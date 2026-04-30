Libra Internet Bank în 2025: profit net de 324 milioane de lei, active de 13,9 miliarde lei și credite în valoare de 8,7 miliarde lei

În 2025, Libra Internet Bank a înregistrat un profit net de 324 milioane lei, iar indicatorii de rentabilitate au rămas un nivel ridicat: ROA de 2,43% și ROE de 20,35%.

Activele Libra Internet Bank au ajuns la 13,9 miliarde lei

Potrivit băncii, activele băncii au ajuns la 13,9 miliarde lei, portofoliul brut de credite se situa la 8,7 miliarde lei, în timp ce depozitele atrase de la clienți au atins valoarea de 11,7 miliarde lei.

Calitatea portofoliului deținut de Libra Internet Bank a rămas solidă, rata creditelor neperformante situându-se la 2,24% la decembrie 2025. Gradul de acoperire cu provizioane a acestor credite a depășit nivelul de 70%.

Libra a fost printre primele bănci din România care au lansat RoPay for Business – soluția de încasări instant pentru comercianți, prin scanarea de coduri QR. În 2025, banca a implementat Click to Pay Mastercard, pentru plăți online rapide și sigure, fără introducerea datelor cardului la comercianții înrolați. Colaborarea cu instituții financiare internaționale precum Fondul European de Investiții și BERD susține finanțarea avantajoasă pentru clienții Libra Internet Bank.

„Rezultatele din 2025 confirmă că am reușit să creștem într-un ritm sănătos, păstrând în același timp un profil de risc echilibrat și o bună eficiență operațională. Evoluția activelor, a portofoliului de credite și a depozitelor arată încrederea clienților în Libra și capacitatea noastră de a finanța economia reală într-un mod responsabil. Vom continua să investim în digitalizare, automatizare și pregătirea echipelor, folosind datele și inteligența artificială într-un cadru sigur și controlat, pentru servicii bancare moderne, ușor de utilizat și adaptate nevoilor clienților”, a declarat Cristina Mahika-Voiconi, Director General Libra Internet Bank.