Băncile, brandurile și România reală din spatele clasamentelor: Banca Transilvania, CEC Bank și BCR sunt în topul celor mai cunoscute mărci românești

Cele mai cunoscute mărci românești în mintea consumatorilor confirmă o transformare importantă pe care am sesizat-o în ultimii ani: băncile nu mai sunt percepute doar ca instituții financiare, ci ca branduri de consum cu vizibilitate națională. Un top realizat în luna ianuarie 2026, poziționează Banca Transilvania ocupă locul 4, CEC Bank intră în top pe locul 10, iar BCR apare pe poziția 30.

Top cele mai cunoscute mărci românești în mintea consumatorilor

Topul celor mai cunoscute mărci românești în mintea consumatorilor, realizat în ianuarie 2026 de Dedalus Consulting, arată o Românie economică mult mai echilibrată teritorial decât sugerează statisticile oficiale ale INS, de exemplu. Pe primele trei poziții se află Dacia, Borsec și Napolact, branduri cu tradiție și vizibilitate puternică în rândul consumatorilor.

Dincolo de performanța sectorului bancar, clasamentul spune o poveste mai amplă despre economia românească

Am remarcat că primele zece branduri prezente în TOP, doar două au origini în Capitală, iar acestea se află abia pe locurile 9 și 10. În schimb, clasamentul este dominat de mărci construite în afara Bucureștiului, cu rădăcini puternice în economie reală, producție și aș îndrăzni să speculez în relație directă cu consumatorul.

Băncile și lecția notorietății

Dacă revenim la brandurile din sectorul bancar, Banca Transilvania se află pe locul 4, cu o notorietate neasistată de 8%, confirmând statutul său de brand național, în timp ce CEC Bank intră în top 10, pe poziția a 10-a. Mai jos în clasament, BCR apare pe locul 30, cu o notorietate neasistată de 2%, semn că diferențele de percepție dintre bănci sunt astăzi la fel de importante ca diferențele de cotă de piață.

Faptul că Banca Transilvania se află în top 5, iar CEC Bank în top 10, arată că banca a devenit un brand de consum, nu doar o instituție financiară. Notorietatea neasistată indică relație, frecvență și emoție, elemente esențiale într-o economie în care deciziile financiare sunt tot mai personale.

Banca Transilvania: prezența în top confirmă consistența mărcii și prezența sa în viața de zi cu a oamenilor

„Poziția Băncii Transilvania confirmă consistența mărcii și prezența sa în viața de zi cu a oamenilor, într-un context în care familiaritatea și încrederea joacă un rol esențial în percepția publicului”, potrivit unui mesaj al băncii.

Din prisma meseriei, m-a atras topul, dar mai ales povestea din spatele lui, pentru că acest clasament nu vorbește doar despre notorietatea mărcilor. Ne arată felul în care se construiește, în profunzime, economia românească.

Adevăratul potențial al economiei românești

Clasamentul arată clar că brandurile românești puternice se nasc și cresc în teritoriu, nu în centrele administrative. Dacia, Borsec, Napolact, Banca Transilvania sau Dedeman sunt exemple de radacini regionale care au devenit repere naționale. Acolo unde există producție, investiții pe termen lung și relație autentică cu consumatorul, apare și capitalul de încredere.

De ce PIB-ul regional spune o poveste diferită

Interesant este că Bucureștiul domină PIB-ul României, dar nu domină topul brandurilor românești. Diferența o face structura. În capitala avem concentrate sedilei multinaționalelor, servicii financiare centralizate care generează valoare economică, dar nu neapărat o marcă. Brandul autohton se construiește, în schimb, acolo unde compania este „acasă”, nu doar prezentă administrativ.

Dacia, cel mai cunoscut brand românesc

Potrivit studiului realizat de Frappe Digital (Daedalus Online), pe primul loc se situează Dacia, marcă emblematică care a depășit de mult timp granițele României. Mărcile cu cea mai mare creștere ale poziției în top sunt: Bit Defender, Topoloveni, Petrom, Ciucaș, Cris-Tim și Salam de Sibiu

Clasamentul a fost realizat pe baza notorietății neasistate, unul dintre cei mai relevanți indicatori în evaluarea forței unui brand. Acesta măsoară mărcile menționate spontan de respondenți, fără sugestii sau liste predefinite, reflectând astfel prezența reală a brandului în memoria publicului.

Ediția din acest an marchează și intrarea unor mărci noi în top 50, precum Jidvei, Agricola, Aqua Carpatica, Marelbo, Lăptăria cu caimac, ARO sau Altex. Cum era de asteptam, există și mărci care au ieșit din top anul acesta: Tarom, Bucegi, Eugenia, Azuga, Musette, Zarea, Ciuc, Caroli și Ardealul.

Studiul a fost realizat în rândul populației urbane din România, cu vârste între 18 și 65 de ani.