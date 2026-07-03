BCR acordă burse de până la 2.000 de lei pe lună pentru studenții masteratului DOFIN din ASE și va iniția un program de internship. Sergiu Manea: România are nevoie de specialiști care pot înțelege legile economiei, pot interpreta date, pot evalua riscuri

BCR lansează, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, un program de sprijin pentru studenții masteratului Finanțe și Bănci – DOFIN, care include cinci burse anuale de aproximativ 2.000 de lei pe lună, premii pentru cele mai bune lucrări de disertație și oportunități de internship în cadrul băncii. Programul începe din anul universitar 2026-2027 și urmărește formarea unei noi generații de specialiști în domeniul financiar-bancar.

BCR își extinde investițiile în educația economică, financiară și de politici publice

Fondat de profesorul universitar doctor Moisă Altăr, DOFIN are o experiență de peste 30 de ani și a fost acreditat în 1994 de Comisia Europeană drept Centru European de Excelență, sub denumirea Doctoral School of Finance and Banking (DOFIN), în urma unei competiții internaționale.

Colaborarea dintre BCR și programul de masterat Finanțe și Bănci – DOFIN contribuie la dezvoltarea unui ecosistem academic și profesional care poate conduce, pe termen lung, la îmbunătățirea calității deciziilor publice în domeniul financiar-economic. Un astfel de ecosistem poate oferi expertiză independentă, analiză aplicată și standarde internaționale de învățare pentru cei care vor lucra în banking, piețe financiare, reglementare, administrație publică, cercetare economică sau consultanță de politici publice.

BCR va acorda anual cinci burse pentru studenții programului de masterat DOFIN

Astfel, începând cu anul universitar 2026–2027, BCR va acorda anual cinci burse pentru studenții programului de masterat DOFIN, fiecare în valoare estimativă de 2.000 lei pe lună:

•3 burse pentru performanțe academice deosebite;

•1 bursă pentru implicare în activitățile administrative ale programului de masterat și ale facultății;

•1 bursă pentru activități extracurriculare relevante.

De asemenea, BCR va recompensa cele mai bune lucrări de disertație realizate în cadrul programului DOFIN cu premii de:

•5.000 lei – Premiul I;

•4.000 lei – Premiul II;

•3.000 lei – Premiul III.

BCR susține formarea unei noi generații de specialiști

Prin această inițiativă, BCR susține formarea unei noi generații de specialiști capabili să lucreze la intersecția dintre finanțe, economie, matematică, reglementare și politici publice. Această competență este critică pentru România, într-un moment în care calitatea deciziilor economice influențează direct capacitatea țării de a atrage capital, de a finanța investiții și de a dezvolta infrastructura care susține companiile și bunăstarea comunităților.

„Într-o lume în care inflația, dobânzile, deficitele, investițiile, geopolitica, tehnologia, demografia și piețele financiare sunt tot mai interconectate, educația financiară și economică avansată reprezintă infrastructura pentru prosperitate. România are nevoie de specialiști care pot înțelege legile economiei, pot interpreta date, pot evalua riscuri, pot construi modele și pot transforma analiza solidă în decizii publice și private mai bune. România are nevoie de mai multă educație economică avansată, ca să poată deschide conversații economice relevante, iar prosperitatea noastră pe termen lung are nevoie de instituții și de specialiști de cel mai înalt nivel”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR și absolvent DOFIN.

dr. Nicolae Istudor: DOFIN reprezintă un pol al excelenței educaționale și de cercetare în domeniul financiar

„Academia de Studii Economice din București reprezintă o instituție de învățământ superior de elită în domeniul economic care contribuie de peste 113 ani la consolidarea educației financiare și economice avansate, furnizând economiei globale specialiști în finanțe și bănci, cu competențe semnificative în domeniul serviciilor bancare digitalizate, precum și consultanți financiari care răspund nevoilor actuale ale pieței, dar și celor viitoare, fiind instruiți pentru a face față evoluției piețelor financiar-bancare și de asigurări, în spirit pro-activ, de anticipare și management al schimbării. Programul de masterat Finanțe și bănci – DOFIN reprezintă un pol al excelenței educaționale și de cercetare în domeniul financiar”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector al ASE București.

