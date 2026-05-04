UniCredit Bank a acordat un credit de investiții de 24 de milioane de euro pentru ATENEO. Andrei Bratu: Finanțarea reflectă angajamentul băncii față de sectorul de real estate

UniCredit Bank a acordat un credit pentru dezvoltare imobiliară în valoare de 24 de milioane de euro companiei F.B.R. Towers SRL. Facilitatea este destinată unui proiect imobiliar important pentru Vestul României. ATENEO este un proiect rezidențial extins cu funcțiuni complementare de tip comercial, recreativ și de servicii, care contribuie la dezvoltarea zonei de nord a Timișoarei și la consolidarea unei comunități rezidențiale noi.

Prin această finanțare, UniCredit Bank își reafirmă rolul de partener tradițional al F.B.R Towers, parte a grupului Fri-El/Alerion, marcând un pas important în consolidarea relației pe termen lung și a angajamentului ambelor părți pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare sustenabile, cu un impact pozitiv asupra calității vieții viitorilor locatari, dar și pentru economia locală.

„Această finanțare reprezintă un moment important pentru F.B.R. Towers și pentru dezvoltarea proiectului ATENEO. Ea confirmă capacitatea noastră de a structura și implementa proiecte imobiliare complexe, aliniate la cerințele actuale ale pieței și la evoluția mediului urban.

Apreciem în mod deosebit sprijinul și încrederea continuă acordate de UniCredit Bank, care consolidează un parteneriat de lungă durată, bazat pe o viziune comună, capacitate solidă de execuție și angajament pentru dezvoltare sustenabilă. Prin proiectul ATENEO ne propunem să dezvoltăm o comunitate rezidențială modernă, care să integreze spații de locuire de înaltă calitate cu funcțiuni complementare, contribuind astfel la dezvoltarea pe termen lung a municipiului Timișoara și la îmbunătățirea mediului urban.

Procesul de finanțare a fost coordonat cu succes cu sprijinul lui David Sgarlata (Deputy Head of Finance la FRI-EL Group), a cărui implicare a fost esențială în structurarea și încheierea tranzacției.” a declarat Luca Cainelli, CEO F.B.R. Towers.

“Acordarea acestei finanțări confirmă expertiza noastră în identificarea și valorificarea proiectelor imobiliare complexe, adaptate realităților actuale ale pieței. Totodată, finanțarea în valoare de 24 de milioane de euro reflectă angajamentul băncii față de sectorul de real estate, poziționarea sa ca jucător de referință în domeniu și capacitatea sa de a susține proiecte imobiliare de anvergură.

Parteneriatul solid cu grupul Fri-El/Alerion arată încrederea reciprocă, viziunea pe termen lung și interesul comun pentru proiecte cu impact economic, transformatoare pentru comunitate”, a declarat Andrei Bratu, Vicepreședinte Executiv Divizia Corporate & Investment Banking UniCredit Bank.

Prin această tranzacție, UniCredit Bank își reafirmă angajamentul puternic pentru finanțarea proiectelor de real estate, consolidându-și poziția pe piața locală prin implicarea în finanțări de anvergură și prin sprijinirea investitorilor relevanți din sectorul imobiliar.