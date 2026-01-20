Pentru prima dată, un est-european va fi vicepreședinte al Băncii Centrale Europene. Croatul Boris Vujcic va prelua, la 1 iunie, funcția de la spaniolul Luis de Guindos

Miniștrii de finanțe din zona euro (Eurogrupul) l-au nominalizat luni pe croatul Boris Vujcic pentru funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene (BCE), acesta urmând să devină prima persoană din fostul Est comunist care câștigă un loc în consiliul celei mai importante instituții financiare a blocului, transmite Reuters.

Vujcic va prelua funcția din 1 iunie, de la spaniolul Luis de Guindos

Având asigurat sprijinul celor 21 de miniștrii de finanțe din zona euro, Vujcic ar urma să preia la 1 iunie funcția de la spaniolul Luis de Guindos, devenind numărul doi după președintele BCE, Christine Lagarde, într-un moment relativ calm, rata inflației situându-se în jurul țintei BCE iar pe agendă nu se află modificarea dobânzilor.

Decizia oferă de asemenea uneia din cele mai mici economii din UE șansa de a prelua o funcție de top în cadrul BCE, ceva destul de rar pentru o instituție dominată de primele patru națiuni ale blocului de la înființarea sa, cu mai mult de un sfert de secol în urmă.

Fost profesor universitar, Vujcic este considerat un moderat, care a avertizat contra riscurilor inflației persistente și a pledat pentru o relaxare graduală a politicii monetare, pentru stoparea presiunilor asupra prețurilor.

Vujcic, responsabil pentru aderarea Croației

Guvernator sau adjunct al guvernatorului mai mult de 25 de ani, el a avut un rol esențial în negocierile privind aderarea Croației la UE, în 2013.

Vicepreședintele BCE este responsabil de analizele privind stabilitatea financiară și ține locul președintelui când este necesar.

Citeste si