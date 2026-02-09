Pentru prima dată, comisioanele percepute pentru creditele de consum vor fi plafonate prin lege. BankingNews a analizat noua OUG și îți explică ce taxe nu vor mai putea băncile să perceapă clienților și de ce executarea silită va fi mai greu de pus în practică

România schimbă regulile creditelor de consum! Pentru prima dată, comisioanele devin plafonate prin lege, reclamele nu-ți vor mai înduce ideea că ai nevoie de un împrumut, vei putea renunța la credit în 14 zile, executare silită va fi mai greu de aplicat, recuperatorii nu mai pot umfla nota de plata, iar ANPC va aplica amenzi diferențiat, în funcție de gravitatea abaterii.

Guvernul a pus în dezbatere o nouă Ordonanță de urgență

Guvernul pregătește o Ordonanță de urgență care va rescrie relația dintre consumatori și bănci în ceea ce privește creditele de consum. Contextul este unul urgent deoarece Comisia Europeană a decis să demareze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere unui număr de 23 de state membre, printre care şi România, pentru necomunicarea transpunerii complete a Directivei privind contractele de credit de consum.

România a întârziat transpunerea Directivei (UE) 2023/2225, iar noul pachet legislativ vine să rezolve acestă restanță. Miza pentru clienți: publicitate mai puțin „agresivă”, costuri mai controlate prin comisioane maxime, mai mult timp de comparare a ofertelor și limitări clare privind utilizarea datelor personale – inclusiv interdicția de a folosi informații din social media în evaluarea bonității.

OUG stabilește că aplicarea efectivă a noilor reguli va fi oblligatorie incepând cu data de 20 noiembrie 2026.

Noile reguli nu se vor aplica retroactiv creditelor existente. Ele vor viza, în principal, contractele de credit de consum încheiate după 20 noiembrie 2026, în timp ce creditele aflate deja în derulare rămân, ca regulă, sub incidența OUG nr. 50/2010. Totodată, proiectul nu se aplică creditelor de peste 100.000 de euro. Există însă excepții punctuale: anumite prevederi privind overdraftul, obligațiile de informare și cesiunea creanțelor se vor aplica și contractelor de credit pe durată nedeterminată aflate în derulare la acel moment.

BankingNews a analizat OUG și îți explică cele mai importante schimbări pentru clienți si bănci

Nu mai crede și tu tot ce vezi pe net! Reclamele la credite: avertismente și interdicții în noua lege

Una dintre cele mai vizibile schimbări este legată de publicitatea băncilor și IFN-urilor pentru promovarea creditelor. Proiectul impune ca publicitatea să includă un avertisment clar și vizibil despre costul banilor imprumutați de la bancă.

În plus, dacă reclama menționează dobânda sau alte costuri, trebuie să includă tot setul de informații standard format din dobândă, valoare totală credit, DAE, durată, suma totală plătibilă și ratele, într-un „exemplu reprezentativ” și cu lizibilitate comparabilă. Mai exact, noile prevederi impun același câmp vizual și caractere de aceeași mărime.

Ce nu mai poate fi prezent in reclama creditelor de consum. Fără emoție în promoție. Avertismente și cifre clare, vizibile

*sugerează că un credit îți îmbunătățește situația financiară

*sugerează fals că împrumutul „înlocuiește economiile” sau „ridică nivelul de trai”

*minimalizează efectul istoricului de credit („nu contează că ești în baze de date”)

*condiționează o ofertă promoțională de contractarea unui credit

*promovează „perioade de grație” mai mari de 3 luni pentru rambursarea ratelor.

Precontractul. Ai 15 zile pentru decizie și transparență „de o pagină”

Proiectul ridică standardul de informare precontractuală. In noua variantă, consumatorul trebuie să primească informații clare pentru compararea ofertelor de minimum 15 zile, înainte să-și asume obligații (cu posibilitatea reducerii doar cu acord scris).

Ce se va întâmpla în practică?

Legea prevede ca informațiile-cheie despre credit, durată, dobândă, DAE, total de plată, rate etc. să fie atasate vizibil, în prima parte a formularului, pe una, maximum două pagini. Dacă oferta este personalizată prin prelucrare automată, consumatorul trebuie informat clar (GDPR).

Bonitate clienților fără „social media scoring” și drept la intervenție umană

Aici este una dintre noutățile cu cel mai mare impact: evaluarea bonității trebuie făcută pe baza unor informații relevante despre venituri, cheltuieli, angajamente, din surse interne/externe, dar proiectul spune explicit că nu se pot folosi informații obținute de pe rețelele de socializare.

