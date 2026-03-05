BANKING LA GENUL FEMININ. Dana Dima, BCR, explică cum schimbă femeile, zi de zi, modul cum funcționează bankingul și de ce empatia, consecvența și curajul sunt ingredientele leadershipului feminin

După aproape trei decenii în industria bancară, Dana Dima, Vicepreședinte Retail & Private Banking la BCR, privește bankingul românesc ca pe o industrie care s-a reinventat constant. De la primele agenții pline de tineri la începutul anilor ’90 până la ecosistemele digitale de astăzi, transformarea nu a fost doar tehnologică, ci și profund umană.

În cadrul conferinței ”Banking la genul feminin”, organizată de BankingNews, pe 4 martie 2026, la Point Art Hub, Dana Dima a vorbit despre rolul femeilor în banking, despre curajul de a lua decizii și despre modul în care încrederea și responsabilitatea construiesc leadershipul autentic.

Bankingul: de la procese reci la empatie

Privind în urmă, executivul BCR și-a amintit începuturile carierei sale într-un moment în care bankingul românesc se afla la începutul transformării sale. ”Când am intrat eu în agenția bancară, cred că eram 80% femei, foarte tinere. Și acest procent s-a păstrat în zona de relaționare cu clienții”, a povestit ea. Astăzi, spune Dana Dima, bankingul nu mai este doar despre procese și reglementări, ci despre oameni.

Dana Dima a participat în primul panel al conferinței ”Banking la genul feminin” moderată Melania Hăncilă (Credit foto: Iustin Ichim)

”Spațiul bancar s-a schimbat complet. Bankingul nu mai este ce a fost acum 30 de ani. A devenit un spațiu mult mai empatic, mult mai aproape de clienți, de nevoile și emoțiile lor, dar în același timp foarte strict în consecvența de a lua decizii corecte”, a explicat Dana Dima. În opinia sa, faptul că majoritatea celor care interacționează direct cu clienții sunt femei spune multe despre rolul empatiei în business și despre contribuția leadershipului feminin în construirea relațiilor pe termen lung.

Vocea feminină în decizie

Dacă zona operațională a fost mult timp dominată de femei, în ultimii ani și spațiul decizional a început să reflecte mai bine această realitate. ”Dacă ne uităm în boardurile băncilor, la pozițiile de top management, în ultimii zece ani femeile au evoluat foarte mult”, a subliniat Dana Dima.

În echipele pe care le conduce la BCR, peste jumătate dintre membri sunt femei, iar în boardul din care face parte raportul este de trei femei din cinci membri. Pentru ea, leadershipul feminin nu înseamnă doar reprezentare, ci un anumit mod de a conduce. ”Cel mai important lucru este consecvența cu care o decizie poate fi luată și dusă până la capăt. Modul în care iei decizii empatice, dar ferme. Cred că acesta este, cu tot respectul, egal gen feminin”, a mai precizat Vicepreședinta BCR.

Încrederea se construiește în timp

De la stânga la dreapta: Gabriela Dinu (BankingNews, Aura Socol (BNR), Dana Dima (BCR), Melania Hăncilă, Virginia Oțel (Garanti BBVA), Mădălina Teodorescu (BRD) și Gabriela Folcuț (ARB) – Credit foto: Iustin Ichim

Dincolo de statistici, cariera în banking a însemnat pentru Dana Dima și multe momente în care a fost nevoie de curaj. Ea își amintește unul dintre primele sale roluri importante, când i s-a spus direct că are doar două opțiuni: să evolueze sau să eșueze.

„Mi s-a spus că am două șanse: să evoluez sau să cad până jos. Am întrebat: «Jos? Ce poate fi jos? Parchetul?» Și am spus: «O asum.»”. Experiența a învățat-o că încrederea nu se câștigă într-o zi, ci prin consecvență, expertiză și responsabilitate. ”Încrederea pe care cineva ți-o acordă pentru a-ți respecta opinia depinde de expertiza pe care o construiești și de încrederea pe care o creezi în timp”, a evidențiat Dana Dima.

