Stiri de top

Raiffeisen Bank emite obligațiuni de 750 milioane de lei, cu scadența în 2033

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Raiffeisen Bank a emis în data de 13 august 2026 obligațiunile eligibile preferențiale de tip senior, scadente în data de 13 august 2033, cu o valoare totală de 750 milioane lei, fiind a 10-a serie de obligațiuni eligibile ale băncii.

Emisiunea de obligațiuni a fost adresată investitorilor instituționali și a fost plasată la un cupon fix de 7,538 % în primii cinci ani, respectiv 0,85 p.p. peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință.


Obligațiunile au primit din partea agenției de rating Moody’s calificativul Baa1, cu două trepte peste ratingul suveran al României (Baa3), urmând ca, după obținerea aprobării din partea Băncii Naționale a României, să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile a băncii și listate la bursele de valori din Luxemburg și București, precizează banca.

Citeste si

Povestea euroobligațiunilor Raiffeisen Bank cu cerere masivă: investitorii au subscris de peste 5 ori suma emisă, a treia cea mai mare cerere din ECE. Banca se finanțează cel mai ieftin. Alina Rus: Succesul tranzacției reprezintă și un semnal de încredere dat economiei românești

You Might Also Like

Raiffeisen Bank lansează Liga Contabililor GatadeBusiness, o inițiativă care conectează antreprenorii cu specialiști în contabilitate și consultanță financiară. Ionuț Pătrăhău: ”Contabilii sunt printre cei mai apropiați parteneri ai antreprenorilor. Le cunosc businessul, îi ajută să ia decizii mai bine fundamentate”

Germania începe educația financiară cu bani reali: statul investește lunar 10 euro pentru pensia fiecărui copil. Ce sume se pot acumula până la vârsta pensionării și ce mesaj are guvernul federal pentru părinți

ING: Economia României a evitat contracția în trimestrul al doilea, dar 2026 rămâne pe minus. PIB ar urma să scadă cu 0,5%

Sondaj Raiffeisen Bank: Participarea la o nuntă costă, în medie, 2.600 de lei pentru un cuplu. 55% dintre români au refuzat o invitație din cauza costurilor

Mugur Isărescu: O reducere a dobânzii este posibilă la începutul lui 2027. România nu îndeplinește niciun criteriu pentru adoptarea euro

TAGGED: , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Mugur Isărescu: O reducere a dobânzii este posibilă la începutul lui 2027. România nu îndeplinește niciun criteriu pentru adoptarea euro
Next Article Sondaj Raiffeisen Bank: Participarea la o nuntă costă, în medie, 2.600 de lei pentru un cuplu. 55% dintre români au refuzat o invitație din cauza costurilor
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?