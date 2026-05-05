Raiffeisen Bank a făcut profit de 367 milioane de lei în T1 2026, ajungând la active de aproape 90 miliarde de lei. Creștere accelerată pe zona clienților noi și evoluții solide pentru economisire și creditare. Zdenek Romanek: ”Clienții au nevoie de simplitate și claritate, de aceea continuăm să investim în tehnologie”

Raiffeisen Bank își menține dinamica pozitivă și în 2026. În primul trimestru al anului, banca a atras cu 50% mai mulți clienți noi persoane fizice decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar numărul celor care au ales să se înroleze la distanță, digital, a crescut cu 56% față de T1 2025, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Activele totale au ajuns aproape de 90 miliarde RON, un avans de 6% față de primul trimestru din 2025, susținute în principal de evoluția creditării și de extinderea portofoliului de obligațiuni. Profitul net s-a situat la 367 milioane RON în T1 2026, iar cheltuielile operaționale au crescut cu 5% față de T1 2025.

Depozitele atrase de la clienți s-au situat la 68 miliarde RON, ușor peste nivelul de anul trecut. Depozitele persoanelor fizice au crescut cu 10% față de T1 2025, cu o evoluție foarte bună a conturilor de economii, care au avansat cu 24%, ceea ce reflectă încrederea clienților în stabilitatea și serviciile băncii.

Creditarea, motor esențial de creștere

Volumul creditelor nete acordate clienților s-a situat la un nivel peste 50 miliarde RON, cu 15% peste cel din T1 2025 și cu 3% peste nivelul de la sfârșitul anului 2025. Segmentul de credite acordate persoanelor fizice a crescut cu 12% față de aceeași perioada a anului trecut, depășind 21 miliarde RON, cu o dinamică foarte bună pe zona de credite negarantate, care au avansat cu 17%. Portofoliul de credite pentru companii a înregistrat o creștere de 17%, până la 29 miliarde RON, evoluție susținută în special de segmentul corporații.

”Rezultatele primului trimestru arată că tot mai mulți clienți aleg să-și gestioneze viața financiară alături de noi. Indiferent că economisesc pentru viitor, iau un credit, diversifică investițiile sau își planifică pașii următori, clienții știu că le suntem alături, la fiecare etapă importantă pentru ei. Clienții au nevoie de simplitate și claritate – de aceea continuăm să investim în tehnologie care face experiența bancară mai ușoară pentru ei. Și pentru că nicio situație nu seamănă cu alta, îmbinăm tehnologia cu expertiza reală a echipelor noastre. O familie tânără aflată la primul credit ipotecar, un antreprenor care își extinde afacerea sau o mare corporație care își gestionează finanțele complexe – fiecare primește același lucru de la Raiffeisen Bank: un partener care le înțelege nevoile și mixul potrivit de instrumente bazate pe inteligență artificială și expertiză umană, pentru a-i ajuta să ia deciziile financiare potrivite pentru ei.”, a menționat Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank România.

Baza de clienți a continuat să se extindă pe toate segmentele: persoane fizice, companii și sector public. Raiffeisen Bank România deservește peste 2,36 milioane de clienți și are o rețea de 264 de sucursale și peste 42.000 de POS-uri la comercianți, în timp ce investițiile în digitalizare permit tot mai multor clienți să acceseze servicii bancare rapide și sigure. A fost extinsă la nivel național funcționalitatea de ghidare vocală pentru retragerile de numerar la ATM-uri și MFM-uri, oferind persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere mai multă autonomie și siguranță.

Planificarea financiară personală rămâne conectată la nevoile și proiectele clienților Raiffeisen Bank printr-o gamă variată de soluții accesibile și ușor de utilizat. Dinamica este confirmată de evoluția an la an: planurile de investiții, pensii și asigurare au crescut în T1 cu 16% față de perioada similară din 2025. Interesul clienților pentru fondurile de investiții administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management este în creștere susținută, activele nete în administrare avansând cu 47% la finalul T1 2026 față de T1 2025.

Un proiect special al începutului de an este „Start în investiții”, un program digital de educație și familiarizare cu universul fondurilor de investiții, conceput pentru a sprijini clienții să își înceapă parcursul de investitor în mod informat. Peste 100.000 de clienți au interacționat deja cu acest program în aplicația Smart Mobile, ceea ce confirmă interesul crescut pentru investiții și pentru o planificare financiară bine fundamentată.

