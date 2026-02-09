Stiri de top

Raiffeisen Bank oferă bonus de până la 600 de lei pentru clienții noi și până la 2000 lei clienților existenți. Mihail Ion: ”Noile noastre oferte îi încurajează pe clienți să facă primul pas spre economisire, prin deschiderea unui cont de economii”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Raiffeisen Bank anunță lansarea unui pachet extins de beneficii pentru clienții noi. Oferta aduce bonusuri garantate la deschiderea unui cont curent, dobânzi promoționale atractive la conturile de economii și multe alte soluții financiare complete, într-un context în care stabilitatea și randamentul sunt esențiale.

Contents
Bonus de până la 600 de lei pentru clienții noi, peste 18 ani, care aleg Raiffeisen BankCont de economii cu dobândă promoțională de 5%/anProgramul „Recomanzi și Câștigi”Bonus la deschiderea Contului Adolescent (14–17 ani): până la 150 de lei

Bonus de până la 600 de lei pentru clienții noi, peste 18 ani, care aleg Raiffeisen Bank

Începând cu data de 3.02, la deschiderea unui cont curent la Raiffeisen, clienții primesc 100 de lei bonus dacă își deschid și un cont de economii în aceeași luna, încurajând astfel clienții să facă primul pas către economisire. În următoarele cinci luni, pot primi câte 100 de lei lunar, dacă efectuează minimum 10 plăți cu cardul de debit în fiecare lună, acumulând astfel un bonus total de 600 de lei.

Cont de economii cu dobândă promoțională de 5%/an

Clienții noi care deschid un cont de economii în termen de 90 de zile de la înrolare beneficiază de o dobândă garantată de 5% pe an, valabilă până la 31 august 2026, în limita a 300.000 lei.

Programul „Recomanzi și Câștigi”

Clienții existenți pot primi până la 2.000 lei (200 lei pentru fiecare prieten, maxim 10 persoane) dacă recomandă banca și persoanele recomandate își deschid cont de economii în luna înrolării. Noii clienți pot beneficia la rândul lor de bonusul de 600 de lei, respectând aceleași condiții.

Bonus la deschiderea Contului Adolescent (14–17 ani): până la 150 de lei

La deschiderea contului, adolescenții primesc 50 de lei, iar în următoarele două luni, pot primi câte 50 de lei lunar dacă efectuează minimum 3 plăți cu cardul, ajungând la un total de 150 de lei.

”Noile noastre oferte îi încurajează pe clienți să facă primul pas spre economisire, prin deschiderea unui cont de economii, și îi recompensează pentru faptul că aleg să își gestioneze banii cu ajutorul Raiffeisen Bank, utilizând cardul de debit lună de lună. Prin produse și servicii simple și competitive, Raiffeisen Bank răsplătește fidelitatea clienților și îi susține în gestionarea eficientă a finanțelor personale, oferindu-le atât avantaje financiare, cât și siguranță și sprijin constant”, a precizat Mihail Ion, VP, Retail, Raiffeisen Bank România.

Noile oferte lansate completează portofoliul existent al băncii, fiind concepute pentru a răspunde nevoilor clienților în fiecare etapă importantă a vieții lor. Gama de servicii Raiffeisen include pachete de cont curent fără comisioane și soluții de mobile banking gratuit prin Smart Mobile. Clienții beneficiază, de asemenea, de soluții eficiente pentru economisire și investiții, cum ar fi Depozitul Fresh Money cu 6,3% dobândă anuală, fonduri de investiții și pensie facultativă Pilon 3.

În plus, Raiffeisen Bank asigură protecție și siguranță printr-o gamă complexă de asigurări pentru călătorii, locuință, viață și pentru copii. Pentru nevoile de creditare, sunt disponibile carduri de credit cu rate fără dobândă și credite pentru locuință sau proiecte personale, cu dobânzi competitive și rate adaptate bugetului fiecărui client. Toate acestea sunt completate de servicii de planificare financiară oferită de experții din rețeaua Raiffeisen Bank.

You Might Also Like

15 companii românești avansează în etapa de internaționalizare MoonShotX 2026 și se pregătesc pentru piețele din SUA, Austria, UK și Japonia. Cristian Sporiș: ”Echipa Raiffeisen Bank va fi alături de participanți, oferindu-le oportunitatea de a încheia parteneriate strategice”

Cinci greșeli online care te pot costa bani. Un semnal de alarmă prin programul de educație digitală #SigurantaOnline, promovat de Asociația Română a Băncilor, Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică

Exclusiv. Cum arată topul celor mai mari bănci din România pe 2025. Este oficial: Finalizarea fuziunii cu Alpha Bank propulsează UniCredit Bank pe podium. CEC Bank cade pe poziția a patra a topului după active, iar BRD ajunge pe cinci

18 convenții de garantare semnate de Banca de Investiții și Dezvoltare. Primele credite cu garanție, disponibile pentru antreprenori. Raluca Nicolescu: ”Operaționalizarea primelor produse confirmă atât interesul ridicat al pieței, cât și capacitatea sistemului bancar de a integra eficient instrumentele puse la dispoziție de BID”

Grupul UniCredit anunță cel mai mare profit din istorie. În România, banca a realizat un câștig de 296 milioane euro

TAGGED: , , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article Pentru prima dată, comisioanele percepute pentru creditele de consum vor fi plafonate prin lege. BankingNews a analizat noua OUG și îți explică ce taxe nu vor mai putea băncile să perceapă clienților și de ce executarea silită va fi mai greu de pus în practică
Next Article Grupul UniCredit anunță cel mai mare profit din istorie. În România, banca a realizat un câștig de 296 milioane euro
- Publicitate -
Lost your password?