Calculatorul de credit online sub semnul întrebării

Ordonanța nu face o diferență clară între aplicarea online și cea realizată în sucursală, însă introduce garanții suplimentare pentru cazurile în care bonitatea este evaluată automat. Atunci când scoringul se face prin algoritmi sau calculatoare online, consumatorii au dreptul la explicații clare, la intervenție umană și la reevaluarea deciziei, obligații care limitează refuzurile automate și cresc transparența procesului de creditare.

Modificările din contractele de credit: fără acceptare tacită, notificări cu 30 de zile înainte

Proiectul propus în dezbatere de Ministerul Economiei vine cu reguli noi care fac lumină în „zona gri”. Astfel, modificările de contract trebuie notificate cu 30 de zile înainte, iar consumatorul are 15 zile lucrătoare să răspundă. Mai mult, lipsa răspunsului nu înseamnă acceptarea noilor condiții, potrivit OUG. Dacă refuză, creditorul nu poate penaliza și nu poate declara scadența anticipată pentru acest motiv.

Pentru prima dată, o lege prevede ce fonturi se pot folosi – Times New Roman, minim 12 și contrast clar între font și fundal.

Poți renunța la contractul de credit în 14 zile

Dacă consumatorul se răzgîndește, are la dispoziție 14 zile calendaristice pentru a se retrage din contractul semnat cu banca/IFN-ul, fără motiv. Plătește capitalul tras + dobânda aferentă perioadei utilizate, dar nu alte compensații (în afară de taxe nerambursabile plătite de creditor unei administrații publice).

Referitor la rambursare anticipată, ordonața precizează că un client are drept la reducerea costului total pentru perioada rămasă. Compensația creditorului e permisă doar în anumite condiții și e plafonată (1% sau 0,5% în funcție de perioada rămasă), cu anumite excepții (ex. dobândă variabilă, overdraft etc.).

Pentru prima dată, comisioanele creditelor de consum devin plafonate prin lege

Pentru prima dată, legislația introduce plafoane clare și diferențiate pentru comisioanele percepute de bănci si IFN-uri pentru creditele de consum. Astfel, Ordonanța nu obligă băncile să aplice aceleași comisioane, dar le retrage libertatea de a le stabili fără limite. Comisioanele devin plafonate prin lege, iar diferențierea comercială se va face doar sub aceste praguri.

De exemplu, pentru un credit de 30.000 de lei, comisionul de analiză nu va mai putea depăși 50 de lei, iar cel de administrare va fi limitat la 30 de lei pe lună, indiferent de creditor. Trebuie să mai specificăm că proiectul interzice majorarea comisioanelor (cu excepția costurilor impuse de lege) și introducerea de comisioane noi fără acordul expres al clientului.

Plafonare comision de analiză. Comisionul de analiză dosar se va încadra în următoarele limite:

a) până la 2.000 lei → max. 25 lei

b) 2.001 – 10.000 lei → max. 30 lei

c) 10.001 – 20.000 lei → max. 35 lei

d) 20.001 – 50.000 lei → max. 50 lei

e) 50.001 – 100.000 lei → max. 100 lei

f) peste 100.000 lei → max. 150 lei

Plafoane pentru comisionul de administrare lunar

Și in acest caz, comisionul este plafonat pe intervale de valoare a creditului. Acesta trebuie să fie sumă fixă, nu procent din sold:

Comision de administrare LUNAR – maxim admis

Credit de până la 5.000 lei➜ max. 15 lei/lună

Credit între 5.001 – 15.000 lei➜ max. 20 lei/lună

Credit între 15.001 – 50.000 lei➜ max. 30 lei/lună

Credit între 50.001 – 70.000 lei➜ max. 35 lei/lună

Credit între 70.001 – 100.000 lei➜ max. 45 lei/lună

Credit peste 100.000 lei➜ max. 50 lei/lună

Ce comisioane sunt interzise

comisioane de „monitorizare”;

comisioane de depunere numerar pentru plata ratelor;

comisioane de retragere din credit;

taxe pentru schimbarea datei scadenței;

comisioane „de gestionare” apărute ulterior

Comisioane permise explicit:

comision de analiză dosar (o singură dată, la acordare);

comision de administrare credit sau administrare cont (nu ambele);

compensație pentru rambursare anticipată (doar la dobândă fixă);

costuri cu asigurările (unde sunt obligatorii);

dobândă penalizatoare, în limite stricte;

costuri ale terților (notar, evaluator etc.);

comision pentru servicii cerute expres de client (ex. schimbare grafic).

