BCR Sport Arena Streetball deschide sezonul 2026 în Parcul Drumul Taberei: baschet 3×3, acrobații și sport urban pentru toată familia

Primul turneu al sezonului 2026 din festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball debutează, în acest weekend, în Parcul Drumul Taberei, din Sectorul 6, accesul fiind gratuit, iar programul construit pentru toată familia (în weekendul 8-10 mai).

Festivalul va transforma parcul bucureștean într-un spațiu deschis de mișcare, competiție și comunitate. Terenurile de sport sunt deja amenajate în parc și pot fi folosite gratuit de către comunitate.

Ajuns la al treilea sezon, festivalul de sport urban are în spate o poveste care a început în 2005, pe terenurile Politehnicii București, și a crescut, în două decenii, într-una dintre cele mai longevive platforme de baschet 3×3 din România. BCR a intrat în acest proiect în 2024, iar seria de evenimente BCR Sport Arena Streetball a evoluat către un format mai amplu: un festival de sport urban, deschis atât celor care vin pentru competiție, cât și celor care își doresc un weekend activ în aer liber.

„BCR Sport Arena Streetball rămâne construit în jurul baschetului 3×3, care este ADN-ul nostru, dar în 2026 vrem să ducem experiența și mai departe. Ne dorim ca evenimentele noastre să fie locuri în care oamenii vin pentru sport, dar rămân pentru atmosferă, pentru comunitate și pentru bucuria de a petrece timp activ în aer liber alături de prieteni și de familie.”, declară Vlad Constantinescu, coordonator eveniment BCR Sport Arena Streetball.

„Sport Arena Streetball a construit, în peste 20 de ani, ceva mai greu de replicat decât un eveniment: o comunitate care participă pentru că își dorește din tot sufletul, nu pentru că e invitată. BCR sprijină acest festival deorece credem că sportul în aer liber, în oraș, alături de oameni, este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru tine, pentru comunitate și pentru încrederea într-o viață mai bună.”, spune si Adrian Stanciu, Echipa Activare Brand, BCR.

Competiția oficială de baschet 3×3 va da în continuare ritmul festivalului, aducând în centrul atenției formatul simplu și dinamic al acestei discipline care va fi prezentă la Jocurile Olimpice pentru a treia oară la ediția Los Angeles 2028.

Baschetbaliștii acrobați de la trupa slovenă Dunking Devils, cu spectacole pe întreg cuprinsul globului, vin în Parcul Drumul Taberei cu un mix exploziv de baschet, adrenalină și entertainment. Spectacolul dintre meciuri va fi completat de către artiști ai Circului Metropolitan București, majorete și trupe de dans.





Sâmbătă 9 mai, festivalul va găzdui un spectaculos eveniment dedicat culturii și sportului kendama: „Kendama România Bucharest – Showdown”.

Publicul va avea ocazia să descopere kendama la cel mai înalt nivel alături de invitați internaționali și sportivi de elită ai scenei mondiale. Vor fi prezenți Miguel De La Torre – unul dintre cei mai apreciați și premiați jucători americani de kendama, Edwin Tickner (E.T) – clasat pe locul 6 în clasamentul mondial oficial și considerat una dintre cele mai influente personalități din comunitatea internațională precum și câțiva dintre cei mai buni performeri din România, precum Andrei Goia, Cojo, Reny sau Braso.

