BCR oferă cel mai rapid flux digital de credit ipotecar din România. Cătălin Munteanu: Rezultatul este un credit ipotecar care poate fi obținut în 5 zile lucrătoare

Banca Comercială Română (BCR) continuă transformarea digitală a creditului ipotecar și oferă clienților, în George, un flux complet digital până la semnare, care poate reduce timpul de acordare a unui credit la 5 zile lucrătoare.

BCR folosește agenți AI și înlocuiește în întregime procesul ipotecar tradițional

Folosind agenți AI pentru automatizarea proceselor și validarea rapidă a informațiilor, noua experiență, realizată în laboratorul de Digital Mortgage al băncii, este disponibilă atât pentru achiziția unei locuințe, cât și pentru refinanțare – inclusiv de la altă bancă – și înlocuiește în întregime procesul ipotecar tradițional.

Ce primesc clienții BCR

Clienții BCR pornesc de la o ofertă de creditare concretă, obținută în câteva minute, pe care o pot personaliza și păstra timp de două luni. Din acest punct intră într-o experiență digitală completă, în care încarcă documentele de proprietate, obțin validarea rapidă a acestora și dețin control și predictibilitate până la obținerea cheilor locuinței.

Cătălin Munteanu: Am construit un parcurs mai cursiv și mai predictibil. Rezultatul este un credit ipotecar care poate fi obținut în 5 zile lucrătoare

„Achiziția unei case este una dintre cele mai importante decizii din viața unui client – nu doar financiar, ci și emoțional. Este un moment plin de așteptări, întrebări și, deseori, presiune. Iar dincolo de cifre și documente, rolul nostru este să fim alături de clienți exact atunci când au cea mai mare nevoie de claritate și încredere. Am pornit de la punctele care le creau cele mai mari dificultăți și întârzieri și le-am eliminat din proces. În locul lor, am construit un parcurs mai cursiv și mai predictibil, în care clienții primesc claritate pas cu pas, sunt ținuți la curent în timp real și au vizibilitate și control asupra fiecărei etape.

Rezultatul este un credit ipotecar care poate fi obținut în 5 zile lucrătoare. Mai mult decât viteză, oferim siguranța că, într-un moment cu încărcătură emoțională mare, clientul nu este singur, ci susținut de un proces clar, intuitiv și de o echipă care îi înțelege nevoile.”, declara Cătălin Munteanu, Director Executiv Produse si Clienți Retail, BCR.

Cine are acces la procesul digital dedicat Creditului Casa Mea

Noul proces digital al Creditului Casa Mea se adresează clienților cu venituri salariale, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu vârste între 18 şi 65 de ani, care solicită un credit ipotecar de până la 1.200.000 lei. Împrumutul poate fi accesat individual sau împreună cu un coplătitor, care poate fi orice persoană care îndeplineşte aceleaşi criterii de venit şi încadrare.

Cum funcționează fluxul digital, în 4 etape simple

Ofertă fermă în câteva minute. Clientul descoperă din George, înainte de a-şi alege locuința, suma exactă la care se califică. Oferta este ajustabilă ca sumă, tip de dobândă şi perioadă şi rămâne valabilă două luni, pentru găsirea locuinței potrivite. Aprobarea financiară este automată pentru sumele de până la 900.000 lei, fără documente suplimentare. Validarea inițială a documentelor de proprietate, în doar câteva minute de la încărcare. După alegerea locuinței, documentele sunt încărcate direct în George. În doar câteva minute, clientul primește o primă validare, automată – înainte ca dosarul să intre în analiza echipei de operațiuni. Evaluarea rapidă a proprietății, pe care clientul o poate programa singur, și o comunicare directă cu evaluatorul pentru orice nevoie suplimentară de documente de care e nevoie la efectuarea inspecției. Finalizare digitală & semnare. După aprobarea creditului, clientul finalizează rapid în George paşii rămaşi: încheie asigurările de imobil, plăteşte comisionul de analiză si programează semnarea contractelor. Documentele finale, singurele care trebuie semnate, conform legii, în unitate, sunt verificate automat, reducând semnificativ intervalul până la punerea la dispoziție a banilor.

Detalii suplimentare pot fi obținute din aplicația George sau de pe site-ul BCR.