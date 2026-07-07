BRD – Groupe Société Générale marchează 10 ani de susținere a FIRST Tech Challenge România și continuă investițiile în educația aplicată a tinerilor. Flavia Popa: ”Acest program ne arata concret cum tinerii învață să colaboreze, să își asume roluri, să caute soluții și să își transforme ideile în proiecte cu impact”

BRD – Groupe Société Générale marchează 10 ani de susținere a FIRST Tech Challenge România, programul de robotică pentru liceeni dezvoltat de Asociația Nație Prin Educație. În acest interval de timp, programul a implicat peste 10.800 de elevi, 550 de profesori mentori, 600 de voluntari și 236 de echipe de robotică, devenind unul dintre proiectele relevante de educație STEM aplicată pentru elevii din România, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Prin FIRST Tech Challenge România, elevii au acces la un model de învățare aplicată, în care robotica devine punctul de plecare pentru dezvoltarea unor competențe mai largi. Participanții codează roboți, lucrează în echipe, își împart roluri, învață să își prezinte ideile și să înțeleagă cum funcționează un proiect tehnologic de la concept la execuție.

Pentru BRD – Groupe Société Générale, susținerea FIRST Tech Challenge România se înscrie în angajamentul pe termen lung al băncii de a sprijini educația și dezvoltarea tinerilor, prin programe care răspund unor nevoi reale ale noilor generații: acces la educație practică, mentorat, orientare în carieră, expunere la mediul profesional, sprijin pentru inovație și conectare cu domeniile care vor modela piața muncii în următorii ani.

„De 10 ani, BRD FIRST Tech Challenge România arată ce se poate construi atunci când tinerii au acces la contexte reale de învățare, la mentori și la comunități care le dau încredere să încerce. Acest program ne arata concret cum tinerii învață să colaboreze, să își asume roluri, să caute soluții și să își transforme ideile în proiecte cu impact. Este una dintre cele mai clare dovezi că educația aplicată poate avea impact pe termen lung, atunci când există continuitate și susținere”, a declarat Flavia Popa, Secretar General, BRD Groupe Société Générale.

Rezultatele internaționale obținute în ultimii ani reflectă evoluția comunității de robotică pentru liceeni din România și nivelul de pregătire al echipelor românești. România a câștigat titluri mondiale la Houston în 2022, 2024 și 2026, a obținut locul 3 la nivel mondial în 2025 și a stabilit recorduri internaționale. Dincolo de performanța competițională, aceste rezultate vorbesc despre munca elevilor, profesorilor, mentorilor și voluntarilor care au contribuit la dezvoltarea programului.

„Pentru noi, FIRST Tech Challenge a însemnat mult mai mult decât o competiție de robotică. A fost locul în care am învățat să lucrăm în echipă, să găsim soluții sub presiune și să transformăm ideile în rezultate concrete. Parcursul echipei Velocity, care ne-a dus până la câștigarea Campionatului Mondial, este rezultatul multor ani de muncă, dar și al unei comunități care a crezut în noi. Performanțele echipelor din România nu ar fi fost posibile fără profesorii, mentorii, voluntarii și partenerii care au investit constant în acest program. Sprijinul oferit de BRD pentru FIRST Tech Challenge România în ultimii 10 ani a contribuit la dezvoltarea unui ecosistem în care mii de elevi au avut acces la educație practică și la oportunități de a-și descoperi și valorifica potențialul. Suntem mândri că am putut reprezenta România la cel mai înalt nivel și sperăm ca rezultatele noastre să inspire cât mai mulți tineri să descopere robotica și să aibă curajul să își urmeze pasiunile”, a declarat Filip Neațu, Team Leader echipa Velocity.

FIRST Tech Challenge România este parte dintr-un ecosistem mai amplu de inițiative prin care BRD susține educația și dezvoltarea tinerilor. Rețeaua educațională BRD HUBs, activă în universități din întreaga țară, oferă studenților spații, resurse și contexte de conectare cu mediul profesional. Iar Innovation Labs, programul de accelerare dedicat startup-urilor tech, oferă echipelor aflate la început de drum acces la mentorat, resurse și conectare cu ecosistemul de tehnologie și business.

Programul Mindcraft Academy, creat de FUNDAȚIA FRIENDS FOR FRIENDS și susținut de BRD oferă, de asemenea, contexte dedicate studenților, care îi ajută să își înțeleagă mai bine opțiunile și să ia decizii mai informate despre viitorul lor. Evenimentele „Big Decision Day” aduc împreună studenți, profesioniști și mentori într-un dialog despre alegeri educaționale și profesionale, iar studiul „Student în România. Tânăr în România” oferă o perspectivă actuală asupra așteptărilor, preocupărilor și nevoilor noii generații.

Aceste proiecte conturează un parcurs care începe în liceu, prin acces la educație STEM și învățare practică și continuă în facultate, prin spații, programe și contexte care îi ajută pe tineri să se conecteze cu mediul profesional, să lucreze alături de specialiști și să își testeze ideile în zona de tehnologie și antreprenoriat. Pentru BRD – Groupe Société Générale, investiția în tineri înseamnă să creeze contexte prin care aceștia au acces la resurse, mentori și experiențe care îi ajută să își contureze mai clar parcursul educațional și profesional.