să fie listate pe piața reglementată a Bursei de Valori București.

Succesul plasamentului și nivelul ridicat al cererii din partea investitorilor confirmă interesul susținut pentru instrumentele financiare de calitate disponibile pe piața de capital din România și evidențiază rolul activ al BRD în dezvoltarea segmentului de finanțări sustenabile și a pieței locale de obligațiuni.

Prin implicarea în această tranzacție, BRD își reconfirmă angajamentul de a sprijini companiile în accesarea unor surse diversificate de finanțare și în atingerea obiectivelor lor de dezvoltare sustenabilă.

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By Cornel Dinu
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Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
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