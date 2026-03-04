Raiffeisen Bank România ocupă primul loc în clasamentul dealerilor primari ai Ministerului Finanțelor. Doru Gavrilă: ”Ne-am consolidat poziția de lider, în principal, datorită unei activități de tranzacționare mult mai intense pe piața titlurilor de stat”

Raiffeisen Bank România revine în fruntea clasamentului dealerilor primari – instituții financiare autorizate să participe direct la emisiunile de titluri de stat și, totodată, principalii parteneri ai statului în procesul de finanțare și în asigurarea lichidității pieței, realizat de Ministerul Finanțelor, în urma analizei datelor aferente perioadei februarie 2025– ianuarie 2026, se arată într-u comunicat de presă remis de instituția de credit.

Comitetul de evaluare al Ministerului Finanțelor a analizat activitatea desfășurată de dealerul primar Raiffeisen Bank, iar rezultatele reconfirmă poziția băncii ca partener important al statului român în procesul de finanțare. De altfel, în ultimii doi ani, Raiffeisen Bank s-a menținut constant în top 3 dealeri primari, ceea ce indică un rol stabil și important pe piața titlurilor de stat.

Raiffeisen Bank își reconfirmă astfel rolul în susținerea finanțării statului, atât pe piața primară, cât și pe piața secundară a titlurilor de stat. Banca contribuie la buna funcționare a pieței prin participarea constantă la emisiunile de titluri de stat și prin susținerea lichidității în tranzacționarea acestora.

”Ne-am consolidat poziția de lider, în principal, datorită unei activități de tranzacționare mult mai intense pe piața titlurilor de stat, creșterii numărului de clienți internaționali activi în tranzacționarea titlurilor de stat românești. De asemenea, am asigurat un pricing competitiv și un nivel ridicat de lichiditate pentru toți clienții locali și internaționali, iar investițiile proprii ale băncii în titluri de stat, au susținut atât piața primară, cât și piața secundară.

Rezultatele pe care le înregistrăm acum reflectă efortul susținut al întregii echipe și ne reafirmă angajamentul de a sprijini finanțarea statului și dezvoltarea pieței locale de capital, printr-o prezență activă și responsabilă în rolul de dealer primar.”, declară Doru Gavrilă, Director, Tranzacționare și Vânzări Piețe de Capital, Raiffeisen Bank România.

Clasarea pe primul loc în topul dealerilor primari este cu atât mai importantă în condițiile unei ponderi moderate a titlurilor de stat în totalul activelor băncii. Această performanță reflectă eficiența modelului de business, capacitatea de intermediere și rolul băncii pe piața locală de capital, precum și contribuția sa la finanțarea sustenabilă a statului român.