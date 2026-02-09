Raiffeisen Bank oferă bonus de până la 600 de lei pentru clienții noi și până la 2000 lei clienților existenți. Mihail Ion: ”Noile noastre oferte îi încurajează pe clienți să facă primul pas spre economisire, prin deschiderea unui cont de economii”

Raiffeisen Bank anunță lansarea unui pachet extins de beneficii pentru clienții noi. Oferta aduce bonusuri garantate la deschiderea unui cont curent, dobânzi promoționale atractive la conturile de economii și multe alte soluții financiare complete, într-un context în care stabilitatea și randamentul sunt esențiale.

Bonus de până la 600 de lei pentru clienții noi, peste 18 ani, care aleg Raiffeisen Bank

Începând cu data de 3.02, la deschiderea unui cont curent la Raiffeisen, clienții primesc 100 de lei bonus dacă își deschid și un cont de economii în aceeași luna, încurajând astfel clienții să facă primul pas către economisire. În următoarele cinci luni, pot primi câte 100 de lei lunar, dacă efectuează minimum 10 plăți cu cardul de debit în fiecare lună, acumulând astfel un bonus total de 600 de lei.

Cont de economii cu dobândă promoțională de 5%/an

Clienții noi care deschid un cont de economii în termen de 90 de zile de la înrolare beneficiază de o dobândă garantată de 5% pe an, valabilă până la 31 august 2026, în limita a 300.000 lei.

Programul „Recomanzi și Câștigi”

Clienții existenți pot primi până la 2.000 lei (200 lei pentru fiecare prieten, maxim 10 persoane) dacă recomandă banca și persoanele recomandate își deschid cont de economii în luna înrolării. Noii clienți pot beneficia la rândul lor de bonusul de 600 de lei, respectând aceleași condiții.

Bonus la deschiderea Contului Adolescent (14–17 ani): până la 150 de lei

La deschiderea contului, adolescenții primesc 50 de lei, iar în următoarele două luni, pot primi câte 50 de lei lunar dacă efectuează minimum 3 plăți cu cardul, ajungând la un total de 150 de lei.

”Noile noastre oferte îi încurajează pe clienți să facă primul pas spre economisire, prin deschiderea unui cont de economii, și îi recompensează pentru faptul că aleg să își gestioneze banii cu ajutorul Raiffeisen Bank, utilizând cardul de debit lună de lună. Prin produse și servicii simple și competitive, Raiffeisen Bank răsplătește fidelitatea clienților și îi susține în gestionarea eficientă a finanțelor personale, oferindu-le atât avantaje financiare, cât și siguranță și sprijin constant”, a precizat Mihail Ion, VP, Retail, Raiffeisen Bank România.

Noile oferte lansate completează portofoliul existent al băncii, fiind concepute pentru a răspunde nevoilor clienților în fiecare etapă importantă a vieții lor. Gama de servicii Raiffeisen include pachete de cont curent fără comisioane și soluții de mobile banking gratuit prin Smart Mobile. Clienții beneficiază, de asemenea, de soluții eficiente pentru economisire și investiții, cum ar fi Depozitul Fresh Money cu 6,3% dobândă anuală, fonduri de investiții și pensie facultativă Pilon 3.

În plus, Raiffeisen Bank asigură protecție și siguranță printr-o gamă complexă de asigurări pentru călătorii, locuință, viață și pentru copii. Pentru nevoile de creditare, sunt disponibile carduri de credit cu rate fără dobândă și credite pentru locuință sau proiecte personale, cu dobânzi competitive și rate adaptate bugetului fiecărui client. Toate acestea sunt completate de servicii de planificare financiară oferită de experții din rețeaua Raiffeisen Bank.