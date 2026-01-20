Raiffeisen Bank România și InnovX lansează MagicMoon, competiție dedicată antreprenorilor români sub 30 de ani care doresc să se extindă internațional. Cristian Sporiş: ”MagicMoon este o extensie a proiectului umbrelă MoonShotX, prin care susținem noua generație de antreprenori să țintească scalarea internațională”

Raiffeisen Bank România și InnovX lansează MagicMoon, o inițiativă adresată antreprenorilor sub 30 de ani, fondatori de companii cu cifră de afaceri între 100.000 și 1 milion de euro, care vor să-și extindă business-ul la nivel internațional, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Competiția, care are ca scop sprijinirea noii generații de antreprenori români, face parte din MoonShotX, proiect realizat de către Raiffeisen Bank în parteneriat cu InnovX, prin care companiile locale cu cifră de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro sunt susținute să se extindă internațional, în țări precum Austria, Marea Britanie, Statele Unite și Japonia.

“În 2024 am pornit proiectul MoonShotX cu intenția de a susține companiile românești performante deja pe plan local să se extindă internațional. După doar un an de proiect am ajutat 5 companii să scaleze, 4 în Marea Britanie și una în Statele Unite și am făcut din acest program unul de referință în ceea ce privește diplomația economică. MagicMoon este o extensie a proiectului umbrelă MoonShotX, prin care susținem noua generație de antreprenori să țintească scalarea internațională, oferindu-le din know-how-ul nostru și facilitându-le discuții cu specialiști de sector, potențiali clienți și investitori din Austria sau UK”, a declarat Cristian Sporiş, Vice-Preşedinte, Divizia Corporate & Investment Banking şi Membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

Câștigătorul competiției, care va fi anunțat oficial pe data de 2 martie, va intra direct în faza de internaționalizare a proiectului MoonShotX și va participa la una dintre sesiunile de scalare din Austria sau Marea Britanie, în funcție de relevanța pieței pentru compania câștigătoare.

În cadrul acestei sesiuni, va avea ocazia să afle informații esențiale despre țara de destinație (fiscalitate, strategie de țară, sectoare cheie, aspecte juridice, oportunități de investiție, etc) și să-și prezinte business-ul în fața unor potențiali clienți și investitori.

“Există un potențial imens la nivelul tinerei generații de antreprenori din România. Dar ca să-ți atingi adevăratul potențial, ai nevoie cu siguranță de o echipă care să te susțină. Tocmai asta își propune să facă Raiffeisen Bank prin proiectul MagicMoon, parte din MoonShotX – să fie alături de noua generație de antreprenori și, oferind know-how și acces la o întreagă rețea de specialiști, să-i ajute să țintească piețele internaționale. Și știu cât este de important este să ai lângă tine o echipă care să creadă cu adevărat în potențialul tău. Așa că încurajez tinerii antreprenori să se înscrie în program și să “facă primul pas pe lună”. Nu pentru că e ușor, ci pentru că se poate”, a declarat David Popovici, campion olimpic la înot și ambasador al MagicMoon.

Criterii de eligibilitate

· Cifră de afaceri între 100.000 € și 1.000.000 €

· Fondatorul trebuie să aibă sub 30 de ani până la data înscrierii în program

· Compania trebuie să fie înregistrată în România

Înscrierile sunt deschise până la data de 23.02.2026, iar cei care doresc să se înscrie o pot face AICI.