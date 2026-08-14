Raiffeisen Bank emite obligațiuni de 750 milioane de lei, cu scadența în 2033

Raiffeisen Bank a emis în data de 13 august 2026 obligațiunile eligibile preferențiale de tip senior, scadente în data de 13 august 2033, cu o valoare totală de 750 milioane lei, fiind a 10-a serie de obligațiuni eligibile ale băncii.

Emisiunea de obligațiuni a fost adresată investitorilor instituționali și a fost plasată la un cupon fix de 7,538 % în primii cinci ani, respectiv 0,85 p.p. peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință.



Obligațiunile au primit din partea agenției de rating Moody’s calificativul Baa1, cu două trepte peste ratingul suveran al României (Baa3), urmând ca, după obținerea aprobării din partea Băncii Naționale a României, să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile a băncii și listate la bursele de valori din Luxemburg și București, precizează banca.

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