Banking simplu, pentru activitățile financiare de zi cu zi

În primul trimestru din 2026, numărul clienților unici care au folosit plăți prin wallet a crescut cu 38% față de T1 2025, ceea ce confirmă apetența clienților pentru plăți mobile, rapide și sigure.

În primul trimestru, Raiffeisen Bank a finalizat integrarea prin API cu Direcția Generală de Evidență a Persoanelor, un pas important în modernizarea proceselor bancare. Această soluție permite verificarea rapidă și sigură a identității clienților, reducând timpul de procesare pentru deschiderea conturilor și actualizarea datelor, cu un risc mai mic de erori și fraude.

În plus, clienții care dețin Carte Electronică de Identitate își pot actualiza datele direct din aplicație, într-un flux 100% digital, fără a mai merge în agenție. Smart Mobile continuă să evolueze ca principal canal digital pentru clienții persoane fizice, prin optimizarea dashboard-ului pentru o structură mai clară, o navigare mai intuitivă și acces rapid la funcțiile frecvent utilizate, precum și prin re-designul complet al zonei de card de credit, cu un look modern și o organizare mai prietenoasă.

Pe zona de control și siguranță financiară, au fost introduse notificări și alerte care sprijină monitorizarea conturilor și prevenirea situațiilor neprevăzute, iar apelurile autentificate direct din aplicație către call-center asigură interacțiuni mai rapide, sigure și personalizate. Prin aceste evoluții, Smart Mobile își întărește rolul de platformă digitală centrală pentru clienții persoane fizice și susține strategia Raiffeisen Bank de a oferi servicii accesibile, sigure și ușor de utilizat, direct din aplicație, oriunde și oricând.

În privința pachetelor de cont curent, Raiffeisen Bank a lansat în primul trimestru al anului o ofertă extinsă de beneficii pentru clienții care își încasează veniturile prin bancă, cu avantaje care cresc odată cu nivelul veniturilor lunare (1.000 RON, 2.000 RON și 10.000 RON) și acoperă tranzacțiile de zi cu zi, economisirea, creditarea și accesul la servicii premium.

Raiffeisen Bank România accelerează dezvoltarea serviciilor de investiții

Raiffeisen Bank România și-a relansat serviciile de brokeraj pe Bursa de Valori București și pe piețele internaționale și, în 2026, Raiffeisen Bank are în plan să lanseze o interfață digitală pentru serviciile de brokeraj, care va permite tuturor clienților să deschidă conturi de investiții pentru acțiuni direct din aplicația mobilă, rapid și la costuri avantajoase.

De asemenea, la începutul lunii martie, Raiffeisen Bank România a revenit în fruntea clasamentului Ministerului de Finanțe cu privire la dealerii primari (instituții financiare autorizate să participe direct la emisiunile de titluri de stat și principalii parteneri ai statului în procesul de finanțare și în asigurarea lichidității pieței). Raiffeisen Bank își reconfirmă astfel rolul în susținerea finanțării statului, atât pe piața primară, cât și pe piața secundară a titlurilor de stat.

Prima emisiune de Euroobligațiuni de tip ‘benchmark’

În ianuarie 2026 Raiffeisen Bank a plasat prima sa emisiune de euroobligațiuni de tip ‘benchmark’ cu o valoare nominală totală de 500 milioane euro, într-o tranzacție de referință pentru piețele de capital din Europa Centrală și de Est (ECE). Euroobligațiunile eligibile nepreferențiale de tip senior ale Băncii au fost subscrise la un cupon fix de 4,136% p.a. în primii 5 ani, respectiv la o marjă de 1,62 p.p. peste rata de referință la 5 ani în euro (mid-swap), cu aproximativ 0,35 – 0,38 p.p. sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.

Emisiunea a atras un interes semnificativ din partea a peste 180 de investitori instituționali internaționali și locali, în principal fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH, generând al treilea cel mai mare registru de ordine (peste 2,8 mld euro registrul final și peste 3,3 mld euro registrul maxim) pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL ale unei bănci din ECE, precum și cea mai competitivă marjă de finanțare obținută de o bancă din România pentru o emisiune de euroobligațiuni MREL.