Overdraftul vine cu informare lunară și o „plasă de siguranță”

Pentru clienții care au card cu descoperit de cont, creditorul trebuie să trimită lunar extrase cu detalii despre sold, trageri, dobândă, costuri, minim de plată etc. Dacă banca reduce/anulează facilitatea, consumatorului trebuie să i se ofere posibilitatea să ramburseze suma în 12 rate lunare egale, înainte de executare (cu excepția rambursării anticipate).

Cesiunile și firmele de recuperare creanțe. Ce propuneri primești înainte ca banca să să te execute silit

Proiectul întărește protecția consumatorului în cazul unei cesiuni, iar băncile și intituțiile financiare nebancare vor fi obligate să vină cu soluții și notificări transparente. Mai exact,

consumatorii au la dipoziție mai multe mijloace de protecție, de apărare (inclusiv compensare).

Instituțiile financiare au obligația ca, în cazul clienților ajunși în dificultate de plată, să caute mai întâi soluții amiabile, adaptate situației fiecărui consumator. Acestea pot include refinanțarea creditului, extinderea perioadei de rambursare, amânarea temporară a ratelor, reducerea dobânzii sau, în anumite cazuri, diminuarea parțială a datoriei.

Abia după ce aceste opțiuni sunt prezentate în mod clar, iar consumatorul le refuză în scris, banca sau instituția financiar nebancară poate iniția procedura de executare silită.

Recuperatorii de creanțe au limitări mai clare



În noua varianță a legii, banca sau IFN-ul nu te ma contacta la job, nu mai pot contacta alte persoane, nu te mai pot deranja în intervalul 20:00–9:00, iar afișările pe ușă, în caz de executare silită, sunt interzise.

Firmele de recuperare nu mai pot umfla nota de plată!

Înainte, legea permitea penalizări cumulative aplicate la sold, dobândă, comisioane, iar asta uneori depășeau principalul. După OUG, clienții vor ști clar că penalizarea va fi un procent fix ce se aplică doar la principalul restant.

După declararea scadenței anticipate se poate percepe o singură dobândă penalizatoare, mai arată legea propusă.

Deci, noua lege clarifică ce comisioane și taxe pot percepe firmele de recuperare creanțe. Suma datorată rămâne principalul plus dobânzile penalizatoare legale, fără alte taxe.

Recuperatorii NU mai pot percepe:

comisioane de recuperare

costuri administrative

taxe de „gestionare dosar”

speze, tarife sau alte costuri inventate

Băncile si IFN urile vor fi sancționate de ANPC

Ordonanța întărește decisiv rolul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care devine autoritatea centrală de control și sancționare în domeniul creditelor de consum, cu competențe de anchetă, aplicare de amenzi, impunere de măsuri corective și obligarea băncilor și IFN-urilor să își modifice contractele, în cooperare cu Banca Națională a României acolo unde sunt implicați creditori financiari.

OUG introduce un sistem de amenzi diferențiat, în funcție de gravitatea abaterii, cu praguri.

Legea propune amenzi pe paliere, în funcție de abatere, iar pentru recidivă/neconformare sunt prevăzute măsuri complementare cu amenzi ce pot ajunge la 90.000–100.000 lei. ANPC primește rolul central de control, în cooperare cu BNR, doar acolo unde e cazul.

Exemplu amenzi

Pentru abateri grave, precum evaluarea incorectă a bonității, încălcarea dreptului de retragere, modificarea ilegală a contractelor, încălcarea regulilor privind cesiunea creanțelor- amenzile vor fi între 45.000 și 90.000 lei

Abateri uzuale precum informare incorectă / incompletă, sau publicitate înșelătoare, inclusiv lipsa informațiilor precontractuale, amenzi se vor situa între 30.000 și 80.000 lei.

Sancțiuni însoțite de obligații concrete de remediere

Pentru recidivă sau neaplicarea măsurilor dispuse (Art. 43 alin. (27)) legea prevede sancțiuni dacă banca/ IFN-ul nu aplică măsurile complementare impuse de ANPC sau repetă abaterea în termen de 6 luni – aplicarea unei amenzi între 90.000 și 100.000 lei.

ANPC primește atribuții extinse de control și sancționare, inclusiv dreptul de a obliga băncile să își modifice contractele și să restituie sumele încasate ilegal.

OUG permite ANPC să dispună, pe lângă amendă:

de restituirea sumelor încasate ilegal

modificarea contractelor existente

aducerea tuturor contractelor similare în legalitate (nu doar cazul reclamat)

repararea deficiențelor în maximum 15 zile