Statul mizează din nou pe economiile românilor: o nouă emisiune Tezaur cu dobânzi de până la 7,40%

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Tezaur, prin care românii pot împrumuta statul și pot încasa dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,40%. Emisiunea se desfășoară în perioada 11 mai – 5 iunie 2026 și include titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani.

Statul continuă să atragă bani de la populație

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Tezaur, într-un moment în care statul continuă să atragă bani de la populație pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Românii pot cumpăra titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, la dobânzi anuale de 6,30%, 6,90% și 7,40%. Veniturile obținute din dobândă sunt neimpozabile, potrivit Ministerului Finanțelor.

Titlurile au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Cum pot fi cumpărate titlurile Tezaur

Noua emisiune poate fi subscrisă prin mai multe canale:

11 mai – 3 iunie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

11 mai – 4 iunie 2026, online, prin Spațiul Privat Virtual, pentru persoanele fizice înregistrate în SPV;

11 mai – 5 iunie 2026, la unitățile Trezoreriei Statului;

11 mai – 4 iunie 2026, prin Poșta Română, în mediul urban;

11 mai – 3 iunie 2026, prin Poșta Română, în mediul rural.

Cine poate investi

Pot cumpăra titluri de stat Tezaur persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii.

Ministerul Finanțelor precizează că un investitor poate face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni. Subscrierile pot fi anulate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Titlurile de stat Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate în avans. Dobânda este anuală și se plătește la datele stabilite în prospectul de emisiune.