Obligațiunile emise consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile, oferind Raiffeisen Bank capacitatea de a sprijini economia locală cu finanțări de aproximativ 2,5 mld euro. Tranzacția reprezintă a nouă serie de obligațiuni emise de bancă de la lansarea programului de emisiuni de obligațiuni EMTN, ridicând valoarea totală a finanțărilor atrase de pe piața de capital la aprox. 1,6 mld. euro.

MoonShotX continuă și în 2026

Programul MoonShot X, care sprijină companiile românești mid-corporate cu cifră de afaceri între 5 și 50 milioane de euro în procesul de expansiune internațională, continuă și în 2026 și a fost extins cu două inițiative dedicate unor segmente specifice de antreprenori: MagicMoon și PinkMoon.

MagicMoon, lansat la începutul anului de Raiffeisen Bank România și InnovX, se adresează antreprenorilor sub 30 de ani, fondatori de companii cu cifră de afaceri sau investiții atrase de până la 1 milion de euro, care vizează extinderea internațională. În urma unui proces de selecție de peste o lună, în care au fost analizate peste 600 de companii, câștigătoare a fost desemnată Scamy.io, o soluție bazată pe inteligență artificială care protejează utilizatorii de fraude digitale, identificând în timp real site-uri frauduloase, emailuri de tip phishing și coduri QR malițioase.

PinkMoon este program desprins din MoonShotX dedicat antreprenoarelor din România care conduc companii cu cifră de afaceri între 5 și 50 milioane de euro și care vor să își extindă businessul la nivel internațional, în piețe precum Austria, Marea Britanie, SUA și Japonia. Dintr-o bază de peste 2.500 de companii fondate de femei, câștigătoare a fost desemnată Printco – Editura Gama, un grup integrat activ în producția de ambalaje sustenabile și în educație.

Divizia de Antreprenori este GatadeBusiness

În martie, Raiffeisen Bank România a lansat GatadeBusiness, o comunitate dedicată antreprenorilor, care întărește rolul băncii de partener activ în dezvoltarea mediului de afaceri. Prin GatadeBusiness, antreprenorii au acces într-un singur ecosistem la soluții financiare, servicii complementare, parteneri relevanți și instrumente digitale care le simplifică activitatea și susțin creșterea businessului.

Inițiativa schimbă relația de la una strict tranzacțională bancă–client la o comunitate în care banca este alături de antreprenori pe tot parcursul drumului lor, de la primul cont până la etapele de dezvoltare accelerată. Ofertele și parteneriatele din cadrul GatadeBusiness sunt actualizate constant, pentru a rămâne relevante pentru nevoile de zi cu zi ale antreprenorilor.

Raiffeisen Private Banking & Premium Invest: ofertă diversificată de certificate și noi recunoașteri internaționale în 2026

Raiffeisen Private Banking își consolidează poziția de lider pe piața locală de private banking, poziție reconfirmată la Euromoney Global Private Banking Awards 2026 prin distincțiile Romania’s Best International Private Bank, Romania’s Best Chief Investment Office și Romania’s Best for Structured Products.

În primul trimestru al acestui an, divizia a distribuit patru noi certificate emise de RBI, cu capital protejat, în RON, EUR și USD, și un certificat express în EUR, continuând diversificarea gamei de soluții structurate pentru clienți. Subscrierile totale în aceste produse au depășit în T1 2026 echivalentul a 51 milioane euro, reflectând interesul ridicat al clienților pentru instrumente care oferă expunere pe aur fizic sau combină protecția capitalului cu participarea la evoluția unor indici locali sau globali de acțiuni.

Raiffeisen Private Banking își menține angajamentul de a fi aproape de clienți și de a le oferi informații relevante și actuale, prin continuarea seriei „Business Club Events”, dedicată exclusiv clienților Private Banking & Premium Invest cu o primă ediție online axată pe fiscalitatea persoanelor fizice în 2026.

Raiffeisen Leasing: + 23%

Raiffeisen Leasing a înregistrat la finalul primului trimestru din 2026 o creștere de 23% a portofoliului de finanțări acordate clienților față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce numărul de clienți a urcat cu 8%. Finanțarea camioanelor și a automobilelor s-a integrat în procesul de reînnoire a flotelor la nivelul pieței, răspunzând cerințelor operaționale în schimbare, iar dinamica investițiilor în echipamente de construcții indică un interes susținut pentru acest segment.