Robert Anghel este noul CEO al Salt Bank. Ce urmează? Robert Anghel: Continuăm în același fel: cu viteză, cu direcție și cu multă atenție la detalii

Salt Bank anunță că Robert Anghel este noul CEO al bănii, iar Gabriela Nistor rămâne aproape ca membru al Consiliului de Administrație. Prin această schimbare anunțată astăzi, doar 6 bănci românești mai sunt conduse de femei.

Citește analiza BankingNews AICI.

Robert Anghel preia conducerea Salt Bank

Robert are peste 25 de ani de experiență în digital transformation și banking. Dar, dincolo de cifre și funcții, cel mai important este că știe ce înseamnă Salt. Este unul dintre oamenii care a făcut parte din proiect aproape de la început, în rolul de Chief Business Officer. El a contribuit direct la felul în care Salt Bank a fost gândită și construită, coordonând echipa de business, de la insighturi și strategie, până la dezvoltarea produselor și lansarea lor în piață.

Robert Anghel: Continuăm în același fel: cu viteză, cu direcție și cu multă atenție la detalii

„Sunt cu adevărat recunoscător pentru încrederea pe care Consiliul de Administrație și Gabriela o au în mine. Încrederea asta se simte ca o responsabilitate mare, ca un angajament clar de a duce mai departe ce am construit împreună și de a face banking, dar cum vrei tu. Nu schimbăm nimic din ce ne-a adus aici. Continuăm în același fel: cu viteză, cu direcție și cu multă atenție la detalii. Creștem mai departe, dar rămânem aproape de oameni și de experiența lor de zi cu zi. Asta ne definește”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

Gabriela Nistor rămâne aproape de Salt Bank

După 30 de ani în banking, timp în care a fost mereu printre primii care au transformat în realitate idei ce abia apăreau în piață, Gabriela Nistor își încheie mandatul de CEO, însă rămâne aproape de Salt Bank din poziția de membru al Consiliului de Administrație, contribuind la direcția strategică și la proiectele majore, în continuare.

Gabriela Nistor: Pentru mine, Salt este, fără îndoială, cel mai frumos proiect

„Cu mai puțin de doi ani în urmă, am lansat Salt Bank, prima bancă 100% digitală din România. A crescut spectaculos, dar mai ales a crescut cu sens. Astăzi, Salt nu mai este doar povestea unei lansări curajoase, ci dovada clară că succesul nu a fost o întâmplare. A devenit un reper în piață, inclusiv pentru expertiză, și un nume care vine firesc în minte atunci când spui banking digital. Pentru mine, Salt este, fără îndoială, cel mai frumos proiect. Un adevărat cadou pentru întreaga carieră,” a declarat Gabriela Nistor, membru al Consiliului de Administrație al Salt Bank.

În 2022, Gabriela a acceptat provocarea de a construi de la zero prima bancă românească 100% digitală, iar pe 4 aprilie 2024, în calitate de CEO, a lansat Salt Bank. Astăzi, Salt se află în top 10 bănci din România după numărul de clienți și este una dintre băncile cu cel mai rapid ritm de dezvoltare din industrie.

„Cea mai mare mândrie rămâne, însă, echipa de săltăreți pe care am construit-o. O echipă din care face parte și Robert, pe care l-am ales pentru că împărtășeam aceeași viziune și despre care mi-am dat seama, la scurt timp, că ar putea duce povestea Salt mai departe”, a mai spus Gabriela.

Ce urmează pentru Salt Bank

Peste 700.000 de oameni au ales Salt pentru lucrurile care contează în viața reală: să pună bani deoparte, să investească, să plătească simplu zi de zi, să dea cu Salt în călătorii, să își ia un credit sau să își construiască propriul business. În spatele acestui succes stau mai mult de 400 de oameni, oameni care fac povestea Salt Bank posibilă.

„Așa cum am spus și la conferința de presă din decembrie 2025, anul acesta vom dezvolta și mai mult produsele pe care le avem deja. Ne vom concentra pe creșterea numărului de clienți activi, pe extinderea zonei de creditare și investiții, dar și pe dezvoltarea conturilor business”, a declarat Robert Anghel.

Obiectivul este ca, până la finalul anului, Salt să funcționeze din toate punctele de vedere ca o bancă matură.

„Oriunde mă uit în bancă, văd oameni care chiar cred în ce facem. Și asta se simte. Tehnologia ne ajută să întărim procesele, să fim mai rapizi și mai clari, dar la final tot oamenii fac diferența. Suntem, înainte de orice, o echipă de oameni-oameni. O echipă care, până la finalul anului, va aduce în aplicația mobilă toate produsele pe care le aștepți de la o bancă matură. Creștem, dar rămânem noi”, a mai noul CEO Salt Bank.

Despre Robert Anghel

Cu peste două decenii de experiență în telecom, e-commerce și banking, Robert Anghel a fost implicat direct în transformarea digitală a industriei bancare din România. La Salt Bank, misiunea lui a fost simplă și ambițioasă în același timp: să facă bankingul „așa cum vrei tu”, coordonând echipele de dezvoltare a produselor, marketing și growth.

Anterior, a condus programe de transformare digitală de peste 100 de milioane de euro, a lansat platforme utilizate de milioane de clienți în Europa și Asia și a fost implicat în procese majore de fuziuni și achiziții, acumulând o experință internațională vastă.

Este absolvent al Universității Politehnica din Timișoara și deține un MBA la University of Illinois (SUA), specializat în Mergers & Acquisitions.

Când nu e implicat în proiecte legate de banking, își petrece timpul așa cum îi place: pe motocicletă, la drum lung, sau explorând cele mai noi tehnologii.