Georgiana Camelia Georgescu: Absolvenții programului de masterat Finanțe și bănci – DOFIN ocupă poziții în middle și top-managementul multor entități financiar-bancare

„Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV) este pilonul principal al pregătirii academice în domeniul financiar-bancar din România și are misiunea de a forma, prin programele de studii de licență, masterat și doctorat, elite în domeniul financiar-bancar, al burselor de valori și al asigurărilor care dobândesc, pe parcursul studiilor universitare, competențe atât în ceea ce privește dimensiunea aplicativă a modelelor de afaceri din domeniul financiar-bancar și corporate, cât și legat de elaborarea unor strategii financiare la nivel macroeconomic. Absolvenții programului de masterat Finanțe și bănci – DOFIN ocupă poziții în middle și top-managementul multor entități financiar-bancare la nivel național și internațional”, a adăugat prof. univ. dr. Georgiana Camelia Georgescu, Decan al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, ASE București.

Ciprian Necula: Pentru o economie modernă, este esențial ca mediul academic să aibă acces la formarea competențelor economice

„Pentru o economie modernă, este esențial ca mediul academic, sectorul financiar, legislatorii și autoritățile de reglementare să aibă acces la formarea competențelor economice, matematice și financiare avansate. Dezbaterile și deciziile strategice despre dobânzi, inflație, creditare, deficit, investiții, stabilitate financiară, fiscalitate sau protecția consumatorului trebuie susținute de analiză riguroasă, date, modele econometrice și înțelegerea profundă a mecanismelor de piață”, a menționat prof. univ. dr. Ciprian Necula, Director program de masterat DOFIN.

BCR va iniția un program de internship pentru studenții DOFIN

BCR se implică și pentru a asigura formarea competențelor avansate în domeniul economic și va iniția un program de internship pentru studenții DOFIN, cu scopul de a asigura o mai mare conexiune între pregătirea academică avansată și realitățile concrete ale industriei financiar-bancare. Studenții vor avea ocazia să lucreze alături de specialiști din bancă și să înțeleagă procese reale de analiză, risc, piețe, date, produse financiare, reglementare și strategie economică.

Programul include și susținerea unor cursuri de formare și dezvoltare profesională continuă, susținute de cadre didactice și colaboratori DOFIN, dedicate specialiștilor BCR, dar și profesioniștilor din alte instituții financiar-bancare sau din zone conexe de politici publice economice.

De asemenea, BCR susține inițiativele DOFIN privind invitarea unor profesori, cercetători și experți din universități și centre academice internaționale de prestigiu, în cadrul activităților didactice ale programului și al unor prelegeri aplicate, construite pe baza celor mai bune practici internaționale. Aceste intervenții vor aborda teme aflate la frontiera cercetării și practicii financiare: finanțe cantitative, piețe de capital, stabilitate financiară, risc sistemic, macroeconomie financiară, politici monetare și fiscale, modelare economică, utilizarea inteligenței artificiale în domeniul financiar-bancar, reglementare, tehnologie financiară și arhitectura instituțională a piețelor moderne.

Ciprian Dascălu: O societate care înțelege mai bine economia ia decizii mai bune

„O societate care înțelege mai bine economia ia decizii mai bune. Iar o economie care are decizii mai bune devine mai competitivă, mai rezilientă și mai prosperă. Prin acest program, BCR investește în oameni care pot duce mai departe o conversație economică matură, bazată pe date, pe rigoare și pe înțelegerea profundă a piețelor”, a spus Ciprian Dascălu, Economist Șef BCR și absolvent DOFIN.

Banca a lansat BCR Financial Trading Lab

Noua inițiativă completează investițiile BCR în infrastructura educațională aplicată a Academiei de Studii Economice din București, dacă avem în vedere și recent lansatul BCR Financial Trading Lab, prin care studenții pot lucra cu date, instrumente, simulări și mecanisme specifice practicii reale a piețelor financiare. Astfel de investiții sunt importante pentru că transformă educația economică dintr-un exercițiu teoretic într-o experiență aplicată de înțelegere a pieței.

Potrivit băncii, BCR își consolidează rolul de partener al educației economice din România, de la programe de educație financiară pentru publicul larg, până la susținerea excelenței academice și profesionale în domenii de impact pentru viitorul economiei.

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