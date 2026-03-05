Banca Transilvania, cel mai puternic brand bancar din Europa, cu o valoare d brand de peste 1 miliard de dolari. Ömer Tetik: ”Banca Transilvania este un exemplu că un brand local poate crește și poate ajunge lider de piață”

Banca Transilvania continuă să fie cel mai puternic brand bancar din Europa, cu o valoare a brandului care a depășit 1 miliard de dolari, potrivit Brand Finance Banking 500 2026. Raportul arată că BT înregistrează un scor de brand de top datorită credibilității ridicate, atractivității și nivelului ridicat de recomandare, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Analiza este realizată de Brand Finance, companie specializată în evaluarea brandurilor la nivel global, din punctul de vedere al valorii financiare a brandului (Brand Value) și forței brandului (Brand Strength Index). Cu sediul central la Londra, Brand Finance are prezență în 25 de țări și evaluează anual peste 6.000 de branduri.

Brandul Banca Transilvania & Brand Finance Banking 500 2026:

• Valoarea brandului: a depășit 1 miliard de dolari, +6% față de 2025, ceea ce plasează BT pe poziția 224 în clasamentul Brand Finance Banking 500 2026. Valoarea brandului reflectă contribuția comercială a brandului la performanța băncii.

• Rating: AAA+, nivel de elită în industria bancară

• Forța brandului: scor BSI (Brand Strength Index) de 92,9/100. Acest nivel reflectă soliditatea, încrederea și diferențierea brandului în piață. BT rămâne pentru al cincilea an consecutiv în top 10 cele mai puternice branduri bancare din lume.

„Banca Transilvania este un exemplu că un brand local poate crește și poate ajunge lider de piață. În 32 de ani, BT a trecut prin momente-cheie și reinventări. Forța și magnetismul băncii vin din capacitatea de a crește constant, de a se adapta rapid și de a rămâne aproape de oameni. Este un brand impulsionat de energie, ambiție și dinamism. Povestea spune că putem.”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Evoluția valorii brandului Banca Transilvania

Banca Transilvania a intrat în clasamentul Brand Finance Banking 500 în anul 2018, pe poziția 486 din 500, cu o valoare de brand de 174 milioane de dolari. De atunci, brandul a înregistrat o evoluție ascendentă atât ca valoare, cât și ca poziție în top.

Dinamica ultimilor ani:

• 2025: valoarea brandului BT a ajuns la 955 de milioane de dolari, +39% față de 2024, locul 225 (+27 de poziții);

• 2024: valoarea brandului BT a ajuns la 686,5 milioane de dolari, +34% față de 2023, locul 252 (+44 de poziții).

• 2023: banca a intrat în primele 300 de poziții din 500 (locul 297), iar valoarea de brand a ajuns la 513 milioane de dolari.

Cum calculează Brand Finance valoarea unui brand: indicatori, percepții și performanță

Brand Finance calculează puterea și valoarea brandurilor combinând date de marketing cu analize financiare, analizând:

• indicatori financiari: profitabilitate, risc, perspective de creștere

• percepția consumatorilor și a altor stakeholderi: familiaritate, reputație, considerație

• forța brandului: capacitatea brandului de a genera preferință și performanță

Rezultatul este o evaluare comparabilă la nivel global, care arată cât valorează un brand și care este contribuția sa la performanța unei companii.