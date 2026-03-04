BANKING LA GENUL FEMININ. Radiografia puterii în banking: cât loc ocupă femeile în top management și ce bănci câștigă cursa leadership-ului feminin. Gabriela Dinu: Doar 30,7% din posturile de top management ale celor mai mari zece bănci din România sunt ocupate de femei

Publicația BankingNews a organizat astăzi cea de-a doua ediție a conferinței ”Banking la genul feminin”, o dezbatere despre leadership feminin și egalitate de șanse, unde a fost abordată problematica statutului femeii în societatea românească în general și modul în care se reflectă aceasta în industria bancară din România.

”Am inițiat această dezbatere cu scopul de a observa cum au reușit doamnele să facă banking la nivel înalt, să fie lideri, cum inovează și conduc cu viziune. Acum 140 de ani, femeile din banking nu aveau voie să vorbească direct cu clienții. Astăzi, unele dintre ele sunt vocea publică a instituțiilor bancare. Acum 140 de ani, lucrau în camere separate, astăzi sunt la masa unde se iau deciziile. Evoluția aceasta nu este doar istorie. Este responsabilitate, pentru că generațiile care vin se vor uita la noi, așa cum noi ne uităm acum la anul 1880. Astăzi, la peste un secol distanță, nu mai vorbim despre intrări separate. Vorbim despre femei care conduc bănci, care decid strategii, care gestionează miliarde de euro și care influențează direcția întregii industrii”, a declarat Gabriela Dinu, cofondator BankingNews.

30,7% din posturile de top management ale celor mai mari 10 bănci sunt ocupate de femei

O analiză realizată de BankingNews cu ocazia evenimentului relevă că astăzi femeile din bankingul autohton asigură aproximativ 70% din forța de muncă. Cu alte cuvinte, cea mare parte din bunăstarea sistemului bancar se datorează doamnelor. Pe de altă parte, însă, doar 30,7% din posturile de top management, adică funcțiile de președinte/director general și vicepreședinte/director general adjunct, ale celor mai mari zece bănci din țara noastră sunt ocupate de femei.

Mai exact, 20 din 65 de posturi de top management a celor mari 10 bănci sunt ocupate de femei, iar 5 dintre aceste instituții de credit au doar câte o femeie cu funcție de top management. Un aspect pozitiv este că 3 din cele mai mari 10 bănci au mai mult de 3 femei cu funcții de top management, iar 5 este numărul cel mai mare de funcții de top management care sunt ocupate de femei în cadrul unei bănci, respectiv ING Bank.

7 din cele 32 de bănci din România sunt conduse de femei

UniCredit Bank, BRD Groupe Société Générale, ING Bank, Libra Internet Bank, Banca de Investiții și Dezvoltare, Salt Bank și Revolut sunt cele 7 bănci din România conduse de femei.

NOTA Redacției. De astăzi, doar 6 bănci mai sunt conduse de femei. Salt Bank și a numit un nou CEO în persoana lui Robert Anghel. Citești AICI.

Cele 7 bănci cu lideri femei dețin împreună circa 33% din activele bancare din România, ceea ce ne arată că o treime din piața bancară este condusă de femei, se mai arată în analiza realizată de BankingNews.

Top 10 bănci: unde domină femeile și unde rămân minoritare

Reprezentarea femeilor în top managementul celor mai mari zece bănci din România variază semnificativ, de la 60% la doar 12,5%. Diferențele arată nu doar stadiul actual al echilibrului de gen în industrie, ci și direcția în care se mișcă leadershipul bancar.

Datele analizate de BankingNews arată o imagine contrastantă a prezenței femeilor în structurile de conducere ale celor mai mari bănci din România. În fruntea clasamentului se află BCR, cu o pondere de 60% femei în top management, urmată de ING Bank (55,5%) și CEC Bank (50%). Aceste instituții marchează un nivel ridicat de reprezentare feminină la vârful decizional.

Pe următoarele poziții se situează UniCredit Bank (42,8%) și BRD (28,5%), indicând un progres semnificativ, dar încă sub pragul parității. La polul opus al clasamentului, procentele scad considerabil: Exim Banca Românească – 20%, Raiffeisen Bank – 16,6%, Intesa Sanpaolo Bank – 16,6%, Banca Transilvania – 12,5% și Garanti BBVA – 12,5%.

Speakerii evenimentului, moderat de Melania Hăncilă au fost Aura Socol – Membru al Consiliului de Administrație a Băncii Naționale a României, Dana Dima – Vicepreședinte BCR, Mădălina Teodorescu – Director General Adjunct BRD – Groupe Société Générale, Gabriela Folcuț – Director Executiv Asociația Română a Băncilor, Virginia Oțel – Director Comunicare Corporativă Garanti BBVA și Director General Adjunct Garanti BBVA Leasing, Silvia Jalea – Director Comunicare Corporate ING Bank, Gabriela Dinu – Cofondator BankingNews, sociologul Gelu Duminică și psihologul Adelina Clapon.

Cea de-a doua ediție a conferinței ”Banking la genul feminin” este o dezbatere organizată de BankingNews, la Point Art Hub, cu susținerea partenerilor Banca Transilvania, BCR, BRD Groupe Société Générale, Garanti BBVA și Asociația Română a Băncilor.