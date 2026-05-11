Informații financiare

Statul mizează din nou pe economiile românilor: o nouă emisiune Tezaur cu dobânzi de până la 7,40%

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Tezaur, prin care românii pot împrumuta statul și pot încasa dobânzi anuale neimpozabile de până la 7,40%. Emisiunea se desfășoară în perioada 11 mai – 5 iunie 2026 și include titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani.

Statul continuă să atragă bani de la populație

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Tezaur, într-un moment în care statul continuă să atragă bani de la populație pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Românii pot cumpăra titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, la dobânzi anuale de 6,30%, 6,90% și 7,40%. Veniturile obținute din dobândă sunt neimpozabile, potrivit Ministerului Finanțelor.

Titlurile au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Cum pot fi cumpărate titlurile Tezaur

Noua emisiune poate fi subscrisă prin mai multe canale:

11 mai – 3 iunie 2026, prin platforma Ghișeul.ro;
11 mai – 4 iunie 2026, online, prin Spațiul Privat Virtual, pentru persoanele fizice înregistrate în SPV;
11 mai – 5 iunie 2026, la unitățile Trezoreriei Statului;
11 mai – 4 iunie 2026, prin Poșta Română, în mediul urban;
11 mai – 3 iunie 2026, prin Poșta Română, în mediul rural.
Cine poate investi

Pot cumpăra titluri de stat Tezaur persoanele fizice care au împlinit 18 ani la data subscrierii.

Ministerul Finanțelor precizează că un investitor poate face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni. Subscrierile pot fi anulate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Titlurile de stat Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate în avans. Dobânda este anuală și se plătește la datele stabilite în prospectul de emisiune.

You Might Also Like

Cursul euro rămâne ancorat la 5,26 lei. BNR transmite unul dintre cele mai directe mesaje către clasa politică: „Răspunsurile pentru liniștirea pieţei sunt în altă parte, nu la Banca Naţională”, spune Dan Suciu

Libra Internet Bank în 2025: profit net de 324 milioane de lei, active de 13,9 miliarde lei și credite în valoare de 8,7 miliarde lei

Nota de plată a crizei politice: dobânzi mai mari, euro mai scump și risc de pierderi de peste 100 miliarde lei

Noua Casă 2026: 500 milioane lei pentru o piață cu prețuri în creștere și oferte în scădere

Un an fără griji. Asta promite antreprenorilor Exim Banca Românească și le oferă facturare gratuită și alte beneficii

TAGGED: , , , , ,
Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article BRD vine cu bani în avans pentru fermieri: credite de până la 90% din subvențiile APIA, 100% online
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?