ING România mizează pe educația financiară a tinerilor și susține o nouă platformă digitală. Alexandra Ranetti: La ING credem că jurnalismul responsabil este esențial pentru o societate care se dezvoltă sustenabil

ING Bank România își extinde inițiativele de educație financiară și intră mai puternic în zona de conținut digital, prin susținerea unei noi platforme dedicate generației Z. Proiectul vine într-un context în care tot mai multe bănci și organizații încearcă să traducă conceptele economice într-un limbaj accesibil, pe fondul interesului tot mai mare al tinerilor pentru finanțe personale.

ING Bank România susține educația financiară în rândul tinerilor

ING Bank România susține lansarea platformei editoriale „Gen, Money”, un proiect realizat în parteneriat cu platforma media Gen, Știri, care își propune să aducă subiectele economice și financiare mai aproape de publicul tânăr.

Gen, Money își propune să traducă economia și finanțele personale într-un limbaj clar, util și apropiat de realitatea tinerilor. Conținutul pornește atât de la subiecte de actualitate, cum sunt inflația, taxele, deficitul bugetar, măsurile fiscale sau trecerea la euro, cât și de la întrebări foarte concrete despre viața de zi cu zi: cum îți gestionezi bugetul, ce înseamnă banii reținuți din salariu, cum compari oferte sau ce implică diferite forme de finanțare.

Alexandra Ranetti: La ING credem că jurnalismul responsabil este esențial pentru o societate care se dezvoltă sustenabil

„Ne pasă de felul în care noua generație se informează și de calitatea informației la care are acces. Prin Gen, Money, ne-am dorit să susținem un proiect care răspunde unei nevoi reale: aceea de a înțelege mai bine, într-un format relevant și accesibil, subiecte economice și financiare care au impact direct asupra vieții de zi cu zi. Dincolo de acest parteneriat, pe care îl vedem ca pe un pas firesc în misiunea noastră de a susține sănătatea financiară, la ING credem că jurnalismul responsabil este esențial pentru o societate care se dezvoltă sustenabil. Mai ales acum, când dezinformarea e tot mai prezentă, avem nevoie să fim bine echipați și să putem înțelege principiile care stau la baza unei economii sănătoase”, declară Alexandra Ranetti, Sustainability Manager ING Bank România.

Prin postări explicative, clipuri video, vox pop-uri și serii recurente precum „Experimentul Gen, Money”, proiectul combină informația de context cu exemple practice și cu perspectiva directă a publicului tânăr. Publicul poate să urmărească Gen, Money pe Instagram și pe TikTok.

Teodor Tiță: Un public mai bine informat e, întotdeauna, un public care ia decizii mai bune

„Gen, Money funcționează după principiul «news you can use». Adică încercăm să aducem valoare adăugată în viețile urmăritorilor noștri. Din experiența Gen, Ştiri, am învățat că trebuie să fim acolo unde este publicul și să oferim o experiență nu numai ușor de consumat, dar și utilă. Gen, Money, cu aplecarea sa spre finanțe personale și economie, e o dublare a promisiunii pe care am făcut-o publicului român.

De data aceasta, într-o zonă mai dificilă, dar nu mai puțin necesară. Un public mai bine informat e, întotdeauna, un public care ia decizii mai bune. Suntem siguri că vom contribui la măcar o parte dintre aceste decizii. Și asta contează mai mult decât în cazul altor publicații, pentru că audiența noastră este preponderent din Gen Z. Gen, Money este, de aceea, un pariu pe care îl facem cu viitorul”, spune Teodor Tiță, co-fondatorul Gen, Ştiri.

ING Bank România și Gen, Știri parteneriat din 2025

Gen, Money face parte din parteneriatul mai amplu dintre ING Bank România și Gen, Știri, lansat în 2025, cu obiectivul de a crește nivelul de informare și sănătate financiară în rândul tinerilor.

Tot în cadrul parteneriatului, în 2025 a fost derulată și Caravana Civică Gen, Știri, un traseu național derulat între aprilie și iunie, cu opriri în opt orașe din țară: Suceava, Iași, Bacău, Brașov, Constanța, Pitești, Craiova și Oradea. Inițiativa a deschis, în fiecare oraș, conversații despre implicare civică, informare corectă, dezinformare și siguranță în mediul digital.

În cadrul întâlnirilor, echipa ING a adus în discuție și tema fraudelor online, prin sesiuni dedicate despre riscurile din spațiul digital și despre modurile în care tinerii se pot proteja mai bine.

ING se alătură și programului de Leadership Civicult

Banca mai precizează că, în 2026, se alătură programului Leadership Civicult, cu scopul de a forma la nivel local lideri civici ce doresc să creeze schimbări în politică, antreprenoriat, jurnalism sau activism. Prima ediție, desfășurată pe parcursul a 9 luni, reunește 25 de tineri cu vârste între 18 și 25 de ani din toată țara, selectați din peste 200 de aplicații, care vor să transforme ideile în schimbări reale în comunitățile lor. Programul vine ca o continuare firească a eforturilor Forum Apulum din ultimii ani și o investiție pe termen lung în oameni implicați, bine informați și pregătiți să acționeze.