Consensul, ingredientul marilor decizii

Într-o industrie puternic reglementată și interconectată, deciziile importante nu pot fi luate izolat. Consensul este esențial. ”Rolul nostru, indiferent de gen, este să ajungem la consens. Acesta se realizează prin asumarea responsabilității, prin argumentare, prin experimentare și prin capacitatea de a duce lucrurile până la capăt”.

Nu aștepta perfecțiunea

Unul dintre cele mai puternice mesaje ale Danei Dima pentru tinerii profesioniști, și în special pentru femei, a fost să nu aștepte momentul perfect pentru a face un pas înainte. ”Noi avem tendința să fim perfecționiste și mergem la interviu doar când suntem 120% pregătite. Recomandarea mea este să avem curajul să mergem mai departe”. Dana Dima compară evoluția în carieră cu o călătorie în care oportunitățile apar uneori rapid. „Când trenul vine în stație, chiar dacă este un TGV care merge repede și îți dă teamă, trebuie să te urci în el.” Pentru a ilustra ideea de progres continuu, ea a făcut trimitere la simbolul creat de Constantin Brâncuși: Coloana Infinitului. ”Te uiți în sus și nu vezi unde se termină, dar știi că e acolo”.

Sacrificiile invizibile ale industriei

În spatele sistemelor bancare care funcționează permanent există, spune ea, o muncă enormă pe care clienții nu o văd. ”Din perspectiva clienților se văd doar sistemele care funcționează non-stop. Dacă nu funcționează o secundă, e tragedie”.

În spate însă sunt nopți de lucru, presiune și responsabilitate, a atras atenția Dana Dima. ”Sacrificiul înseamnă lucrurile care nu se văd, dar se simt”. Echilibrul, a spus ea, nu este întotdeauna unul matematic, ci mai degrabă psihologic, găsit în momentele petrecute în natură, în sport, în lectură sau alături de familie.

Un drum neașteptat către banking

Interesant este că drumul său către banking nu a fost unul planificat. Dana Dima a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare, iar alegerea industriei bancare a fost influențată de oportunitățile economice ale anilor ’90. ”Era greu să mă văd în banking, dar erau câteva industrii care ofereau posturi atunci, iar bankingul era între ele. Tehnologia o știam, voiam să învăț altceva.”

Privind astăzi în urmă, ea este convinsă că dezvoltarea sectorului bancar a avut un rol esențial în modernizarea economiei românești. ”Cred că bankingul a făcut foarte bine României. Avea nevoie de tehnologie, de schimbare, de reglementări și de evoluție”.

Iar pentru cei aflați la început de drum, mesajul ei rămâne simplu: să aibă curajul de a merge mai departe, chiar și atunci când drumul pare rapid sau incert. Pentru că, așa cum a subliniat Dana Dima, uneori, cele mai importante oportunități sunt exact trenurile care trec cel mai repede prin stație.

Cea de-a doua ediție a conferinței ”Banking la genul feminin” este o dezbatere organizată de BankingNews, la Point Art Hub, cu susținerea partenerilor Banca Transilvania, BCR, BRD Groupe Société Générale, Garanti BBVA și Asociația Română a Băncilor. Speakerii evenimentului, moderat de Melania Hăncilă au fost Aura Socol – Membru al Consiliului de Administrație a Băncii Naționale a României, Dana Dima – Vicepreședinte BCR, Mădălina Teodorescu – Director General Adjunct BRD – Groupe Société Générale, Gabriela Folcuț – Director Executiv Asociația Română a Băncilor, Virginia Oțel – Director Comunicare Corporativă Garanti BBVA și Director General Adjunct Garanti BBVA Leasing, Silvia Jalea – Director Comunicare Corporate ING Bank, Gabriela Dinu – Cofondator BankingNews, sociologul Gelu Duminică și psihologul Adelina Clapon.