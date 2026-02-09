Statul atrage economiile populației: TEZAUR oferă dobânzi de până la 7%

Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 9 februarie 2026, a doua ediție din acest an a Programului TEZAUR, oferind persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în titluri de stat, cu dobânzi anuale neimpozabile de până la 7%.

Ce dobânzi garantează Statul

În perioada 9 februarie – 6 martie 2026, investitorii pot subscrie titluri de stat cu maturități de 1 an, 3 ani și 5 ani, la dobânzi de:

🔹6,10% pe an – scadență la 1 an

🔹6,55% pe an – scadență la 3 ani

🔹7% pe an – scadență la 5 ani

Titlurile de stat TEZAUR au valoare nominală de 1 leu, sunt emise în formă dematerializată, iar veniturile obținute nu sunt impozitate.

Cum și de unde pot fi cumpărate titlurile de stat TEZAUR

Subscrierile sunt disponibile prin mai multe canale, în funcție de opțiunea investitorilor:

⭐9 februarie – 4 martie 2026: online, prin platforma Ghișeul.ro

⭐9 februarie – 5 martie 2026: online, prin SPV, pentru persoanele fizice înregistrate, pentru titluri lansate prin Trezoreria Statului

⭐9 februarie – 6 martie 2026: direct la sediile unităților Trezoreriei Statului

⭐9 februarie – 5 martie 2026 (urban) și 9 februarie – 4 martie 2026 (rural): prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Pentru subscrierile online prin SPV, investitorii pot deschide contul de subscriere, pot cumpăra titluri TEZAUR și pot transfera ulterior sumele către un cont bancar.

De ce sunt atractive titlurile de stat TEZAUR

Programul TEZAUR rămâne una dintre cele mai sigure și previzibile forme de economisire pentru populație:

💜dobânzile sunt neimpozabile

💜plata dobânzii este anuală, conform prospectului de emisiune

💜titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat

💜investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni

💜subscrierile pot fi anulate doar pe perioada de subscriere, la cererea investitorului

💜Pot investi persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii.

Fondurile atrase prin această emisiune vor fi utilizate de Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor, la secțiunea Titluri de stat, precum și pe website-ul Poștei Române.

Reamintim că, începând cu martie 2025, românii care au cont pe Ghișeul.ro și un card de debit pot cumpăra online titluri de stat TEZAUR, simplu și rapid, fără deplasări la ghișeu – un pas important în digitalizarea accesului la economisire.