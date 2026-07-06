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BCR Seed Starter lansează Startup Playbook, ghid pentru startup-urile aflate la prima rundă de finanțare

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Carmen-Dibus, CEO BCR Seed Starter

BCR Seed Starter, primul fond de corporate venture capital al unei bănci din România, a lansat Startup Playbook, un ghid practic destinat fondatorilor aflați la început de drum. Materialul reunește recomandări despre validarea produsului, atragerea investițiilor și dezvoltarea unei companii, într-un moment în care ecosistemul local de startup-uri încearcă să își accelereze maturizarea.

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BCR Seed Starter, primul fond de corporate venture capital al unei bănci din RomâniaBCR oferă know-how, nu doar capitalCarmen Dibuș: BCR Seed Starter lansează Startup Playbook pentru ca fiecare fondator și fondatoare să pornească mai bine echipați Piața de venture capital din România a generat 128,6 milioane de euro in 2024Adrian Roșoagă: Un CVC investește banii unei companii mari, în cazul de față BCR, și aduce acces la clienți reali, la canale de distribuție și la businessuri care au scalat dejaBCR Seed Starter a fost lansat în ianuarie 2024

BCR Seed Starter, primul fond de corporate venture capital al unei bănci din România

BCR Seed Starter, primul fond de corporate venture capital (CVC) al unei bănci din România, a lansat Startup Playbook, un ghid practic în nouă capitole pentru fondatorii la început de drum. Startup Playbook explică cum are loc validarea problemei și product-market fit, care e diferența reală dintre pre-seed și seed, mecanica unei runde de fundraising, cum evaluezi un investitor înainte să te evalueze el pe tine, momentul de go-to-market, vânzări, construirea echipei și cum te miști în ecosistemul local.

BCR oferă know-how, nu doar capital

Ghidul dezvoltat de BCR Seed Starter funcționează atât fondatorii cu experiență operațională, cât și pentru cei care sunt la început de drum. Pentru primii este un cadru de referință pentru etapele de finanțare și criteriile de investiție, în timp ce pentru cei care construiesc pentru prima dată, este un punct de intrare structurat, de la primele exerciții de validare până la decizia de a ridica capital extern.

Carmen Dibuș: BCR Seed Starter lansează Startup Playbook pentru ca fiecare fondator și fondatoare să pornească mai bine echipați

„Competitivitatea României ține de capacitatea de a genera valoare, prin inovație și oameni care construiesc produse și servicii care fac diferența. Startupurile sunt un motor de competitivitate, pentru că transformă o idee într-un produs, un produs într-o piață și o piață într-un avantaj pe termen lung. Din discuțiile pe care le avem cu fondatorii, știm că au nevoie de capital, de expertiză și de o rețea care să îi ajute să meargă mai departe. De aceea, BCR Seed Starter lansează Startup Playbook, pentru ca fiecare fondator și fondatoare să pornească mai bine echipați și cu mai multă încredere în parcursul lor de creștere”, declara Carmen Dibuș, CEO BCR Seed Starter.

Piața de venture capital din România a generat 128,6 milioane de euro in 2024

Conform studiului ROPEA–Deloitte (2024), piața de venture capital din România a generat 128,6 milioane de euro din 78 de tranzacții, parte dintr-un total de private equity și VC de 256,1 milioane de euro, cel mai ridicat nivel de până acum. Capitalul local rămâne limitat, ceea ce înseamnă că majoritatea fondurilor depind încă de investitori internaționali. Pentru un fondator, asta înseamnă concret mai puține opțiuni pe plan local și o curbă de învățare mai abruptă.

Adrian Roșoagă: Un CVC investește banii unei companii mari, în cazul de față BCR, și aduce acces la clienți reali, la canale de distribuție și la businessuri care au scalat deja

„Startup Playbook este modul în care BCR Seed Starter pariază pe maturizarea ecosistemului local prin context și know-how, nu doar prin capital. Spre deosebire de un fond clasic de venture capital, care urmărește în primul rând exit-ul, un CVC investește banii unei companii mari, în cazul de față BCR, și aduce acces la clienți reali, la canale de distribuție și la businessuri care au scalat deja. Pentru un startup aflat în etapa de seed, diferența între un investitor care semnează și pleacă și unul care îți deschide primul contract enterprise poate decide următoarea rundă”, a afirma Adrian Roșoagă, Chief Investment Officer BCR Seed Starter.

BCR Seed Starter a fost lansat în ianuarie 2024

Evenimentul de lansare Startup Playbook a avut loc la Builders House București și a deschis conversația mai mare despre stadiul actual al ecosistemului de startup-uri din regiune, la care au participat și Liviu Gherghescu (Head of Architecture BCR și Technology Advisor al fondului), Ion Gavrilescu (co-fondator FieldOS, companie din portofoliul BCR Seed Starter), Liviu Munteanu (Partner Founders Bridge) și Bogdan Năforniță (co-fondator Profluo, companie din portofoliul fondului).

BCR Seed Starter a fost lansat în ianuarie 2024, cu un angajament de 5 milioane de euro pe cinci ani. CVC-ul investește în startup-uri de tehnologie în stadiu incipient, cu tichete medii de 500.000 de euro, în participații minoritare necontrolante de până la 24,99%, și vizează în principal startupuri din România sau cu fondatori români, cu MVP, clienți și venituri recurente.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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