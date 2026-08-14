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Sondaj Raiffeisen Bank: Participarea la o nuntă costă, în medie, 2.600 de lei pentru un cuplu. 55% dintre români au refuzat o invitație din cauza costurilor

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Sursa foto - shutterstock

Participarea la o singură nuntă costă, în medie, 1.700 de lei pentru o persoană și 2.600 de lei pentru un cuplu, arată un sondaj realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio. Cheltuielile tot mai mari îi determină pe mulți români să refuze invitațiile, în timp ce bugetul mediu necesar pentru organizarea unui astfel de eveniment ajunge la 60.000 de lei.

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Participarea la o nuntă ajunge să coste 2.600 de lei pentru un cupluDarul în bani rămâne principala cheltuială pentru invitațiCosturile îi determină pe mulți români să refuze invitațiileOrganizarea unei nunți ajunge, în medie, la 60.000 de lei

Sezonul nunților aduce bucuria revederilor și a momentelor petrecute împreună, dar vine și cu o presiune financiară importantă pentru mulți români. Pentru cei care iau parte la astfel de evenimente, costurile nu sunt deloc neglijabile.

Participarea la o nuntă ajunge să coste 2.600 de lei pentru un cuplu


Participarea la o singură nuntă ajunge, în medie, la 1.700 de lei pentru o persoană și la 2.600 de lei pentru un cuplu. Unul din patru cupluri afirmă că, pentru astfel de evenimente, cheltuiește cel puțin 3.000 de lei. Potrivit sondajului, în această vară 16% dintre români participă la nunți în calitate de invitați, iar 6% organizează un astfel de eveniment.

Darul în bani rămâne principala cheltuială pentru invitați

Pentru 87% dintre cei care merg la nuntă, bugetul de participare include în primul rând darul în bani. Acestuia i se adaugă însă și alte costuri: 41% dintre respondenți menționează ținuta, încălțămintea și accesoriile, 28% dintre respondenți menționează transportul, iar 25% serviciile de machiaj și stilist.


Atunci când decid dacă participă sau nu la o nuntă, relația cu persoanele care organizează evenimentul cântărește cel mai mult. 40% dintre invitați spun că acesta este principalul criteriu de decizie. Pentru 25% contează obligația socială, în timp ce 11% iau în calcul data și disponibilitatea, iar 10% costul total al participării.

Costurile îi determină pe mulți români să refuze invitațiile

Presiunea asupra bugetului poate influența direct decizia de participare. 55% dintre români spun că au refuzat o invitație la nuntă din motive financiare, iar alți 22% nu au refuzat invitația, dar s-au gândit la costuri.
Mai mult, pentru cei care merg la nunți în această vară, presiunea financiară este resimțită puternic: 83% dintre participanți sunt de acord că nunțile au devenit o sursă importantă de stres financiar în sezonul de vară.

Organizarea unei nunți ajunge, în medie, la 60.000 de lei

Presiunea financiară nu este resimțită doar de invitați. Pentru cei care organizează o nuntă în această vară, bugetul mediu estimat ajunge la 60.000 de lei. Cele mai costisitoare componente sunt restaurantul sau locația, indicate de 39% dintre organizatori, meniul și băuturile, menționate de 37%, și muzica, DJ-ul sau formația, cu 29%. Urmează cazarea sau transportul pentru invitați și familie, ținutele mirilor și ale familiei, serviciile foto-video, verighetele și alte servicii asociate evenimentului.

La nivelul populației, percepția asupra presiunii financiare este relativ echilibrată: 44% dintre români consideră că organizatorii și invitații resimt în egală măsură costurile asociate nunților. 18% cred că organizatorii sunt cei mai afectați, iar 17% consideră că presiunea este mai mare asupra invitaților.


Cercetarea privind participarea românilor la nunți face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România. Sondajul a fost realizat în colaborare cu Appinio, pe un eșantion de 1.300 de persoane cu vârste între 18 și 65 de ani, reprezentativ la nivel național, în luna iulie 2026.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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