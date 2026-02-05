Proiect. Banca de Investiții și Dezvoltare primește un rol-cheie în finanțarea economiei: 1 miliard de lei alocați în 2026 pentru garanții și finanțări publice și private

Ministerul Finanțelor este autorizat ca pentru 2026 să transfere suma de 1 miliard de lei la dispoziția Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID, în scopul implementării instrumentelor de garantare și finanțare în nume și cont stat, potrivit proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat joi de Ministerul Finanțelor.

BID primește un rol-cheie în finanțarea economiei: 1 miliard de lei alocați în 2026

Statul consolidează rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) ca instrument de finanțare a economiei, printr-un proiect de lege care îi permite să implementeze scheme de finanțare și garantare, atât pentru sectorul public, cât și pentru companiile private.

Finanțări și garanții BID

Potrivit proiectului, BID va putea acorda finanțări și garanții în numele și contul statului, inclusiv prin mecanisme de ajutor de stat, acolo unde piața nu reușește să asigure resurse suficiente. Măsurile vizează atenuarea constrângerilor de finanțare cu care se confruntă autoritățile locale, operatorii de servicii publice, dar și firmele din sectorul privat.

În plus, banca va putea participa la constituirea de fonduri de investiții și vehicule investiționale, alături de instituții financiare internaționale și investitori privați, cu accent pe susținerea proiectelor de investiții, a activităților inovatoare și a companiilor cu creștere rapidă și profil tehnologic.

De unde vin banii

Sursele de finanțare pentru aceste instrumente vor proveni din bugetul de stat, fonduri europene nerambursabile și venituri din privatizare. Pentru anul 2026, Ministerul Finanțelor este autorizat să transfere către BID suma de 1 miliard de lei, urmând ca alocările pentru anii următori să fie stabilite prin mandate aprobate de Guvern, în funcție de gradul de implementare al programelor.

Prin acest cadru, statul își creează un canal dedicat pentru a direcționa finanțări către proiecte considerate strategice pentru economie, într-un moment în care accesul la capital rămâne o provocare atât pentru sectorul public, cât și pentru companii.

Pe scurt, proiectul de lege dă mai multă putere operațională Băncii de Investiții și Dezvoltare, astfel încât statul să poată injecta bani în economie prin intermediul acestei instituții, într-un mod organizat și controlat.

Citeste si