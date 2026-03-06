BANKING LA GENUL FEMININ. De la pușculița copilăriei la leadership în banking, Mădălina Teodorescu, BRD Groupe Société Générale, pune accent pe echilibrul dintre femeia profesionist și femeia mamă

Cu peste 30 de ani de experiență în industria financiară, Mădălina Teodorescu, Director General Adjunct la BRD – Groupe Société Générale, spune că una dintre cele mai importante evoluții din bankingul românesc este modul în care leadershipul s-a schimbat și s-a echilibrat în timp.

Invitată la conferința ”Banking la genul feminin”, organizată de BankingNews, pe 4 martie 2026, la Point Art Hub, ea a vorbit despre rolul curajului în carieră, despre barierele întâlnite de femei în leadership și despre valoarea echilibrului dintre viața profesională și cea personală.

Leadershipul feminin, parte din ADN-ul organizației

Pentru Mădălina Teodorescu, experiența leadershipului feminin nu este doar o temă de discuție, ci o realitate trăită pe parcursul întregii sale cariere. ”Am intrat în cel de-al 31-lea an din carieră și pot să spun că mi-am început cariera sub leadershipul unei femei. Iar astăzi fac parte dintr-o bancă în care CEO-ul este femeie”, a spus ea. În prezent, Maria Rousseva conduce BRD – Groupe Société Générale, iar acest tip de leadership a contribuit, spune executivul, la o dinamică diferită în interiorul organizației.

Mădălina Teodorescu a vorbit în primul panel al dezbaterii, alături de Aura Socol (BNR), Dana Dima (BCR), Gabriela Folcuț (ARB) și Virginia Oțel (Garanti BBVA) – Credit foto Iustin Ichim

În același timp, ea subliniază că adevărata valoare nu vine din opoziția dintre leadershipul feminin și cel masculin, ci din echilibrul dintre cele două. ”Cel mai mare câștig nu este doar leadershipul feminin, ci combinația de leadership între masculin și feminin”, a subliniat Mădălina Teodorescu.

Mixul care schimbă direcția unei organizații

Executivul BRD spune că a avut ocazia să observe această diferență chiar în interiorul băncii, după ce organizația a trecut prin două stiluri diferite de leadership: cel condus de François Bloch și cel actual, sub conducerea Mariei Rousseva.

”Sub leadershipul feminin, care îmbină emoționalul și raționalul într-un mod foarte bun, banca a reușit să întoarcă efectiv un trend”, a explicat ea. Potrivit Mădălinei Teodorescu, echipele de conducere în care există un echilibru real între femei și bărbați reușesc să genereze o dinamică mai sănătoasă în luarea deciziilor.

”Curajul femeilor de a schimba lucrurile și de a pune mai multă emoție în deciziile raționale asigură o dinamică și un mod de conducere net superior unei echipe de board care nu are acest mix”, a punctat ea.

Curajul de la începutul carierei

Mădălina Teodorescu alături de Melania Hăncilă, moderatoarea conferinței ”Banking la genul feminin” (Credit foto: Iustin Ichim)

Cariera sa în banking a început foarte devreme, la doar 21 de ani, iar prima provocare majoră nu a fost legată de gen, ci de vârstă. ”Eram un copil și trebuia să fiu ascultată de persoane care aveau vârsta mea de acum. Nu a fost simplu.”

În acea perioadă, spune ea, curajul a fost elementul care a compensat lipsa experienței. ”Experiența se câștigă în timp. Curajul este fundamentat pe profesionalism, dar la început nu ai încă experiență și trebuie să te faci ascultat”. În timp, experiența, munca și învățarea continuă au făcut ca aceste bariere să dispară. ”Ce ai nativ ca lider este curajul. Îl consolidezi prin muncă, învățare, dedicare și profesionalism”, a declarat Mădălina Teodorescu.

Echilibrul dintre viața profesională și cea personală

Un alt subiect important abordat de executivul BRD a fost echilibrul dintre carieră și viața personală, un aspect care, în opinia sa, nu ar trebui perceput ca o barieră pentru femeile care aspiră la leadership. ”Sfatul meu este să nu aibă această temere și să își păstreze echilibrul între profesional și personal”.

Mădălina Teodorescu este mama a două fete și spune că fiecare femeie trebuie să își găsească propriul echilibru. ”Nu este obligatoriu să stai doi ani în concediu de maternitate. Eu am stat șase luni cu fiecare copil. Fiecare își găsește echilibrul”, a dezvăluit executivul BRD.

În același timp, ea recunoaște că responsabilitatea maternă rămâne permanentă, chiar și atunci când nu este vizibilă în spațiul profesional. ”Nu se vede sufletul strâns când ai o grijă pentru copii și trebuie să începi ziua de lucru fără să transpară.”

O pasiune pentru bani încă din copilărie

Interesul pentru banking a apărut surprinzător de devreme în viața sa. Mădălina Teodorescu își amintește că, în copilărie, unul dintre jocurile preferate era pușculița în care economisea bani. ”Cel mai fun joc era pușculița – porcușorul în care economiseam bani”. Mai târziu, pasiunea pentru finanțe a evoluat într-un mic „sistem de creditare” în familie. ”Am început să dau împrumut părinților când aveau gap-uri de cash și le ceream dobândă mare”, povestește ea zâmbind. Chiar dacă nu avea modele în familie din industria financiară, acel instinct timpuriu avea să se transforme într-o carieră de peste trei decenii în banking.

Curajul de a merge mai departe

Privind în urmă, mesajul său pentru tinerii profesioniști – și mai ales pentru femeile care aspiră la roluri de leadership – rămâne unul simplu: curajul și pasiunea sunt fundamentul unei cariere solide. ”Este foarte important să faci ce îți place și să alegi o carieră în care îmbini utilul cu plăcutul”.

În opinia sa, barierele pot fi depășite atunci când există echilibru, curaj și dorința constantă de a învăța. Pentru că, dincolo de orice rol sau poziție, leadershipul începe cu încrederea în propriile alegeri.

