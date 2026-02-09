Informații financiare

Statul atrage economiile populației: TEZAUR oferă dobânzi de până la 7%

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
SURSA FOTO shutterstock.com

Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 9 februarie 2026, a doua ediție din acest an a Programului TEZAUR, oferind persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în titluri de stat, cu dobânzi anuale neimpozabile de până la 7%.

Contents
Ce dobânzi garantează Statul Cum și de unde pot fi cumpărate titlurile de stat TEZAURDe ce sunt atractive titlurile de stat TEZAUR

Ce dobânzi garantează Statul

În perioada 9 februarie – 6 martie 2026, investitorii pot subscrie titluri de stat cu maturități de 1 an, 3 ani și 5 ani, la dobânzi de:

🔹6,10% pe an – scadență la 1 an

🔹6,55% pe an – scadență la 3 ani

🔹7% pe an – scadență la 5 ani

Titlurile de stat TEZAUR au valoare nominală de 1 leu, sunt emise în formă dematerializată, iar veniturile obținute nu sunt impozitate.

Cum și de unde pot fi cumpărate titlurile de stat TEZAUR

Subscrierile sunt disponibile prin mai multe canale, în funcție de opțiunea investitorilor:

⭐9 februarie – 4 martie 2026: online, prin platforma Ghișeul.ro

⭐9 februarie – 5 martie 2026: online, prin SPV, pentru persoanele fizice înregistrate, pentru titluri lansate prin Trezoreria Statului

⭐9 februarie – 6 martie 2026: direct la sediile unităților Trezoreriei Statului

⭐9 februarie – 5 martie 2026 (urban) și 9 februarie – 4 martie 2026 (rural): prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Pentru subscrierile online prin SPV, investitorii pot deschide contul de subscriere, pot cumpăra titluri TEZAUR și pot transfera ulterior sumele către un cont bancar.

De ce sunt atractive titlurile de stat TEZAUR

Programul TEZAUR rămâne una dintre cele mai sigure și previzibile forme de economisire pentru populație:

💜dobânzile sunt neimpozabile

💜plata dobânzii este anuală, conform prospectului de emisiune

💜titlurile sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat

💜investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni

💜subscrierile pot fi anulate doar pe perioada de subscriere, la cererea investitorului

💜Pot investi persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii.

Fondurile atrase prin această emisiune vor fi utilizate de Ministerul Finanțelor pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor, la secțiunea Titluri de stat, precum și pe website-ul Poștei Române.

Reamintim că, începând cu martie 2025, românii care au cont pe Ghișeul.ro și un card de debit pot cumpăra online titluri de stat TEZAUR, simplu și rapid, fără deplasări la ghișeu – un pas important în digitalizarea accesului la economisire.

You Might Also Like

„Banii ne vorbesc”: istoria leului românesc, de la metal la polimer, spusă la Muzeul BNR

Grupul UniCredit anunță cel mai mare profit din istorie. În România, banca a realizat un câștig de 296 milioane euro

Pentru prima dată, comisioanele percepute pentru creditele de consum vor fi plafonate prin lege. BankingNews a analizat noua OUG și îți explică ce taxe nu vor mai putea băncile să perceapă clienților și de ce executarea silită va fi mai greu de pus în practică

În 2025, BRD a făcut un profit net de 1,546 miliarde de lei. Maria Rousseva: În ciuda unui mediu plin de provocări, BRD a obținut rezultate comerciale dinamice și o performanță financiară rezilientă, bazată pe creștere, disciplină a costurilor și o calitate solidă a activelor

BCE menține dobânzile neschimbate în ședința din luna februarie. Când ar putea decide Banca Centrală să taie din dobânzi

TAGGED: , , , , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Grupul UniCredit anunță cel mai mare profit din istorie. În România, banca a realizat un câștig de 296 milioane euro
Next Article 18 convenții de garantare semnate de Banca de Investiții și Dezvoltare. Primele credite cu garanție, disponibile pentru antreprenori. Raluca Nicolescu: ”Operaționalizarea primelor produse confirmă atât interesul ridicat al pieței, cât și capacitatea sistemului bancar de a integra eficient instrumentele puse la dispoziție de BID”
- Publicitate -
Lost your password?