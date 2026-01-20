Povestea euroobligațiunilor Raiffeisen Bank cu cerere masivă: investitorii au subscris de peste 5 ori suma emisă, a treia cea mai mare cerere din ECE. Banca se finanțează cel mai ieftin. Alina Rus: Succesul tranzacției reprezintă și un semnal de încredere dat economiei românești

Raiffeisen Bank S.A. a încheiat cu succes prima sa emisiune benchmark de euroobligațiuni, în valoare de 500 milioane euro. Tranzacția a atras interesul a peste 180 de investitori internaționali și locali și a generat unul dintre cele mai mari registre de ordine înregistrate vreodată pentru obligațiuni eligibile MREL emise de o bancă din Europa Centrală și de Est (ECE).



Raiffeisen Bank, tranzacție de referință pentru piețele de capital din ECE

Euroobligațiunile eligibile nepreferențiale de tip senior ale Băncii au fost subscrise la un cupon fix de 4,136% p.a. în primii cinci ani, respectiv la o marjă de 1,62 p.p. peste rata de referință la 5 ani în euro (mid-swap), cu aproximativ 0,35 – 0,38 p.p. sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.

Cerere masivă: investitorii au subscris de peste 5 ori suma emisă, a treia cea mai mare cerere din ECE. Raiffeisen Bank se finanțează mai ieftin decât orice bancă românească până acum

Emisiunea a atras un interes semnificativ din partea a peste 180 de investitori instituționali internaționali și locali, în principal fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH, generând al treilea cel mai mare registru de ordine (peste 2,8 mld euro registrul final și peste 3,3 mld euro registrul maxim) pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL ale unei bănci din ECE, precum și cea mai competitivă marjă de finanțare obținută de o bancă din România pentru o emisiune de euroobligațiuni MREL.

Obligațiunile au fost evaluate de către agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3), și urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României. Tranzacția a fost intermediată de către Bank of America, ING Bank N.V, Natixis și Raiffeisen Bank International în calitate de coordonatori principali globali și Raiffeisen Bank S.A. în calitate de coordonator asociat, obligațiunile urmând a fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.

Alina Rus: Succesul tranzacției reprezintă și un semnal de încredere dat economiei românești

„Mulțumim tuturor investitorilor care ne-au sprijinit în această tranzacție. Interesul semnificativ demonstrat de aceștia confirmă soliditatea modelului nostru de afaceri, bazat pe angajamentul de a susține dezvoltarea durabilă a economiei românești prin soluții financiare adecvate nevoilor clienților noștri.

În același timp, succesul tranzacției reprezintă și un semnal de încredere dat de investitori în legătură cu traiectoria anticipată și potențialul de creștere ale economiei românești, într-un context global marcat de incertitudini economice și geopolitice. Obligațiunile emise ne consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile, oferindu-ne capacitatea de a sprijini economia locală cu finanțări de aproximativ 2,5 mld euro.”, a declarat Alina Rus, Vice-Președinte & CFO Raiffeisen Bank România.

Tranzacția reprezintă a noua serie de obligațiuni emise de bancă de la lansarea programului de emisiuni de obligațiuni EMTN, ridicând valoarea totală a finanțărilor atrase de pe piața de capital la aprox. 1,6 mld. euro.