Informații financiare

Nicușor Dan la Summitul NATO de la Ankara: România va găzdui un birou regional al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Sursa foto - Nicusor Dan Facebook

România devine membru fondator al viitoarei Bănci pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB) și va găzdui unul dintre birourile regionale ale noii instituții financiare multilaterale, care își propune să mobilizeze capital public și privat pentru investiții în domeniul apărării și securității.

Contents
Banca ar urma să devină operațională în 2027Nicușor Dan: Banca va contribui la finanțarea apărării și securitățiiDSRB va avea misiunea de a facilita accesul la finanțare pentru proiectele din domeniul apărăriiȚările participante

Banca ar urma să devină operațională în 2027

România s-a alăturat statelor care au semnat Declarația de intenție privind înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB), inițiativă coordonată de Canada și anunțată în marja Summitului NATO.

Nicușor Dan: Banca va contribui la finanțarea apărării și securității

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România este unul dintre membrii fondatori ai noii instituții și că va găzdui unul dintre birourile regionale ale acesteia.

„Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii”, a transmis șeful statului pe pagina sa de Facebook.

DSRB va avea misiunea de a facilita accesul la finanțare pentru proiectele din domeniul apărării

Potrivit Declarației comune, DSRB va avea misiunea de a facilita accesul la finanțare pentru proiectele din domeniul apărării, securității și rezilienței, prin mobilizarea capitalului public și privat și prin reducerea costurilor de finanțare pentru statele membre și companiile implicate în dezvoltarea capacităților industriale.

Țările participante

Inițiativa este susținută, în această etapă, de Canada, Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Luxemburg, România, Turcia și Ucraina, statele semnatare subliniind că noua bancă va completa, și nu va dubla, instrumentele naționale și multilaterale existente pentru finanțarea industriei de apărare.

Conform documentului comun, obiectivul este ca Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență să devină operațională în cursul anului 2027.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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