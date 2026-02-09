Grupul UniCredit anunță cel mai mare profit din istorie. În România, banca a realizat un câștig de 296 milioane euro

UniCredit Group a raportat în România un profit net de 296 milioane euro în 2025, în creștere cu 39 milioane euro față de anul anterior, ceea ce înseamnă un avans de aproape 15%. Evoluția reflectă o activitate comercială mai intensă și un nivel ridicat al veniturilor, obținut într-un context de piață încă favorabil băncilor, dar marcat de costuri și taxe mai ridicate.

Creșterea creditelor și a depozitelor confirmă încrederea clienților

Creșterea profitului a fost susținută de avansul creditării, portofoliul de împrumuturi acordate clienților urcând la 13,2 miliarde euro, precum și de dinamica mai rapidă a depozitelor, care au ajuns la 15,1 miliarde euro, semn al încrederii clienților în bancă.

Taxele plătite de UniCredit s-au dublat

Rezultatele din 2025 au fost obținute într-un context de presiune fiscală mai ridicată, taxele și contribuțiile specifice sectorului bancar ajungând la aproape 60 milioane euro în România, față de aproximativ 30 milioane euro în anul precedent.

Veniturile UniCredit au urcat la 946 milioane euro în 2025

Veniturile UniCredit Group în România au urcat la 946 milioane euro în 2025, cu aproape 30% mai mult față de anul anterior, ceea ce arată că avansul nu a fost susținut doar de dobânzi, ci și de o activitate comercială mai amplă și mai diversificată.

Veniturile din dobânzi și comisioane în creștere

Veniturile din dobânzi au crescut semnificativ în 2025, pe fondul nivelului ridicat al ratelor de dobândă și al volumelor mai mari de creditare. Veniturile nete din dobânzi au ajuns la 675 milioane euro, în creștere cu aproximativ 30% față de anul precedent. În același timp, veniturile din comisioane au avansat într-un ritm susținut și au atins 222 milioane euro, cu peste 25% mai mult decât în 2024, evoluție care reflectă utilizarea mai intensă a serviciilor bancare de către clienți și diversificarea surselor de venit ale băncii.

Costurile operaționale din România

Creșterea activității a fost însoțită de o majorare a costurilor operaționale, care au ajuns la 367 milioane euro în 2025, de la 251 milioane euro în anul anterior, pe fondul investițiilor în personal, infrastructură și digitalizare. Cheltuielile cu angajații au crescut până la 184 milioane euro, iar costurile non HR, care includ IT și servicii externe, au urcat la 133 milioane euro, în timp ce amortizarea și deprecierea au ajuns la 50 milioane euro, reflectând investițiile realizate în ultimii ani. În paralel, presiunea fiscală asupra băncii s a accentuat vizibil, taxele și contribuțiile specifice sectorului bancar ajungând la aproape 60 milioane euro în 2025, față de aproximativ 30 milioane euro în anul anterior, ceea ce a limitat parțial creșterea profitului net, în pofida unei performanțe comerciale solide.

UniCredit Group a raportat un profit net de 10,6 miliarde euro în 2025, cel mai ridicat nivel din istoria Grupului

Creștere de top a profitului net, a profitabilității și activitaților sale în anul 2025, anunță banca. Profitul net a ajuns la 10,6 miliarde de euro, în creștere cu 14%, rentabilitatea investițiilor (ROTE) a crescut cu 19,2%, cu 1,5 puncte procentuale.

La finalul anului 2025, activele grupului erau de 871,5 miliarde euro, în creștere anuală de 6,8%. Soldul creditelor la final de an era de 419 mld. euro (plus 3,6% față de 2024) în timp ce soldul depozitelor și economiilor atrase era de 491,75 miliarde lei (+3,6%).

UniCredit a livrat al 20-lea trimestru consecutiv de creștere profitabilă de calitate, care a condus la cel mai bun an din istoria Grupului și la cinci ani consecutivi de performanță peste media pieței, stabilind un nou reper pentru sectorul bancar.

Andrea Orcel: Ambiția noastră este de a obține în mod constant performanțe superioare

„UniCredit a înregistrat din nou o creștere și o profitabilitate record în 2025, ajungând la un profit net de 10,6 miliarde de euro, în creștere cu 14% față de anul trecut, și un RoTE impresionant de 19,2%, marcând 20 de trimestre consecutive de creștere generatoare de capital, profitabilă și disciplinată, depășind propriile noastre așteptări. Acest lucru a fost realizat în ciuda unor cheltuieli extraordinare de 1,4 miliarde de euro în cursul anului, alimentate în avans pentru a consolida și mai mult traiectoria pe termen mediu. Am încheiat anul cu un CET1 robust de 14,7% și o distribuție de capital de top pentru acționari de 9,5 miliarde de euro, din care 4,75 miliarde de euro dividende în numerar. Am menținut o eficiență operațională ridicată, de 38%”, a spus oficialul.

Andrea Orcel vizează un profit de 11 miliarde în acest an și 13 miliarde de euro în 2028

Andrea Orcel, CEO UniCredit, promite să îmbunătățească și mai mult profitabilitatea și generarea de capital în următorii ani. Grupul plănuiește să returneze aproximativ 50 de miliarde de euro investitorilor până în 2030. UniCredit se așteaptă ca veniturile nete să crească cu 5%, ridicând profitul la aproximativ 11 miliarde de euro anul acesta și 13 miliarde de euro în 2028.

„Ambiția noastră este de a obține în mod constant performanțe superioare în ceea ce privește creșterea profitabilă, generatoare de capital și de distribuție și suntem încrezători că putem menține această traiectorie în următorii cinci ani. Privind în perspectivă, puterea combinată a angajaților noștri, a îmbunătățirii fabricilor de produse, a distribuției superioare omnichannel și a capacităților crescute de date digitale și inteligență artificială, susține ambiția noastră de creștere profitabilă, generatoare de capital care să ducă la un profit net de aproximativ 13 miliarde de euro și un RoTE de peste 23% în 2028, progresând continuu până în 2030. Rămânem concentrați pe execuția disciplinată pe tot parcursul ciclului și suntem entuziasmați de ceea ce ne rezervă viitorul pentru UniCredit, pentru investitorii, clienții, angajații și comunitățile noastre.”, a mai declarat directorul general al UniCredit Group,