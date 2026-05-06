UniCredit Bank susține investiția MidEuropa în Romanian Business Consult S.R.L. prin participarea la finanțarea sindicalizată dedicată tranzacției

UniCredit Bank a încheiat cu succes, în calitate de Mandated Lead Arranger, Global Coordinator și Bookrunner, o tranzacție sindicalizată în legătură cu achiziția pachetului majoritar al Romanian Business Consult S.R.L de către MidEuropa.

Rolul finanțării

Pachetul de finanțare are ca obiect susținerea achiziției, refinanțarea unor obligații financiare existente, într-o structura concepută să ofere stabilitate la momentul preluării și să susțină continuitatea în etapa următoare de dezvoltare. Dincolo de componenta de achiziție, finanțarea are rolul de a sprijini nevoile curente de capital de lucru, cheltuielile generale, investițiile viitoare și eventualele achiziții, conturând astfel o structură cu relevanță strategică pentru dezvoltarea grupului.

Daniel Sava: Ne bucurăm să susținem MidEuropa în această investiție

„Prin aceasta tranzacție se reconfirmă expertiza UniCredit Bank în zona Financial Sponsor Solutions și capacitatea noastră de a structura soluții de finanțare personalizate pentru achiziții complexe suținute de sponsori financiari. Ne bucurăm să susținem MidEuropa în această investiție și să contribuim la dezvoltarea continuă a Romanian Business Consult S.R.L. Totodată, această tranzacție reflectă angajamentul strategic al UniCredit de a sprijini creșterea clienților prin soluții de finanțare adaptate nevoilor lor”, a declarat Daniel Sava, Head of Advisory & Financing Solutions, UniCredit Bank.

UniCredit Bank susține tranzacțiile complexe de tip Leveraged Finance pe piața din România

Prin rolurile asumate în această tranzacție, UniCredit Bank confirmă implicarea în structurarea, coordonarea și susținerea tranzacțiilor complexe de tip Leveraged Finance pe piața din România, capacitatea sa de a livra soluții de finanțare sofisticate si de a susține proiecte relevante pentru mediul de afaceri din România, într-un context în care digitalizarea, automatizarea și consolidarea companiilor ramân direcții strategice pentru economie.